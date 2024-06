PLKD ocenia TOTS 2024. "EA zostawiło sobie przestrzeń na Euro"

Ten rok dla graczy najpopularniejszego symulatora piłkarskiego na świecie jest czymś wyjątkowym. W wyniku braku porozumienia ze światową federacją, EA zdecydowało się na rebranding gry , która dostała nową nazwę - EA FC . Zmiany poszły jednak dużo dalej, a w grze pojawiły się m.in. najlepsze piłkarki, z których można korzystać na równi z ich męskimi odpowiednikami.

Czy nowości dosięgnęły jednak także tradycyjnego eventu, jakim jest wybór TOTS?

“Tak naprawdę schemat eventu specjalnie się nie zmienił. Doceniłbym jednak EA za to, że mogliśmy dostawać paczki TOTS za codzienne logowanie, za robienie wyzwań z przepalaniem jednego brązowego zawodnika, czy za turnieje i grę tematycznymi składami” - mówi PLKD .

“Sam schemat był jednak taki sam i żadnej rewolucji nie obserwowaliśmy. Jedyne co uległo delikatnej zmianie, to wydawanie lig. W przeszłości były ogłaszane karty z podziałem na mniejsze ligi, a teraz co tydzień dostawaliśmy mini drużyny, złożone z zawodników różnych lig spoza top5. Nie było jak kiedyś np. Eredivisie. Ogólnie jednak nie jest to zbyt odczuwalna zmiana” - dodaje Youtuber.

Przestrzeń na Euro

Początek tegorocznego eventu TOTS miał miejsce 19 kwietnia. Wówczas światło dzienne ujrzało 25 kart “live” ( oceny PLKD kart live możesz zobaczyć tutaj ). Od tamtej pory co tydzień dostawaliśmy nowe karty z pięciu najsilniejszych lig Europy (zarówno ich męskich jak i żeńskich rozgrywek), a także karty lig mieszanych (najlepsi piłkarze spoza top5).

Kart było naprawdę sporo i chyba każdy fan piłki mógł znaleźć coś dla siebie. W sumie w tym roku aż 12 piłkarzy otrzymało najwyższą ocenę w wydarzeniu - 97. Nikt natomiast nie został wyróżniony mocniejszą kartą.

Nierzadko bowiem ktoś z wysokim overallem okazuje się beznadziejny w grze PLKD

“Dominuje Kylian Mbappe , jednak ostatecznie dostał taki sam overall jak podczas TOTY. To też ciekawa sytuacja, że wciąż nie mamy karty ocenionej na 98. Widać, że EA zostawia sobie przestrzeń pod nadchodzące Mistrzostwa Europy” - komentuje PLKD.

Kylian Mbappe TOTS 2024 © EA FC

“Ogólnie jednak gracze nie przykładają aż takiej uwagi do ocen ogólnych. Bardziej uwagę zwracają style czy statystyki. Nierzadko bowiem ktoś z wysokim overallem okazuje się beznadziejny w grze” - dodaje nasz rozmówca.

Kto jednak poza wspomnianym Mbappe, który obecnie kosztuje niemal dwa razy tyle co druga najdroższa karta wydarzenia, może rozpalać wyobraźnie graczy?

“Na pewno Neymar. On w grze jest zawsze niesamowity. Ma przyśpieszenie, ma finezyjne uderzenia, a każda karta z tymi uderzeniami jest bardzo przydatna w grze. Do tego Jude Bellingham, który choć młody, to już jest jednym z najlepszych graczy zarówno w rzeczywistości jak i w grze. No i Virgil Van Dijk - obrońca kompletny. Nie da się po prostu na niego grać” - wymienia PLKD.

Zawód z Milanu

Mbappe, Bellingnham, Van Dijk… każda z tych kart, o ile nie mamy mega szczęścia przy otwieraniu paczek, kosztuje małą fortunę. TOTS to jednak na tyle różnorodny event, że nie wymaga od graczy rozbicia banku, by móc cieszyć się świetnymi kartami. PLKD zwraca uwagę na kilka mniej oczywistych wyborów, które jego zdaniem również świetnie mogą uzupełnić wasze jedenastki.

