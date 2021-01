Kolejny sezon League of Legends za nami. Koniec roku, to dobry na czas na podsumowania. Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się, które postacie zdominowały swoje aleje na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Rok 2020 był niezwykły, ale mimo to na polskiej scenie CS:GO sporo się działo. Wielu naszych graczy zaliczy ten rok do całkiem udanych. Wybraliśmy tych, którzy mają najwięcej powodów do zadowolenia.

Choć chcielibyśmy zmieścić w tym zestawieniu Łukasza “Puki Style’a” Zygmunciaka, który był bohaterem chyba jednej z największych akcji w historii esportowych mediów społecznościowych, to jednak nie sposób porównać finał EU Masters do udziału w mistrzostwach świata.

Drugi z polskich bohaterów Rogue. “Inspired” udowodnił, że świetny debiut w LEC i tytuł rookie of the split wywalczony jesienią 2019 roku nie był dziełem przypadku. To on, wraz z “Larssenem”, byli głównym motorem napędowym swojej drużyny, dzięki któremu udało się awansować na Worldsy.

