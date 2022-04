„W Karakorum wspinano się zimą, ale nigdy na taką skalę”

Porozmawialiśmy z Michałem Królem i Januszem Gołębiem o ich ostatniej wyprawie do Pakistanu, gdzie próbowali dokonać pierwszego zimowego wejścia na Trango Nameless Tower (6286 m n.p.m.) . Dodatkowym celem było uklasycznienie drogi angielskiej. Dokonanie tego zimą byłoby niesamowitym wyczynem. Przeczytajcie, co Janusz i Michał mówili o próbie zdobycia z Maćkiem Kimelem wielkiej granitowej wieży – niezwykle charakterystycznej i majestatycznej – w niesprzyjających warunkach.

Michał Król, Maciek Kimel, Janusz Gołąb © Michał Król/Trango Tower 2022

Janusz. Prawie 4,5 roku temu, zapytany o to, czy wejście na K2 zimą, to największe wyzwanie współczesnego himalaizmu (w wywiadzie z Pawłem Wilkiem dla sport.pl), odpowiedziałeś: „Nie gdybajmy. Za chwilę ktoś pojedzie zimą na Trango Towers (6286 m n.p.m.) i poprowadzi ekstremalnie trudną hakówkę. Choć warunków atmosferycznych nie będzie się dało porównać - technicznie osiągnie więcej”. Czy po waszej zimowej wyprawie na Trango podtrzymujesz to?

Janusz: Na pewno zimowy himalaizm nie skończył się na wejściu zimą na K2. Było to zwieńczenie jakiejś historii tych głównych wierzchołków – ośmiotysięczników. Ale przypomnijmy, że ośmiotysięcznych wierzchołków jest więcej niż 14, bo jeszcze są boczne, z których nie wszystkie mają wejścia zimowe. Nie mniej wchodzenie starymi drogami pierwszych zdobywców, to nie jest współczesny, techniczny alpinizm. Wobec czego jak najbardziej podtrzymuję to. Himalaizm zimowy będzie rósł w siłę i mam nadzieję, że będzie skierowanych bardziej w stronę technicznych wejść.

Janusz Gołąb © Michał Król/Trango Tower 2022

Wtedy mówiłeś o hakówce. Teraz chcieliście wejść na Trango klasycznie. Czy przejście tej drogi zimą jest w ogóle możliwe, czy po tej wyprawie dalej tak sądzicie?

Michał: Myślę, że jest to możliwe. Ale wszystko zależy od warunków, jakie człowiek napotka w czasie wspinania. Jeśli będzie fajnie, stabilnie, to jest szansa do takiego działania. Przede wszystkim, żeby pokonać drogę hakową klasycznie, najpierw trzeba ją przehaczyć i ewentualnie później próbować raz, drugi ją uklasycznić - przejść bez odpadnięcia, o własnych siłach. Ale wszystko rozbiega się o warunki. Nie chodzi tylko o temperaturę, gdzie przy -30 stopniach, po 10 minutach dziabek trzymanych w rękach nawet nie czuć. Drugim czynnikiem utrudniającym przejście klasyczne mogłyby być te pyłówki, których z Januszem doświadczyliśmy z naszego wspinania. Dlatego uważam, że tak. Ale my już podejmując wspinanie w takich warunkach, jakie panowały podczas naszej wyprawy stwierdziliśmy, że styl nie jest dla nas najważniejszym aspektem sportowym, tylko chcieliśmy wejść na to Trango zimą – niezależnie od tego, czy to byłoby podhaczanie, czy mieszanie hakówki z klasyką.

Zobacz video z wyprawy, na którym widać śnieżny pył utrudniający życie wspinaczom:

3 min Michał Król, Janusz Gołąb i Michał Kimel na Trango Tower Trzech wspinaczy próbowało zdobyć zimą Trango Tower.

Jaka jest ta droga, którą chcieliście wejść zimą na Trango Nameless Tower? Ona chyba jest mocno zróżnicowana? Pewnie w zależności od pory roku i pogody może się przedstawiać w zupełnie inaczej.

