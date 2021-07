Grand Prix Węgier F1: Wszystko, co musisz wiedzieć o Hungaroringu

01 Historia Hungaroringu

W latach 80. pojawił się pomysł, aby zorganizować wyścig za żelazną kurtyną. Bernie Ecclestone zaczął wówczas sondować możliwości w poszczególnych krajach bloku wschodniego. Przez pewien czas rozważano Polskę, która dysponowała nowoczesnym na tamte czasy torem w Poznaniu. Andrzej Jaroszewicz, kierowca wyścigowy i rajdowy oraz (co równie istotne) syn ówczesnego premiera testował tam nawet bolid F1 – maszynę Wolf WR1 z sezonu 1977.

Pod uwagę brano także ZSRR, Chiny i Jugosławię z kandydaturą Związku Radzieckiego jako preferowaną. Ostatecznie z planów tych nic nie wyszło i wyścig zorganizowano w 1986 r. na Węgrzech, gdyż kraj ten polecił Ecclestone’owi jego przyjaciel.

Hungaroring zbudowano zaledwie w 8 miesięcy, czyli w rekordowym jak na F1 tempie. Głównym zamierzeniem było stworzenie obiektu przypominającego ten w Monako i udało się to, choć nie w budapeszteńskim parku Népliget, jak pierwotnie planowano. Od początku swojej historii GP Węgier to stała runda w kalendarzu. W ciągu swojego istnienia tor nie przechodził zbyt wielu modyfikacji. Miały one miejsce w 1989 r., kiedy usunięto szykanę za dzisiejszym 3 zakrętem oraz w 2003 r., kiedy zmieniono 1 zakręt oraz dojazd do 12. Obecna długość toru to 4,381 km. Rekord okrążenia wynosi 1:16,627, a ustanowił go w ubiegłym roku Lewis Hamilton.

02 Co czeka kierowców na Hungaroringu?

Węgierski obiekt nie bez powodu określany jest mianem "Monte Carlo bez barier". Ciasny, kręty tor sprawia kierowcom wiele problemów i wymaga dużo od samochodów. Aby być szybkim na Węgrzech, trzeba dysponować bolidem, któremu można zaufać, który będzie dobrze się prowadzić i który pojedzie dokładnie tam, gdzie zechce kierowca. Obiekt pod Budapesztem jest ciasny, zawiera wiele nawrotów oraz trudnych sekcji i choć 55% czasu okrążenia pokonuje się z pedałem gazu wciśniętym w podłogę, nawet obecna w nim sekwencja szybkich łuków sprawia zawodnikom duże problemy. Dojazd do pierwszego zakrętu to najmocniejsze hamowanie na torze. Poza nim jest jeszcze kilka innych punktów hamowania, które pozwalają odzyskać sporą ilość energii kinetycznej. Dzięki temu spalanie paliwa jest tu stosunkowo niskie. Hamulce także nie są tu bardzo obciążone, gdyż hamuje się dość często, ale w większości przypadków niezbyt mocno.

Animowany przewodnik po Grand Prix Węgier

Najważniejszą kwestią, o jakiej należy tu pamiętać, jest docisk. Musi on być jak najwyższy, toteż zespoły stosują duże skrzydła, nawet kosztem zwiększenia oporu aerodynamicznego, a co za tym idzie, zmniejszenia prędkości maksymalnej. Tor ma tylko jedną naprawdę długą prostą - liczy ona 908 metrów długości. Nawet to jednak nie jest na Węgrzech wystarczającym argumentem do zmniejszenia poziomu docisku.

Dodatkowo istotną rolę odgrywa tu przyczepność mechaniczna, która również jest niska. Nawierzchnia Hungaroringu jest gładka, a ponieważ tor jest rzadko używany, nie ma tu warstwy gumy, która normalnie poprawia przyczepność. Ponadto jeśli nawet asfalt zostanie nagumowany np. podczas piątkowych treningów i zawodów niższych serii, do soboty przyczepność i tak znów spadnie. Jest za to odpowiedzialny wszechobecny kurz, który wiatr w szybkim tempie nawiewa na tor. Niska przyczepność wiąże się ze stosunkowo wolną degradacją opon. Pozwala to na zastosowanie bardziej miękkich mieszanek gumy. W tym roku Pirelli przywiezie na Węgry opony oznaczone jako C2, C3 i C4. Użycie najbardziej miękkich C1 jest tu niekorzystne, ponieważ samochody ustawione na duży docisk szybko je przegrzeją i zniszczą.

