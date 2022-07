Biało-Czerwone Skrzydła odwzorowały sceny z Top Gun – zobacz jak wyszło!

„Po obejrzeniu filmu Top Gun - Maverick po prostu musiałem to sprawdzić. Zebrałem ekipę, sponsorów, partnerów i polecieliśmy” – mówi Patryk Sandach, pomysłodawca filmu. „Po wszystkim musiałem sobie trochę odpocząć. Dawka emocji była niesamowita. Według mnie najlepiej wyszło nam ostre wspinanie na koniec, no i fly-by koło wieży”.

„Po obejrzeniu filmu Top Gun - Maverick po prostu musiałem to sprawdzić. Zebrałem ekipę, sponsorów, partnerów i polecieliśmy” – mówi Patryk Sandach, pomysłodawca filmu. „Po wszystkim musiałem sobie trochę odpocząć. Dawka emocji była niesamowita. Według mnie najlepiej wyszło nam ostre wspinanie na koniec, no i fly-by koło wieży”.

Film nagrywano na lotnisku w Mielcu, gdzie wspomniana wieża ma około 20 metrów wysokości. „Jesteśmy na lotnisku cywilnym, więc w przeciwieństwie do filmu tutaj nikt nas na dywanik nie zaprasza. Dopóki latasz zgodnie z przepisami, możesz tak latać. Technicznie nie ma przeciwskazań, więc kiedy wieża wyraża zgodę na taki przelot, z przyjemnością go robimy!” – opowiada pilot Iskry Piotr Maciejewski, który zabrał Patryka na pokład cywilnej, odrestaurowanej wersji polskiego myśliwca. „Jednak tego typu manewry, czy naprawdę niski low-pas na wysokości 1 metra, robimy raczej na pokazach. W normalnym lataniu nie ma sensu tego robić”.