Janusz: To jest droga, która ma duży potencjał klasyczny. Przynajmniej latem, bo Anglicy zrobili to właśnie latem. Jest tam mnóstwo fragmentów klasycznych. A w dzisiejszym alpinizmie, w stylu drytoolingowym, również możliwe jest przemieszczanie się zimą klasycznie, czyli przy pomocy czekanów do tego celu skonstruowanych. Natomiast sama droga dzieli się na dwie części. 1/3 wysokości ściany stanowi teren mikstowy, po czym 2/3 to jest stromy teren skalny, który zimą jest raczej suchy – pozbawiony kaskad lodowych. Natomiast latem, w tym samym miejscu występują z kolei problemy z wodą. Każde załamanie pogody latem powoduje, że w tym rodzaju depresji, którym biegnie ta droga, gromadzi się woda. Można powiedzieć zatem, że jest to skalna, sucha droga, a przynajmniej myśmy tam takie warunki mieli.

Śnieżny pył zwiastuje, że nie będzie łatwo © Michał Król/Trango Tower 2022

Każdy alpinista, który się wspina wie, że taka iglica istnieje i chciałby mieć ją w swoim kajecie Michał Król

Ta góra na zdjęciach wygląda świetnie. To jest majestatyczna, okazała, czarna, strzelista, granitowa wieża. Jak ona się prezentowała z waszej perspektywy – podczas wspinaczki? Jak wyglądały widoki z niej?

Michał: Przyciągała! (śmiech) Tak wyglądała. Widać ją z daleka. Byłem na niej drugi raz, bo wcześniej, w 2012 roku miałem okazję wspinać się na Trango w warunkach letnich. Jest wybitną turnicą i każdy alpinista, który się wspina wie, że taka iglica istnieje i chciałby mieć ją w swoim kajecie. To jest marzenie alpinistów. A prezentowała się różnie - w zależności od tego, jakie były warunki. Czasami była sucha – tak jak Janusz wspominał – a nawet po lekkim załamaniu pogody nasza linia była pięknie wysypana, ośnieżona, pokryta nitkami śnieżno-lodowymi, które oczywiście zaraz znikały. Właśnie dlatego wybraliśmy tą drogę. Myśleliśmy, że jest to najlepsza formacja do pokonania tej ściany zimą, bo odkładało się tam dużo śniegu i tworzyły się nitki lodowe. Nie chcieliśmy haczyć, czy wspinać się drogą Eternal Flame, która jest bardziej ubezpieczona, gdzie jest nawet dużo stanowisk stałych, których nie trzeba samemu zakładać podczas wspinania. Od razu odrzuciliśmy taką opcję. Pytano się nas jeszcze w Polsce, dlaczego nie jedziemy na Trango Eternal Flame, ale jest to wybitnie droga letnia. A my chcieliśmy wspinać się drogą, która rzeczywiście jest do przejścia klasycznego. Od razu wiedzieliśmy, że ten wybór będzie najbardziej logiczny i dla nas odpowiedni. Nadal uważam, że Trango jest do zrobienia zimą, tylko w górach trzeba mieć też szczęście do pogody, a nie tylko umiejętności, czy dużo sprzętu.

W drodze pod ścianę © Michał Król/Trango Tower 2022

Janusz, jesteś najbardziej doświadczonym z całej ekipy. Pełniłeś tutaj rolę mentora, doradcy, jak podczas wyprawy z Andrzejem Bargielem na K2?

Janusz: Nie do końca. Bardziej to działało na zasadzie partnerskiej, koleżeńskiej pomocy. Pojechaliśmy jako zespół, a nie jako mentor plus zespół. (śmiech) Każdy dawał z siebie całe swoje doświadczenie, jakie zdobył w górach i to był ten wspólny mianownik. Mam jakiś bagaż doświadczeń jeśli chodzi o wielodniowe wspinaczki w Himalajach, w górach wysokich i myślę, że to działało pozytywnie.

Zobacz też:

1 h 6 min K2: Pierwszy zjazd Zajrzyj za kulisy wyprawy Andrzeja Bargiela, podczas której dokonał pierwszego zjazdu z K2 (8611 m n.p.m.) na nartach

Maciek z kolei był najmłodszy w grupie, ale też ma już mocne doświadczenie – choćby Pakistańskie Disco z ubiegłego roku. Czy dotrzymywał wam tempa?

