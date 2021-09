Grand Prix Rosji F1: Wszystko, co warto wiedzieć o Sochi Autodrom

Prace wykończeniowe prowadzono jeszcze po igrzyskach, a pierwszy wyścig F1 odbył się zgodnie z planem w październiku 2014 r. Wydarzenie to miało wprowadzić Rosję do grona elity państw organizujących zawody tej kategorii, nie dziwią zatem związane z tym ogromne inwestycje i stojące za nimi siły polityczne. Nitkę toru wytyczono częściowo w parku olimpijskim i w znacznej mierze wokół wioski olimpijskiej, dlatego układ obiektu musiał być dostosowany do rozkładu okolicznych obiektów. Do dziś z wielu miejsc widać np. znicz olimpijski. Tegoroczna edycja może być ostatnią na torze w Soczi, gdyż od sezonu 2021 zawody mają zostać przeniesione na obiekt Igora Drive pod Sankt Petersburgiem.

