GP Turcji Formuły 1: Wszystko, co warto wiedzieć o Intercity Istanbul Park

Na początku XXI wieku Turcja zainteresowała się uzyskaniem większego rozgłosu w sportach motorowych. Podjęto decyzję o budowie toru wyścigowego, na którym miały rywalizować najważniejsze serie wyścigowe na czele z Formułą 1 i Moto GP. Obiekt położony w pobliżu Stambułu w azjatyckiej części Turcji został otwarty 21 sierpnia 2005 r. Autorem projektu był Hermann Tilke i - wbrew niepochlebnym opiniom dotyczącym większości torów jego autorstwa - Istanbul Park naprawdę mu wyszedł. Formuła 1 pojawiła się tam już w sezonie 2005 i była obecna do 2011 r., a zatem najdłużej ze wszystkich wielkich serii.

Powodem niepowodzenia Turcji w motorsporcie było małe zainteresowanie kibiców i straty finansowe związane z niewielkimi przychodami. W kolejnych latach obiekt stał się miejscem testów, prywatnych jazd, targów samochodowych i tym podobnych wydarzeń, a wszyscy wydawali się z tym pogodzeni. Sprawy przybrały inny obrót dopiero w 2020 r., kiedy z powodu pandemii koronawirusa kalendarz F1 uległ ogromnym zmianom, a Turcja postanowiła to wykorzystać. W ubiegłym roku zorganizowano więc wyścig, który rozbudził nadzieje na więcej. W stosunku do pierwszych edycji tor nie zmienił swojego układu. Dostał jedynie nową nawierzchnię, która w ubiegłym roku sprawiała kierowcom wiele problemów. Przed tegoroczną edycją wprowadzono w tej kwestii wiele zmian, które mają zapobiec powtórce z sezonu 2020. Okrążenie liczy tu 5,338 km długości, a jego rekord wynosi 1:24,770. Ustanowił go w 2005 r. Juan Pablo Montoya w McLarenie.

Co czeka kierowców i inżynierów w GP Turcji?

Obiekt pod Stambułem stawia wysokie wymagania przede wszystkim przed zawieszeniem i oponami samochodów oraz mięśniami szyi kierowców. Jest to bardzo szybki tor generujący duże przeciążenia. Jednym z największych wyzwań stojących przed ekipami w Turcji jest dostosowanie ustawień aut do nawierzchni. W ubiegłym roku nowy asfalt był bardzo śliski. W tym powinno być nieco lepiej pod tym względem, ponadto Pirelli zmieniło alokację opon i w najbliższy weekend użyte zostaną mieszanki C2, C3 i C4. To o stopień bardziej miękkie ogumienie niż rok temu, dlatego poszukiwanie przyczepności powinno być teraz nieco łatwiejsze. Pod względem aerodynamiki konieczne jest tu zapewnienie dużego docisku w kilku szybkich zakrętach, zwłaszcza w łuku nr 8, którego właściwe przejechanie to klucz do uzyskania dobrego czasu okrążenia.

Czterowierzchołkowy lewy zakręt należy pokonać z jak największą prędkością (nawet 280 km/h na wyjściu), jednocześnie nie wyjeżdżając zbyt szeroko. Opony samochodów są w tym miejscu poddawane dużym przeciążeniom bocznym, podobnie jak organizmy zawodników, a zwłaszcza ich szyje i głowy, na które działa wówczas siła od 4,5 do nawet 5 g. Dla porównania przy takich wartościach g „zwykli” ludzie mogą mieć problemy ze wzrokiem. Błąd w „ósemce” powoduje jeszcze większy wzrost przeciążenia, który sami kierowcy porównują do uderzenia w bok głowy przez boksera . Problemy mogą sprawiać również duże różnice poziomów, przez które nawet na niektórych prostych odcinkach jedzie się właściwie w górę i w dół.

Z punktu widzenia kierowcy stosunkowo łatwo jest nauczyć się układu tego toru, choć trudniej przychodzi szybkie dostosowanie do zmieniających się warunków związanych z przyczepnością. Jak mówią sami zawodnicy, to jeden z tych obiektów, gdzie więcej zależy od samochodu niż kierowcy. Inżynierom z kolei problemy mogą sprawiać wyboje, które utrudniają pracę zawieszenia i mogą wpływać na komfort jazdy i jej tempo, dlatego właściwe ustawienie go również jest istotnym czynnikiem. Jeśli ma się tu do dyspozycji bolid z dużym dociskiem i odpowiednio ustawionym zawieszeniem, a ponadto nie popełni się żadnego błędu w kilku zdradliwych łukach z "ósemką" na czele, można pokusić się o dobry wynik.

Najciekawsze wyścigi na Istanbul Park

Najbardziej widowiskowym momentem w historii zawodów pod Stambułem był niestety ten najbardziej przykry dla Red Bulla. W sezonie 2010 Sebastian Vettel zderzył się tu z Markiem Webberem, co jednego kosztowało odpadnięcie z rywalizacji, a drugiego utratę zwycięstwa. Mimo straty potencjalnie dużej zdobyczy punktowej ekipa z Milton Keynes mogła na koniec roku cieszyć się z obu tytułów mistrzowskich, ale tamto GP Turcji było dla niej trudnym wydarzeniem. Red Bull pokazał jednak, że potrafi uczyć się na błędach.

Znacznie lepsze dla "Czerwonych Byków" były zawody w 2011 r., kiedy Sebastian Vettel wygrał po starcie z pole position. Z historycznej perspektywy wyścig ten był jednak istotny z innego powodu. Pokazał on bowiem, że duża liczba pit-stopów nie oznacza automatycznie ciekawej rywalizacji.

Ciekawą rywalizację oglądaliśmy za to w 2006 r., kiedy Renault i Ferrari zagrały w strategiczne szachy. Plan włoskiej stajni wydawał się perfekcyjny, gdy Felipe Massa i Michael Schumacher pewnie prowadzili, ale legł w gruzach, gdy konieczny był wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Po przetasowaniach Massa dalej prowadził i dowiózł do mety pierwsze z trzech z rzędu zwycięstw nad Bosforem, ale Schumacher przegrał wyścig, finiszując trzeci za Alonso, gdy do końca sezonu pozostawały 4 wyścigi. Znacznie utrudniło to pościg za Hiszpanem w tabeli i w ostatecznym rozrachunku przyczyniło się do porażki Niemca w walce o mistrzowski tytuł. Ozdobą zawodów była też walka Roberta Kubicy z Markiem Webberem.

Bardzo interesujący był także wyścig w ubiegłym roku, kiedy trudne warunki w połączeniu ze śliską nawierzchnią spowodowały niespodziewane rozstrzygnięcia na mecie. Doskonałe 2 miejsce zajął wówczas Sergio Perez.

Jak Red Bull radził sobie w Turcji?

Ekipa z Milton Keynes zgromadziła tu łącznie 1 zwycięstwo (Vettel w 2011 r.), 2 drugie miejsca (Mark Webber) i 2 trzecie (po razie Vettel i Webber). W nadchodzącym wyścigu Max Verstappen i Sergio Perez mają szansę na dobry wynik, jeśli szybko odnajdą tempo na trudnej nawierzchni. Liczymy, że tak właśnie się stanie.

W 2011 r. Red Bull sięgnął tu po dublet © Red Bull Content Pool