Michał: Nie znałem Maćka wcześniej. Spotkałem się z nim jedynie w Tatrach na kilku wspinaczkach. Fajną opcją dla całego zespołu było właśnie to, że Maciek na jesieni był z Januszem w Pakistanie. I to był dla niego fajny sprawdzian, a dla mnie dodatkowa informacja. Wcześniej wiedziałem już, że jest silnym chłopakiem, który dobrze się wspina. Jest młody i ambitny. Chce mu się napierać. Dla niego nie ma dyskusji – po prostu ciśniemy. Dlatego zaproponowałem mu wyprawę na Trango wcześniej, ale decyzję mieliśmy podjąć po powrocie z wyprawy z Januszem.

Niewiele było pogodnych dni © Michał Król/Trango Tower 2022

Michał, a tobie, na tym etapie, bliżej do klasyka, czy do drytoolingu?

Michał: Dobre pytanie. W lecie wspinam się stylem klasycznym, a w zimie nie mam wyboru i wspinam się drytoolowo. I jeśli chodzi o wspinanie w ogóle, to najlepiej się czuję w drytoolingu - ze względu na to, że potrafię robić trudniejsze drogi w zimie niż w lecie. Pewnie dlatego. Jest to dla mnie motor napędowy. Jeśli człowiekowi w czymś idzie lepiej, to się w tym lepiej czuje. Zdecydowanie drytool jest dla mnie bardziej rozwojowy i czuję się w tym lepiej, jednocześnie nie umniejszając wspinaniu letniemu, od którego zaczynałem, kiedy jeszcze nie miałem pojęcia, że będę się wspinał w górach na dziabach. Chcę być bardziej uniwersalnym wspinaczem. W górach trzeba sobie radzić w różnych formacjach, w różnych warunkach - wspinanie skalne, czy mikstowe, stety, niestety, trzeba z tym działać. Trzeba się wspinać w różnych stylach, także w hakowym. Człowiek może spotkać ścianę, której nie pokona ani klasycznie, ani drytoolowo, więc trzeba wtedy wejść i ten teren przehaczyć. Staram się być takim wspinaczem, który radzi sobie w różnych formacjach.

Maciek Kimel, Michał Król © Michał Król/Trango Tower 2022

Co to za specjalny namiot, który wykorzystywaliście – opowiedzcie o nim? Nie ma na rynku zimowych portaledge’y trzyosobowych i musieliście skonstruować własny?

Michał: Jest jedna firma, ale ta "trójka" była bardzo, bardzo mała, a my zrobiliśmy bardzo, bardzo dużą. Chcieliśmy mieć przestrzeń między sobą i żeby dodatkowo nie dotykać śpiworem bocznych ścianek.

Janusz: Michał skonstruował portaledge. Maciek z tatą dodali swoją wiedzę metalurgiczną żebyśmy mieli mocną ramę. Namiot, podłogę i system nośny stworzyła firma Pajak, bez której by się to nie udało. Tempo prac było takie, że zawsze znajdzie się coś do poprawki, ale i tak było nieźle. Obawialiśmy się sytuacji, że znajdziemy się w niepogodzie, gdzie będą na nas schodzić duże lawiny pyłowe i zastanawialiśmy się, czy namiot to wytrzyma. Kilka takich lawin przeżyliśmy i namiot wytrzymał, więc było całkiem nieźle.

Michał: Zaprojektowałem namiot, a Maciek dodał smaczku w postaci łączników rurek, które dodatkowo owinął carbonem. Nasz portaledge był bardzo estetyczny. Wyglądał bardzo profesjonalnie. Resztę uszyła nam firma Pajak z Bielska. Musieliśmy odbyć tam kilka wizyt i wszystko posprawdzać. Nie mieliśmy gotowca, który moglibyśmy im dać, i z którego mogliby stworzyć nasz namiot. Musieliśmy go zrobić od podstaw – wymyślać, kombinować. Stworzyliśmy go wspólnymi siłami. Każdy dołożył swoje dodatki. Dużo rzeczy byśmy teraz pozmieniali, ale nie było z nim problemów technicznych. Byliśmy zadowoleni. Było w nim dużo miejsca, było nam wygodnie. Mieliśmy wysoki sufit, który w oryginalnych portalach jest bardzo niski i trochę klaustrofobicznie człowiek się tam czuje. Myśmy go świadomie podnieśli aby mieć czym oddychać na zimowej wyprawie.

