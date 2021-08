Top 5 gier enduro i motocross

, a przy niektórych tytułach poznacie też nazwiska znanych zawodników. A co powiecie na tworzenie własnych torów i ulepszanie waszych maszyn? Oto top 5 gier motocrossowych i enduro, które porwą was do tego ekstremalnego świata, gdzie nie ma żadnych limitów.

Czy chociaż raz oglądając widowiskowe akrobacje na motocrossach zastanawialiście się, jak by to było skoczyć backflipa, albo po prostu docisnąć gaz w wyścigu o pierwsze miejsce? Dzięki samouczkom

To seria gier wyścigowych w kolejnej, już szóstej odsłonie. MXGP cechuje realizm, zarówno pod względem wizualnym, jak i w kwestii kierowania czy reakcji na warunki na trasie. Gdy pogoda się zmienia, deszcz zdecydowanie utrudnia jazdę. Prawa fizyki też tutaj się zgadzają, co zapewnia nową jakość gry. W pierwszej chwili utrzymanie równowagi i prawidłowe wejście w zakręty wydają się trudne, ale szybko można nabrać wyczucia. W MXGP możesz stworzyć własną postać i prowadzić jej ścieżkę kariery, lub wybrać jednego spośród zawodników znanych w prawdziwym świecie tego sportu. Co więcej, trasy w grze również są wzorowane na tych prawdziwych. Czy trzeba wymieniać więcej zalet? Gra posiada opcję multiplayera, a także zapewnia dodatkowy fun z tworzenia własnych torów, które można udostępnić innym graczom.

To seria gier wyścigowych w kolejnej, już szóstej odsłonie. MXGP cechuje realizm, zarówno pod względem wizualnym, jak i w kwestii kierowania czy reakcji na warunki na trasie. Gdy pogoda się zmienia, deszcz zdecydowanie utrudnia jazdę. Prawa fizyki też tutaj się zgadzają, co zapewnia nową jakość gry. W pierwszej chwili utrzymanie równowagi i prawidłowe wejście w zakręty wydają się trudne, ale szybko można nabrać wyczucia. W MXGP możesz stworzyć własną postać i prowadzić jej ścieżkę kariery, lub wybrać jednego spośród zawodników znanych w prawdziwym świecie tego sportu. Co więcej, trasy w grze również są wzorowane na tych prawdziwych. Czy trzeba wymieniać więcej zalet? Gra posiada opcję multiplayera, a także zapewnia dodatkowy fun z tworzenia własnych torów, które można udostępnić innym graczom.

To seria gier wyścigowych w kolejnej, już szóstej odsłonie. MXGP cechuje realizm, zarówno pod względem wizualnym, jak i w kwestii kierowania czy reakcji na warunki na trasie. Gdy pogoda się zmienia, deszcz zdecydowanie utrudnia jazdę. Prawa fizyki też tutaj się zgadzają, co zapewnia nową jakość gry. W pierwszej chwili utrzymanie równowagi i prawidłowe wejście w zakręty wydają się trudne, ale szybko można nabrać wyczucia. W MXGP możesz stworzyć własną postać i prowadzić jej ścieżkę kariery, lub wybrać jednego spośród zawodników znanych w prawdziwym świecie tego sportu. Co więcej, trasy w grze również są wzorowane na tych prawdziwych. Czy trzeba wymieniać więcej zalet? Gra posiada opcję multiplayera, a także zapewnia dodatkowy fun z tworzenia własnych torów, które można udostępnić innym graczom.