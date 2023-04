Gdzie wyskoczyć w Polskę? Kilka typów od The Travelling Onion

Mimo tego, że większość czasu w ciągu roku spędza za granicą, podróżując z mężem, to ma również całą listę polecanych miejsc do podróżowania po Polsce. Znana podróżniczka Magda Staszewska podzieliła się z nami jej osobistym rankingiem topowych miejsc.

Red Bull: Jesteś autorką jednego z najpopularniejszych polskich blogów podróżniczych „The Travelling Onion” (pol. Podróżująca cebula), którego nazwa wzięła się od tego, że po prostu lubisz cebule, a nie dotyczy stylu podróży „cebulakowym”. Masz na koncie ponad 60 krajów, które odwiedziłaś. Czy mimo tego, że tak sporo czasu spędzasz za granicą i długo w podróży, to czy na przykład lubisz wyjazdy nieco krótsze i zwiedzając Polskę?

Magda Staszewska, The Travelling Onion: To prawda, za granicą spędzam w ciągu roku wiele miesięcy ze swoim mężem Adim. Jednak, gdy jesteśmy w Polsce, to zdarza nam się, szczególnie w okresie wakacyjnym, jeździć naszym campervanem nawet przez dwa miesiące. Wtedy wiele miejsc wyszukujemy przez aplikację, która nazywa się park4night. Zazwyczaj wybieramy miejsca nieco dzikie, np. na Helu i Podhalu.

Podróżujecie sporo swoim „cebulowozem”. Gdzie dokładnie w Polsce? Czy samochód sprawdza się na przykład na krótkie tripy?

Jeśli chodzi o podróżowanie camperem, to nie trzeba naprawdę dużo planować. Samochód daje nam sporą wolność, bo nie musimy się martwić o rezerwacje noclegów czy o bagaże. Dzięki temu, jest to dosyć spontaniczne podróżowanie. Nasz kampervan jest całoroczny, bo mamy w środku prysznic, kuchenkę i ogrzewanie. Dlatego uważam, że jest na pewno wystarczającym środkiem podróżowania po Polsce.

Teraz bardzo modne są wypożyczalnie kamperów np. na krótkie wyjazdy weekendowe czy festiwale muzyczne. Trzeba jedyne pamiętać o wcześniejszej rezerwacji oraz sprawdzeniu, co ma taki kamper.

Wiele miesięcy w ciągu roku spędzam poza Polską... © @thetravellingonion ...ale często ruszamy też camperem w Polskę © @thetravellingonion

Prowadzisz też grupę w mediach społecznościowych „Podróżujące Cebule”. Czy można tam znaleźć inspiracje podróżnicze np. po Polsce na krótki weekend?

Oprócz samych inspiracji, można znaleźć tam swoich kompanów do podróży. Widziałam wiele razy posty dziewczyn, które umawiały się na wyjazdy typu city break. Plusem tej grupy jest to, że członkowie są bardzo mocno zaangażowani, a sama społeczność liczby już 80 tysięcy użytkowników. Można tam zapytać o wszystko związane z podróżowaniem, również po Polsce, jak o noclegi czy gastroturystykę. Trzeba tylko pamiętać, by dodawać do postów tzw. hasztagi tematyczne, jeśli chcemy znaleźć coś konkretnego.

Współorganizujesz też wyjazdy dla dziewczyn, najczęściej weekendowe.

Oczywiście bardzo polecam, by dołączyć na taki wyjazd, bo jest to ciekawa opcja spędzenia wolnego czasu oraz poznania nowych osób. To przede wszystkim czas na łonie natury, z dala od zgiełku miasta. Spotkania odbywają się w Folwarku Ruchenka położonym 90 km na wschód od Warszawy. Wyjazdy te mają formułę warsztatów rozwojowych i DIY (do it yourself), gdzie można nauczyć się m.in. malowania na ubraniach oraz praktykować jogę.

A skąd sama czerpiesz inspiracje podróżnicze? Czym się kierujesz wybierając miejsca?

Myślę, że od nowych ludzi, których poznajemy cały czas, będąc w drodze. Na pewno też trochę z mediów społecznościowych. Sprawdzam na kontach społecznościowych miejsca po hasztagach, które mogą nam się spodobać. Lubię też odkrywać nowe smaki, dlatego wiele z tych kierunków podróży jest związanych z gastroturystyką. Zawsze pamiętam, by te wszystkie miejsca wpisać w Google Maps.

Masz na swoim blogu wpis „Top 10 miejsc na świecie”. A jakie są Twoje „topowe miejsca” w Polsce?

