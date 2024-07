TopSpin 2K25: Król gier tenisowych powraca. Poczuj się jak Iga Świątek!

Pierwszy TopSpin zrewolucjonizował gatunek symulacji tenisa w 2003 roku i wywarł na niego trwały wpływ. Był to ogromny sukces, a 2K Games kontynuowało go trzema równie imponującymi kontynuacjami. Potem jednak sprawy przycichły dla serii jak i całego gatunku. Próby ożywienia serii w ostatnich latach nie powiodły się ze względu na niską jakość gier tenisowych. Co zaskakujące, to właśnie 2K Games postanowiło powrócić z nowym spin-offem serii pod nazwą TopSpin 2K25, który ukazał się pod koniec kwietnia 2024 roku.