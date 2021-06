Grand Prix Francji F1: Wszystko, co warto wiedzieć o Circuit Paul Ricard

Historia toru Paul Ricard

Paul Ricard był francuskim biznesmenem. Po tym, jak zbił majątek na likierze Pastis, szukał sposobów na jeszcze większą reklamę swojego produktu, gdyż nie wystarczało mu już sponsorowanie kolarskiego wyścigu Tour de France. Postanowił więc zbudować tor, na którym miał zamiar gościć Formułę 1. Zadanie wytyczenia trasy powierzył ówczesnym kierowcom królowej sportów motorowych - byli to Henr Pescarolo i Jean-Pierre Beltoise. Niestety teren wyznaczony pod budowę był kompletnie płaski, co znacząco utrudniło stworzenie ciekawej pętli. Ostatecznie w 1971 r.

Formuła 1 po raz pierwszy ścigała się na obiekcie z niemal dwukilometrową prostą, kilkoma szybkimi i kilkoma wolniejszymi zakrętami. Okazał się on wymagający przede wszystkim dla silników, które, żyłowane do granic możliwości na prostej Mistral, często widowiskowo wybuchały. Miejsce to dobitnie ukazywało różnicę między turbodoładowanymi i atmosferycznymi silnikami - w sezonie 1985 Marc Surer osiągnął tu prędkość 338 km/h (ówczesny rekord F1) w doładowanym Brabhamie, z kolei najszybszy bolid bez turbiny, prowadzony przez Stefana Bellofa Tyrrell, osiągnął tylko 277 km/h. Niemiec przejechał okrążenie kwalifikacyjne o 9 sekund wolniej od Szwajcara. Tor od początku swojego istnienia wyprzedzał swoje czasy pod względem bezpieczeństwa, gdyż całą nitkę okalały bariery. Tamten wyścig był też ostatnim zwycięstwem Brabhama.

W 1986 r. podczas testów zginął tu Elio de Angelis, któremu przydarzyła się jedna z najbardziej niebezpiecznych awarii - z jego samochodu odpadło tylne skrzydło i nie miał jak wyhamować przed zakrętem. W tamtym momencie na Paul Ricard nie było służb medycznych i to właśnie było głównym powodem śmierci Włocha. Mimo to podjęto decyzję o przebudowie obiektu. Prosta Mistral została skrócona z 1,8 do nieco ponad 1 km i połączona z przeciwległą prostą kilkoma łukami. Zmodyfikowano również feralny zakręt, w którym zginął Włoch.

Ogółem na pierwotnej wersji toru ścigano się co drugi rok między 1971 a 1975 r. i co drugi rok między 1976 a 1985 r., a na przebudowanej w latach 1986 - 1990. W sezonie 2018 obiekt po modernizacji powrócił do kalendarza, z którego wypadł w ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa.

Czego możemy się spodziewać na Paul Ricard?

Po fascynującym wyścigu w Baku najprawdopodobniej czeka nas jeden z najspokojniejszych - żeby nie powiedzieć "najnudniejszych" - wyścigów w sezonie.

Tor F1 Paul Ricard i widoczne niebieskie i czerwone pasy na poboczu © Red Bull Content Pool

Tor w obecnym kształcie oferuje kierowcom niemal nieograniczone możliwości bezkarnych wyjazdów poza tor, gdyż pobocza są wyasfaltowane i wybaczają wiele błędów. Pokryte są jednak niebieskimi i czerwonymi pasami. Niebieskie mają w założeniu karać zwiedzających pobocza zawodników, z kolei czerwone mają być maksymalnie przyczepne, ale kosztem jak największego zużycia opon. Ich zadaniem jest wyhamowanie bolidu, zanim ten uderzy w barierę.

Jak już wspomniałem, obiekt jest ponadto całkowicie płaski. Nie ma różnic poziomów ani pochyleń zakrętów. Jeżeli żaden zawodnik nie popełni spektakularnego błędu i nikogo nie zawiedzie technika, powinniśmy ujrzeć na mecie wszystkie samochody. Bolidy będą ustawione na średni docisk, aby z jednej strony jak najlepiej trzymać się drogi w zakrętach, a z drugiej jak najmniej tracić na bardzo długiej prostej. Pirelli przywiezie do Francji mieszanki C2, C3 i C4, czyli o stopień twardsze niż w Azerbejdżanie. Jest to podyktowane większym obciążeniem, jakiemu poddawane jest ogumienie. Dla odmiany hamulce mają tu łatwiejsze zadanie - jest tylko kilka punktów mocnego hamowania, a między nimi jest gdzie je schłodzić. Z perspektywy kierowcy okrążenie składa się tu jakby z dwóch części - jedna to wolniejsza, bardziej ciasna część, z kolei druga jest znacznie szybsza. Zawodnicy muszą szczególnie uważać w zakręcie 11, gdzie łatwo o błąd i zniszczenie przedniej lewej opony. Rekord toru wynosi 1:32,740. Ustanowił go Sebastian Vettel w 2019 r. Okrążenie liczy 5,842 km długości.

Historia pit-stopu

Najciekawsze wyścigi na Circuit Paul Ricard

Omawiany tor nie dostarczył zbyt wielu emocji, choć niektóre zawody przeszły do legendy. Najciekawsza była chyba runda z 1990 r., kiedy na czele jechały dwa słabe bolidy Leyton House. Zmieniło się to w momencie, gdy Mauricio Gugelminowi wybuchł silnik. Na prowadzeniu pozostał osamotniony Ivan Capelli, ale z powodu problemów z zapłonem na trzy okrążenia przed końcem uległ atakom Alaina Prosta w znacznie szybszym Ferrari. Włoch ostatecznie dojechał na drugim miejscu, za Francuzem i przed Ayrtonem Senną.

Stał na podium w doprawdy doborowym towarzystwie. Był to sukces podobnego kalibru do tego, gdyby w najbliższym wyścigu dokonał tego Williams albo Alfa Romeo. Co ciekawe, bolid Leyton House był dziełem początkującego wówczas w F1 Adriana Neweya, który dwie dekady później stworzył niesamowite mistrzowskie maszyny Red Bulla .

Jak Red Bull radził sobie na Paul Ricard?

"Czerwone Byki" startowały tu dwukrotnie - w latach 2018 i 2019, zajmując odpowiednio 2 i 4 oraz 4 i 11 miejsce. W tym roku także o zwycięstwo może być trudniej niż na ulicach Monte Carlo i Baku. Bolid Maxa Verstappena i Sergio Pereza lepiej radzi sobie na bardziej krętych obiektach.

Max Verstappen © Red Bull Content Pool Max Verstappen był na torze Paul Ricard drugi w 2018 r.

Jeśli Mercedes zaliczy bezproblemowy weekend, kierowcy Red Bulla mogą mieć problem z Lewisem Hamiltonem i Valtterim Bottasem. Mimo to mają szansę na bardzo dobry rezultat - przekonaliśmy się już, że ani Max, ani Checo nie odpuszczają.

***

Autor tekstu prowadzi vloga "Ze świata F1" na YouTube.