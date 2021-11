GP Kataru F1: Wszystko, co warto wiedzieć o Losail International Circuit

Historia toru Losail

Losail International Circuit znajduje się na przedmieściach Dauhy (znanej też jako Doha lub Ad-Dauha). Znajduje się na przedmieściach stolicy Kataru. Wokół obiektu roztacza się pustynia, której obecność może momentami sprawiać duże problemy. Obiekt zbudowano w 2004 r. siłami niemal 1000 robotników, a koszt tego przedsięwzięcia zamknął się w ok. 58 milionach dolarów. Katarski obiekt to jedyne tego rodzaju miejsce w tym regionie świata, które posiada homologację FIA oraz FIM. Oznacza to, że mogą się tu odbywać zarówno wyścigi Formuły 1, jak i Moto GP. Tak też właśnie będzie w tym roku – po raz pierwszy w historii Losail. Pierwsze zawody motocyklowe odbyły się tutaj 2 października 2004 r., a robotnicy niemal do samego końca pracowali w pośpiechu, by tor był gotowy na wyścig.

Najbliższa runda Formuły 1 będzie pierwszą wizytą królowej sportów motorowych na katarskim obiekcie. Katarczycy od lat starali się o organizację takiego wydarzenia, jednak umowa Berniego Ecclestone’a z władzami Bahrajnu uniemożliwiała jakąkolwiek realizację tych planów. Pandemia koronawirusa spowodowała rewolucję w kalendarzu, z kolei po odejściu dawnego supremo Formuły 1 dżentelmeńskie umowy straciły moc. Katar wykorzystał te wydarzenia, choć za cenę bardzo wysokich opłat na rzecz FIA. Dotychczasowa historia wskazuje, że motocyklowe zawody mogą tu obfitować w emocje, zwłaszcza od 2008 r., kiedy na torze pojawiło się sztuczne oświetlenie. Od tamtej pory wyścigi organizowane po zmroku są naprawdę widowiskowe i stanowią dla Moto GP atrakcję porównywalną do GP Bahrajnu Formuły 1. Nie znaczy to jednak, że emocje w F1 także są tu gwarantowane, ponieważ układ toru może nie sprzyjać widowiskowym manewrom.

Czego możemy się spodziewać podczas GP Kataru?

Losail składa się z prostej liczącej ponad kilometr długości oraz 16 średnio- i bardzo szybkich zakrętów. W sumie tylko w jednym wirażu (chodzi o numer 6) jest realna szansa, że bolidy zwolnią poniżej 100 km/h. Oznacza to ogromne boczne przeciążenia, jakim zostaną poddane opony, co z kolei zmusi Pirelli do przywiezienia do Kataru trzech najtwardszych mieszanek: C1, C2 i C3. Przydatna będzie również w miarę dobra trakcja, która pozwoli szybko wyjść z zakrętów i rozpędzić się na następujących po nich prostych odcinkach.

Aby utrzymać się w tak szybkich łukach, konieczne będzie ustawienie aerodynamiki na dość duży docisk. Nie można jednak przesadzić, ponieważ prosta startowa to niemal 1/5 długości całego okrążenia i zbyt duży opór aerodynamiczny byłby niewskazany z uwagi na straty prędkości maksymalnej. Bolidy z mocnymi silnikami będą tu miały przewagę, ponieważ inżynierowie będą mogli sobie pozwolić na uzyskanie większego docisku kosztem większego oporu. Pozwoli to pokonywać zakręty szybciej od rywali bez strat na prostych odcinkach.

Jednym z największych problemów może być dość zdradliwa nawierzchnia. Asfalt sam w sobie daje dość dobrą przyczepność, jest nawet dosyć „oponożerny”, jednak przyczepność może gwałtownie spaść, kiedy na torze pojawi się piasek. To właśnie minus ulokowania obiektu na pustyni. Piasek jest tu nawiewany przez wiatr i bolidy wyjeżdżające na pobocze – aby ograniczyć to zjawisko, jest ono wyłożone sztuczną trawą. Podsumowując, Losail można porównać do Silverstone, gdyby angielski obiekt ulokować w Bahrajnie. Okrążenie katarskiego toru ma 5,380 km długości. Nikt jeszcze nie ustanowił tu czasu okrążenia, prowadząc bolid F1. W Moto GP najszybciej pokonał je Francesco Bagnaia w 2021 r. – 1:52,772. Królowa sportów motorowych z pewnością będzie tu szybsza.

Najciekawsze wyścigi na Losail

Katarski obiekt jeszcze nigdy nie gościł wyścigu Formuły 1. Nie odbywały się tutaj również żadne testy ani inne przejazdy. Fani Moto GP emocjonują się zawodami najszybszych motocykli świata, ale tor skrojony pod dwukołowe pojazdy niekoniecznie może pasować czterokołowym bolidom. Płynne przejścia między zakrętami oznaczają brak ostrych dohamowań, a zatem brak dogodnych miejsc do wyprzedzania. Pozostaje nam zatem poczekać do najbliższego weekendu i liczyć, że nadchodzące GP Kataru trafi do annałów królowej sportów motorowych. Spośród pojazdów kiedykolwiek ścigających się na Losail do bolidów F1 najbardziej podobne są samochody GP2, które ścigały się tu w 2009 r. Odbyły się wówczas 2 wyścigi, oba wygrane przez późniejszych zawodników F1. W pierwszym z nich triumfował Nico Hulkenberg, z kolei w drugim – Sergio Perez.

Jak Red Bull radził sobie na Losail?

„Czerwone Byki” wygrywały dwukrotnie na pustyni (Sebastian Vettel w Bahrajnie w 2012 i 2013 r.), ale jeszcze nigdy nie startowały w Katarze. Liczymy na udany debiut w wykonaniu obu naszych zawodników – Maxa Verstappena i Sergio Pereza . Walka o tytuł wkracza w decydującą fazę, a Holender potrzebuje punktów, które pomogą mu zdystansować Lewisa Hamiltona. Popularny Checo będzie z kolei wspierał swojego kolegę i walczył o jak najlepsze rezultaty dla siebie i zespołu.