Z perspektywy kierowcy największym wyzwaniem są tu zakręty numer 4 i 5. Po wyjeździe z zakrętu 3 pokonuje się prostą, za którą znajduje się bardzo szybki lewy łuk, czyli „czwórka”. Wypluwa on samochody na zewnętrzną, czyli w tym przypadku w prawą stronę. Zaraz za nim znajduje się jednak ciasny zakręt w prawo („piątka”), do którego należy złożyć się od lewej strony. To miejsce pokazuje, który z kierowców naprawdę dobrze opanował jazdę na Hungaroringu. Jeśli zdąży wystarczająco szybko zjechać do lewej po wyjściu z „czwórki”, ma szansę uzyskać dobry czas okrążenia. Jeśli nie – kółko już na tym etapie będzie właściwie zmarnowane.

Hungaroring - miejsce rozgrywania GP Węgier F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Najbardziej pamiętne wyścigi na Węgrzech

W 1989 r. o triumf walczyli Riccardo Patrese i Ayrton Senna, jednak pierwsze skrzypce miał tu odegrać startujący z głębi stawki Nigel Mansell. Brytyjczyk dogonił liderów mniej-więcej w czasie, gdy Włochowi zepsuł się samochód. Mansell zbliżał się więc do Senny, a wkrótce pogoń przerodziła się w pojedynek. Wmieszał się w niego Stefan Johansson, który nie zjechał liderom z drogi przy dublowaniu.

Brazylijczyk musiał zwolnić, co pozwoliło Brytyjczykowi na wyprzedzenie go. Ostatecznie Mansell dowiózł do mety niesamowite zwycięstwo, awansując od startu o 11pozycji.

W sezonie 1997 jeżdżący wówczas w ekipie Arrows Damon Hill miał ogromną szansę na odniesienie pierwszego zwycięstwa w historii tej małej stajni. Niestety na 3 okrążenia przed metą w jego aucie pojawiły się problemy hydrauliczne, a na ostatnim kółku prowadzący dotychczas Hill został wyprzedzony, by dojechać ostatecznie na 2 miejscu. Jak się później okazało, winna awarii była podkładka warta 50 centów.

Zawody pod Budapesztem zazwyczaj są bardzo upalne. Pierwszym wyjątkiem była tu runda z 2006 r. W tym deszczowym wyścigu zabłysnął przede wszystkim Jenson Button, dla którego był to pierwszy triumf w Formule 1. Trzymające w napięciu zawody były także pierwszym wyścigiem Roberta Kubicy, który dokonał wielkiego jak na debiutanta wyczynu – zdobył 2 punkty za 7. miejsce. Zostały mu on jednak później odebrane. Polaka zdyskwalifikowano za niedowagę bolidu. Był on o 2 kg lżejszy od przepisowego minimum z powodu wycieku płynu z gaśnicy.

Hungaroring był także miejscem wydarzeń, które szczególnie zaznaczyły się w karierach dwóch kierowców. W sezonie 2003 Fernando Alonso odniósł tutaj swoje pierwsze w karierze zwycięstwo, z kolei w 2009 r. Felipe Massa został uderzony w głowę sprężyną, która odpadła od bolidu Rubensa Barrichello. Kierowca Ferrari opuścił resztę sezonu i choć wrócił do rywalizacji w kolejnym roku i do końca kariery stawał jeszcze kilkukrotnie na podium, nigdy już nie wygrał żadnego wyścigu i nie wrócił do formy sprzed wypadku.

04 Jak na Węgrzech radził sobie Red Bull?

Od początku swojej obecności w Formule 1 Red Bull wygrał tu dwa wyścigi, w obu przypadkach za sprawą Australijczyków – w 2010 r. najszybszy był Mark Webber , a w 2014 r. – Daniel Ricciardo . Kierowcy „Czerwonych Byków” stawali tu również czterokrotnie na 2 stopniu podium i pięciokrotnie na 3. W tym roku mają dużą szansę poprawić bilans zwycięstw.

Autor tekstu prowadzi vloga "Ze świata F1" na YouTube.