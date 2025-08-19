Touching the Sky VR: Poczuj adrenalinę oglądając film

"Latanie jest jednym z najstarszych marzeń ludzkości, atrakcyjnym ze względu na wolność, którą reprezentuje" - mówi Fred Fugen , człowiek, którego życie zostało zdefiniowane przez marzenia o byciu w przestworzach. Jego stopy rzadko dotykają stałego gruntu od czasu pierwszego samodzielnego skoku spadochronowego w wieku 16 lat w rodzinnej Francji. Towarzyszy mu Aaron Durogati , dwukrotny mistrz świata w paralotniarstwie i zwycięzca pieszo-paralotniowego transalpejskiego wyścigu, uważanego z najtrudniejszy rajd przygodowy świata, który poszarpane szczyty Dolomitów nazywa swoim placem zabaw. Wraz z filmowcem Jonathanem Griffithem zamienili marzenie o szybowaniu w powietrzu w formę sztuki - a teraz w doświadczenie wirtualnej rzeczywistości.

W Touching the Sky VR, najbardziej wciągającej lotniczej opowieści, Fugen i Durogati zabierają widzów w zapierającą dech w piersiach podróż w przestworzach, która jest bardzo zbliżona do prawdziwego lotu, ale nie zmusza do odrywania się od ziemi.

Dołącz do Fugena i Durogatiego w podróży w przestworzach © Jonathan Griffith Productions/Red Bull

Dostępny wyłącznie na Meta Quest, film Touching the Sky VR jest wynikiem ponad dwóch lat pracy, łączącej najnowocześniejszą technologię wirtualnej rzeczywistości, niesamowite umiejętności sportowe, skrupulatne planowanie i surową siłę natury. Cel? Uchwycenie prawdziwego uczucia lotu, pozwalając widzom doświadczyć tego, jak to jest naprawdę szybować w najbardziej zapierających dech w piersiach zakątkach świata.

Aby wzbudzić w widzu doświadczenie lotu, zespół odpowiedzialny za Touching the Sky VR musiał opracować zupełnie nowe techniki filmowania. Specjalnie na potrzeby projektu stworzono niestandardowe kamery 3D-360, zaprojektowane tak, aby uchwycić każdy kąt, zachowując wrażenie lotu tak realistyczne i wciągające, jak to tylko możliwe.

"Oczywiście nie mogę zdradzać sekretów", wyjaśnia Griffith. "Ale... samo pokazanie sportów powietrznych jest niezwykle skomplikowane. Nie są to sporty motorowe, czy inne. Nie możesz po prostu nacisnąć "pauzy" w produkcji i kazać wszystkim czekać w powietrzu, aż zajmiesz pozycję do kolejnego ujęcia. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to jak oczywistość, ale być może nie każdy zdaje sobie sprawę, że prawie we wszystkich innych sytuacjach sportowych możesz zrobić właśnie to - nacisnąć pauzę".

01 Opanowanie nieba: Precyzja, wytrwałość i przekraczanie granic

Fred Fugen jest znany z przesuwania granic latania w wingsuicie © Jonathan Griffith Productions/Red Bull

"Największym wyzwaniem było swobodne spadanie z taką kamerą", wyjaśnia Fugen. "Współpraca z operatorami dronów, którzy znajdowali się w helikopterze, wymagała wiele pracy. Musieliśmy się dostosować i zsynchronizować, by wykonywać skoki i loty swobodne. Nie trenowaliśmy zbyt wiele razem [wcześniej], więc połączenie naszych umiejętności było wyzwaniem".

Dla Fugena, którego pasja rozszerzyła się ze spadochroniarstwa na skoki BASE, latanie w kombinezonie wingsuit i speed riding, projekt ten wymagał nowego poziomu precyzji - nie tylko ze względu na bezpieczeństwo i wydajność, ale także rewolucyjną technologię rejestrującą każdy moment.

W międzyczasie Durogati wniósł do projektu swoją własną, unikalną perspektywę. Pomimo tego, że lekarze powiedzieli mu kiedyś, że jego kolana są tak uszkodzone, że powinien przejść na emeryturę, nadal przesuwa granice. Jego pionierskie loty w Himalajach i Karakorum, w tym 312-kilometrowy lot po trójkącie w Pakistanie, którym ustanowił azjatycki rekord, sprawiły, że miał wyjątkowe kwalifikacje do tego ambitnego przedsięwzięcia.

02 Od Alp po Karakorum: Filmowanie na krańcu świata

Film przybliża Cię do takich doświadczeń jak to © Jonathan Griffith Productions/Red Bull

Produkcja zabrała ekipę do jednych z najbardziej oszałamiających i odległych miejsc na świecie. Filmowano kultowe szczyty Zermatt w Szwajcarii, potężny masyw Mont Blanc na granicy francusko-włoskiej oraz postrzępione iglice Dolomitów w północnych Włoszech. Najtrudniejszym celem był jednak Pakistan, loty głęboko w Karakorum.

