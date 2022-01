Gdzie driftować? Tory do driftu w Polsce

Drifting – co to jest? Wszystko, co musisz wiedzieć o … Drifting to dyscyplina motorsportu, która – w …

musiał znaleźć się na pierwszym miejscu naszej listy torów do driftu w Polsce, bo to na nim się wszystko zaczęło. Słynny obiekt położony na obrzeżach stolicy Wielkopolski jest uznawany za kolebkę polskiego driftingu. To właśnie tutaj w 2004 roku odbyły się pierwsze zawody driftingowe nad Wisłą. W kolejnych latach Tor Poznań był areną zmagań w ramach wielu serii driftingowych i gościł najlepszych drifterów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Swoje zawody organizowała w tym miejscu choćby słynna liga

Obiekt nie jest duży – pętla liczy około kilometra, ale pozwala na stworzenie przeróżnych konfiguracji trasy. Mnogość zakrętów i nowiutka nawierzchnia przyciągają wielu drifterów. Treningi driftu są tutaj organizowane regularnie. To idealne miejsce dla osób znajdujących się na początku swojej driftingowej kariery i zastanawiających się, gdzie driftować. Określenie „tor do driftu” nie jest w jego przypadku przesadzone.

Tor Kielce jest kolejnym miejscem, które musi znaleźć się na każdej liście skupiającej tory do driftu w Polsce. To nie tylko najstarszy tor wyścigowy w kraju. To też jeden z ulubionych obiektów wielu drifterów i fanów jazdy bokiem. Przyciąga przede wszystkim wysokimi prędkościami – profesjonaliści wchodzą tutaj w trasę mając około 200 km/h na liczniku! Ale na

Tor Kielce ma jeszcze jeden sekret, który skrywa głęboko w lesie – kręty odcinek opadający i pnący się ku górze, przypominający prawdziwie górską trasę. Drifterów spotkamy w tym miejscu bardzo rzadko, ale kiedy już są, to jest na co popatrzeć.

. Ten obiekt doskonale znają fani rallycrossu, ale dla wielu miłośników motorsportu to również tor do driftu. Regularnie odbywają się tutaj zawody w ramach mistrzostw Polski w tym widowiskowym sporcie. Na Autodromie Słomczyn organizowane są również treningi latania bokiem, zwykle jednak zarezerwowane dla profesjonalistów.

Kiedy chodzi o tory do driftu w Polsce, Autodrom Pomorze nie należy do najbardziej rozpoznawalnych obiektów, ale zawody driftingowe gościły na nim nie raz. Organizowane są tutaj również treningi driftu, choć te mają raczej kameralny charakter.

powstał na terenie dawnego lotniska wojskowego w miejscowości Osła, które położone jest 100 km na zachód od Wrocławia. Asfaltowa nitka liczy półtora kilometra i składa się z 15 zakrętów. „Tor do driftu” jest odpowiednim określeniem dla tego miejsca, bowiem jego właściciele z otwartymi rękami witają fanów jazdy w kontrolowanym poślizgu. Regularnie organizowane są tutaj treningi driftu, funkcjonuje również szkoła driftu. To miejsce, które powinno spodobać się początkującym drifterom.

. To miejsce, w którym treningi driftu są stałymi punktami w kalendarzu. Żeby tu dotrzeć, musisz oddalić się o około 50 kilometrów na południowy-wschód od Kielc. Tor Tuczępy nie może pochwalić się tak zaawansowaną infrastrukturą jak najsłynniejsze obiekty w Polsce, ale to bez wątpienia świetne miejsce na trening driftu dla początkujących.

to kolejne miejsce, które warto umieścić na liście torów do driftu w Polsce. To niezbyt duży obiekt, na którym nie odbywają się wielkie imprezy przyciągające największe gwiazdy. Ale dzięki stosunkowo wąskiej i bardzo krętej nitce oraz płytom poślizgowym jest bardzo dobrym miejscem do nauki driftu. Tym bardziej, że swoje zajęcia organizuje tutaj jedna ze szkół driftu. Na dodatek treningi dla miłośników jazdy w kontrolowanym poślizgu odbywają się na tym torze regularnie. Akademię Kierowcy ODTJ Międzychód znajdziesz w miejscowości Dolsk, czyli około 50 kilometrów na południe od Poznania.