“Bardzo przypadł mi do gustu David Hancko z Feyenoordu. To bardzo tania karta, która wciąż kosztuje tylko 35 tysięcy. Jest to środkowy obrońca, którym zdążyłem już zagrać z 200 meczów. Idealne style, idealne statystyki… Tak naprawdę umieściłbym go w czołówce używanych przeze mnie w tym roku obrońców. Moim zdaniem był lepszy niż niektóre ikony. I tak jak nie znałem jego nazwiska przed tym eventem, tak teraz na pewno zapamiętam go na długo”

“Z napastników z kolei do gustu przypadł mi Lois Openda. Jeden z najszybszych zawodników, jakimi grałem. Chyba ani razu mnie nie zawiódł. Kończył wszystko, zachwycał moich widzów… Na pewno jest to nazwisko, do którego jeszcze wrócę w przyszłym roku”

Leon Goretzka TOTS 2024 © EA FC To jedna z najbardziej kompletnych kart w historii tej gry PLKD

“Jeżeli chodzi o karty, które mnie zachwyciły, to muszę też wymienić Leona Goretzkę z kart moments. Miał on wszystkie statystyki ocenione co najmniej na 91. Do tego jest wysoki i posiada mój ulubiony styl do szybkich podań i niesamowicie odbiera piłki. To jedna z najbardziej kompletnych kart w historii tej gry” - zachwyca się PLKD.

Przy tak szerokiej puli kart nie trudno jednak nie tylko o zachwyty, ale i rozczarowania. Kart, które w teorii miały wszystko, by podbić boiska, a które rzeczywistość brutalnie weryfikowała także nie brakowało. PLKD zwraca uwagę przede wszystkim na jednego zawodnika.

Rafael Leao TOTS 2024 © EA FC

“Zawiódł mnie Rafael Leao. Oceniony aż na 95. Zapłaciłem za niego dwa miliony, choć obecnie kosztuje o połowę mniej. Spodziewałem się, że będzie kompletnym potworem, niesamowicie szybką bestią, ale no nie… Znacznie lepiej mi się strzela kartami kilkukrotnie tańszymi, a szkoda, bo na papierze wyglądał obłędnie. Później kupiłem Jonathana Davida za 400 tysięcy i znacznie lepiej mi się nim strzelało. Może to kwestia mojego mentalu, zbyt dużych oczekiwań co do Leao, ale pokazywałem też na filmach co on marnował… I to naprawdę nie była moja wina” - zarzeka się nasz rozmówca.

Lewy grywalny i... tyle

A jak w tegorocznym Team Of The Season wyglądają polskie wątki? Dużym echem odbiła się chociażby decyzja EA o braku karty dla Marcina Bułki, który zdaniem wielu był najlepszym bramkarzem Ligue 1. Zamiast tego wyróżniony został Gianluigi Donnarumma z PSG.

Ostatecznie w całym wydarzeniu mamy dwa polskie akcenty. Swoją kartę, ocenioną na 93 overalla, w 3. tygodniu prezentacji lig mieszanych, otrzymał Lukas Podolski, natomiast wśród najlepszych piłkarzy La Liga znalazł się tradycyjnie Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski TOTS 2024 © EA FC To najgorzej oceniona karta Lewandowskiego od lat PLKD

Kapitan reprezentacji Polski zaliczył jednak znaczący downgrade w porównaniu do wcześniejszych lat. Obecnie może on pochwalić się overallem “zaledwie” na poziomie 95 (wyższe oceny otrzymali Jude Bellingham, Vinicius Jr., Anotine Griezmann oraz Fede Valverde).

“To najgorzej oceniona karta Lewandowskiego od lat, ale wciąż w miarę grywalna. Oczywiście nie jest to karta, którą okiwasz wszystkich obrońców, trzeba się do niego przyzwyczaić, ale ma przydatne style do strzałów, do prędkości, do główek. Jednak sam widok Roberta ocenionego jedynie na 95 trochę boli, zwłaszcza gdy jeszcze niedawno widzieliśmy przy nim nawet ocenę 99” - komentuje PLKD.

“Ogólnie jednak oceniam tę kartę pozytywnie, zwłaszcza patrząc na to, że za chwilę będzie mega tani, to jest to całkiem sympatyczna karta. Ostatecznie jednak brakuje mu zwinności i kilku centymetrów. Bo o ile nie jest może specjalnie niskim zawodnikiem, to obecnie często gra się na główki i Lewandowski nie dominuje w powietrzu tak bardzo jak choćby Erling Haaland czy Didier Drogba” - zwraca uwagę ekspert.

5 min Prze-lotne Pytania: PLKD W kolejnym odcinku Prze-lotnych Pytań gościem Łukasza Czepieli jest streamer, YouTuber i komentator FIFY - Damian "PLKD" Kornienko.