Piloci musieli starannie zaplanować swoje loty zgodnie z warunkami termicznymi, aby uniknąć wstrzymania zdjęć. Jednym z wyróżniających się miejsc był masyw Great Trango Tower, granitowy szczyt wznoszący się na wysokość 6 286 m n.p.m. Znany jako legendarne miejsce do wspinaczki big-wallowej, stał się wyjątkowym tłem do uchwycenia zapierających dech w piersiach ujęć lotniczych.

"Latanie w Pakistanie jest dość ekstremalne, ponieważ góry są ogromne i wymagają specjalistycznej techniki", wyjaśnia Durogati. "Prądy termiczne różnią się od tych w Alpach. Gdyby coś się tam stało, jesteś sam i jest mało prawdopodobne, by przyleciały po ciebie helikoptery ratunkowe. W Alpach prawie zawsze możesz liczyć na ratunek".

03 Praca zespołowa, zaangażowanie i cierpliwość niezbędne do osiągnięcia perfekcji

Długie sesje zdjęciowe w trudnych warunkach wymagały cierpliwości © Jonathan Griffith Productions/Red Bull

Produkcja w dużej mierze opierała się na niesamowitych umiejętnościach Fugena i Durogatiego. "Czułem się odpowiedzialny za cały zespół, gdy lataliśmy", wyjaśnia Durogati, zastanawiając się nad presją związaną z projektem.

"Jaka jest trajektoria? Jaki jest kąt natarcia?" Te pytania, zadawane przez Fugena podczas produkcji, podkreślają złożoną choreografię wymaganą w każdej sekwencji lotu. Podczas gdy piloci wykonywali zapierające dech w piersiach akrobacje, kamerzyści pracowali w trudnych, a czasem ryzykownych pozycjach, czekając na idealny moment, w którym bezpieczeństwo, odpowiednia widoczność i precyzja były ze sobą połączone.

Cierpliwość była jednym z największych wyzwań. Okna pogodowe otwierały się i zamykały w nieprzewidywalny sposób, tworząc napięte sytuacje, które testowały determinację całego zespołu. Ale kiedy wszystko ułożyło się na swoim miejscu, wyniki zapierały dech w piersiach. Materiał filmowy uchwycił perspektywy, których do tej pory doświadczali tylko najbardziej elitarni paralotniarze i skoczkowie spadochronowi na świecie.

04 Zdefiniować na nowo doświadczenie lotu podczas siedzenia na kanapie

Film oddaje głęboki emocjonalny związek z lataniem © Jonathan Griffith Productions/Red Bull

Touching the Sky VR wykorzystuje przełomową technologię do pokazania niepowstrzymanego, ludzkiego dążenia do osiągnięcia niemożliwego. Film nie tylko prezentuje szybowanie w powietrzu - oddaje głęboki emocjonalny związek z lataniem w unikalny sposób.

"Materiał filmowy jest po prostu niesamowity. To najbardziej hipnotyzująca rzecz, jaką kiedykolwiek oglądałem w goglach [VR]. To medytacja. To jest piękne. Jest intensywny. To wszystkie możliwe emocje. Kiedy umieszczam głowę w zestawie, czuję się tak samo - gęsia skórka i wrażenie, jak wtedy, gdy tam byłem" - wspomina Griffith.

"Ten film da szansę wielu ludziom na zobaczenie miejsc i doznanie uczuć, których nigdy nie będą mieli okazji doświadczyć" - dodaje Durogati. Poza zapierającą dech w piersiach oprawą wizualną, Touching the Sky VR oferuje każdemu, kto posiada zestaw VR, sposób na doświadczenie magii lotu i odkrywanie odległych miejsc, które niewielu kiedykolwiek odwiedzi.

05 Gdzie obejrzeć Touching the Sky VR i kulisy powstawania gry?

Dowiedz się więcej z filmu dokumentalnego "making of" na Red Bull TV © Jonathan Griffith Productions/Red Bull

Dla tych, którzy są ciekawi, co było potrzebne, aby zrealizować ten przełomowy projekt, mamy zakulisowy film dokumentalny o procesie filmowania. Jest teraz dostępny za darmo w Red Bull TV. Zanurz się w wyzwaniach, pracy zespołowej i innowacjach, które ożywiły to wyjątkowe doświadczenie - sprawdź zwiastun w odtwarzaczu u góry tej strony. Touching the Sky VR jest dostępne wyłącznie na Meta Quest TV od 31 lipca.