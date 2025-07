Wszystko, co musisz wiedzieć o Tour de France

Tour de France po raz pierwszy odbył się w 1903 roku. Przez pierwsze dwie edycje rozpoczynał się w mieście Montgeron, części regionu Seine-et-Oise, obecnie znanego jako Essonne. Następnie start został przeniesiony do lokalizacji tuż pod Paryżem aż do 1914 roku, kiedy to I wojna światowa wymusiła jego odwołanie. Z wyjątkiem edycji z 1926 roku, która rozpoczęła się w Évian-les-Bains, wszystkie edycje do 1950 roku rozpoczynały się w regionie paryskim.