Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, czyli deska w grach wciąż ma się świetnie

Po sukcesie Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remake, Activision i Iron Galaxy Studios kontynuują sentymentalną podróż, tym razem dając nam Tony Hawk's Pro Skater 3 oraz Tony Hawk's Pro Skater 4 w jednej, odświeżonej edycji. Kultowe poziomy, ikoniczni skaterzy i soundtrack, który ponownie stanie się tłem do kickflipów i grindów powracają w ulepszonej oprawie graficznej z usprawnioną mechaniką i wsparciem dla trybów sieciowych. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 to nie tylko powrót do korzeni, ale też połączenie sprawdzonych rozwiązań z oczekiwaniami współczesnych graczy - personalizacja, rywalizację online i płynniejszą mechanikę z ulepszoną fizyką jazdy.

Muzyka od zawsze odgrywała istotną rolę w serii Tony Hawk’s Pro Skater i tym razem nie jest inaczej. Soundtrack THPS 3+4 to mieszanka klasyków z poprzednich odsłon oraz nowych popularnych utworów. W grze usłyszymy legendy, takie jak Motörhead, CKY, Alice in Chains czy Adolescents, obok nowszych artystów, w tym Turnstile, Jeff Rosenstock czy Starcrawler. Soundtrack ma w sobie kilka gatunków od punku i hardcore'u, przez grunge i hip-hop, po klasyczny rock dając idealny podkład pod jazdę na desce.