Te miejsca są głównie związane z kulinariami. Kocham jedzenie i naturę. Wśród tych miejsc jest zatem region Podlasia. Jeśli ktoś lubi sielskie klimaty to polecam tamtejsze miejscowości, jak Sioło Budy oraz Supraśl, gdzie znajduje się Bar Jarzębinka, w którym można posmakować podlaskich smaków, jak kartaczy, babek ziemniaczanych i kiszek.

W moim rankingu wysoko znajduje się też Warmia. Moja rodzina ma tam dom, więc ciągle tam jeździmy. Na pewno do ciekawych miejsc zaliczam Kwaśne Jabłko w miejscowości Włodowo, które należy do najbardziej znanych cydrowni w Polsce. Obok znajduje się restauracja Niwa, posiadająca ekologiczną farmę z owocami i warzywami. Jest miejscem slowfoodowych spotkań. W tej samej miejscowości jest Camp Spa, zaliczane do najlepszych leśnych spa. Tereny te przypominają mi często region francuskiej Prowansji, szczególnie kiedy kwitnie lawenda.

Chciałabym również wymienić Roztocze, które już od wielu lat urzeka mnie, również niesamowitymi miejscami agroturystycznymi, gdzie można w pełni odpocząć.

Jeśli chodzi o góry, to moją ulubioną miejscowością jest Kościelisko, które jest mniej zatłoczone niż Zakopane. Jak wędrujemy po Tatrach to wybieramy szlaki widokowe i dosyć krótkie, jak Wielki Kopieniec, Rusinową Polanę czy Dolinę Kościeliską, a tam Przysłop Miętusi i Smreczyński Staw. Wiele osób nie chodzi w góry, bo boi się, że nie da rady. Jednak te wymienione szlaki są najlepszą opcją do spokojnego spaceru. Każdy je może zrobić we własnym tempie. Lubię też jeździć w Bieszczady, które kojarzą mi się z Chatą Wędrowca, gdzie można zjeść naleśnika-giganta z jagodami.

Co do miast to polecam odwiedzić Łódź. Może nie jest to popularny wybór, ale jest to świetne miejsce, pod względem jedzenia. Polecam m.in. Ato Ramen, Ato Sushi oraz Ferment pizza i krany. Drugim miastem jest Gdynia Orłowo, jeśli chodzi o Trójmiasto, gdzie często spędzamy wakacyjne miesiące.

Jeśli chodzi o miejsca do odpoczynku blisko Warszawy, to polecam mój rodzinny Konstancin. Mamy piękne lasy, ale też Wyspy Świderskie nazywane nawet „Malediwami Konstancina”. Również do tych miejsc zaliczam Powsin, w którym znajduje się Ogród Botaniczny.

Poleciłam zatem kilka ciekawy miejsc do podróżowania i odwiedzenia, które znajdują się w różnych częściach w Polsce. Warto pamiętać, że u nas jest bardzo dobrze rozbudowana sieć agroturystyki, są takie miejsca jak glampingi czy leśne spa. Takich miejsc można szukać na platformach, jak Alohacamp czy Slowhop.

Za niedługo majówka. Jakie są Twoje plany wyjazdowe?

Razem z Adim jedziemy oczywiście na Warmię. Tak jak wspominałam mamy tam dom. Ponadto teraz nic nas nie ogranicza i nie musimy planować, ponieważ mamy też swojego campera.

Podaj proszę kilka rad dla niezdecydowanych i ciągle szukających pomysłów podróżniczych po Polsce. Czym powinni kierować się przy wyborze miejsca.

Wybór miejsca to kwestia bardzo indywidualna. Przede wszystkim najważniejsze jest określenie, tego co lubimy robić i jak chcemy spędzać ten czas. Na przykład czy preferujemy aktywny odpoczynek czy bardziej leniuchowanie.

Magda Staszewska

Autorka bloga podróżniczego pt. The Travelling Onion. Zwiedziła ponad 60 krajów na 5 kontynentach, mieszkała na stałe we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Uważa, że jej dom jest w wielu miejscach na świecie. Podróżuje pełnoetatowo. Organizuje warsztaty dla kobiet szukających przygód, rozwoju, nowych znajomości i chcących uczyć się nowych rzeczy. Uwielbia gotować i próbować nowych smaków. Z podróży zawsze wraca z nowymi niepowtarzalnymi i lokalnymi przepisami. Wydała 2 ebooki kulinarne oraz książkę „Podróże Kulinarne Cebuli”.