Portaledge skonstruowany przez ekipę © Michał Król/Trango Tower 2022 Michał prezentuje wnętrze namiotu © Michał Król/Trango Tower 2022 Życie na ścianie © Michał Król/Trango Tower 2022

Nam naprawdę niewiele brakło Michał Król

Byliście przygotowani na 10-12 dni w ścianie, a przerwaliście po 8. Czy to bardziej z powodu przedłużającego się wcześniej podejścia pod ścianę, czy z powodu niekorzystnej pogody, która kumulowała niebezpieczeństwa pozostawania tam? Co przeważyło?

Janusz: Zdecydowały informacje o zbliżającym się głębokim załamaniu pogody. Nie było dyskusji, czy mamy poślizg i się załapiemy na zimę kalendarzową, czy nie. To wycofanie było dla nas trudne, dlatego, że wiedzieliśmy, że będą jeszcze dwa dni pogody. I to były najlepsze dni. Przykro jest zjeżdżać z takiej ściany w pogodzie. Ale decyzja była dobra. To, co potem się działo w bazie, ilość śniegu, która spadła, lawin, które chodziły żlebem podejściowym pod ścianą… To rzeczywiście była słuszna decyzja i w zasadzie jedyna. Było to też trudne, dlatego że do wierzchołka zostało 500 metrów przewyższenia. To już nie jest mało, ale nie jest też dużo. Mało tego, doszliśmy do terenu, który był dla nas coraz lepszy. Był może trudniejszy technicznie, ale właśnie na takie wspinanie byliśmy przygotowani. Natomiast w niższych partiach, o których będąc jeszcze w Polsce myśleliśmy, że szybko je przejdziemy, okazało się, że wcale tak nie było. Było tam bardzo dużo śniegu. Nie były to trudne wyciągi, ale dość ryzykowne, o słabej asekuracji, z ciężkim transportem wyposażenia. A jak w połowie ściany znaleźliśmy się w pięknych formacjach skalnych, gdzie to wspinanie nabrało innego, szybszego tempa, niestety nadeszła informacja o zbliżającej się niepogodzie. Oczywiście nie było też tak, że wcześniej wspinaliśmy się w dobrej pogodzie. Spośród 8 dni, które tam spędziliśmy chyba tylko jeden był bez opadów. Dostaliśmy informacje, że będzie opad 0,2-0,5 mm/h. Tylko tyle, że to powodowało, że ścianą spadały dość duże lawiny pyłowe, które utrudniały nam wspinanie, a wręcz uniemożliwiały je w kominach i w depresji. Trzeba sobie wyobrazić, że ta ściana ma ponad tysiąc metrów i to jest olbrzymi żagiel o gigantycznej powierzchni, więc nawet minimalny opad powodował, że śnieg się tam gromadził i spadał na nas. Te osiem dni teoretycznie dobrej pogody nie były dla nas komfortowe i łatwe. Jak dostaliśmy informację, że będzie tylko dwa dni dobrej pogody, a potem nastąpi załamanie, to podjęliśmy jedyną słuszną decyzję.

Michał, Maciek i Janusz w ich namiocie ścianowym © Michał Król/Trango Tower 2022

Na skalę Trango, tak wybitnej turni i jednej z najsłynniejszych, takiej próby jeszcze nie było Janusz Gołąb

Czy ta wypraw na Trango, które jest bardzo atrakcyjnym wizualnie celem, to jest też próba poszukiwania takich kierunków wspinaczki, gdzie można jeszcze coś osiągnąć, a co nie jest tak ewidentne, jak na przykład himalaizm zimowy? No i to jest Karakorum, wspaniały rejon, w którym jest masa możliwości jeśli chodzi różnego rodzaju wejścia, których jeszcze nigdy nie dokonano – o czym świadczy nie tylko wasze zainteresowanie tym rejonem, także w ubiegłym roku, ale choćby też pierwsze wejście na Yawash Sar, czy pierwsze polskie wejście na Laila Peak.

Janusz: Na tę skalę, na skalę Trango, tak wybitnej turni i jednej z najsłynniejszych, takiej próby jeszcze nie było. Były mniejsze wspinaczki zimą w Karakorum, ale nigdy na tę skalę. A cel, czyli droga angielska, został wybrany dlatego, że rokuje dużą szansę na przejście klasyczne. I to nam się udało. Wiele odcinków pokonaliśmy klasycznie. Nie chcieliśmy tylko wisieć w ławkach. Z tego, co na tę chwilę pamiętam, to jedyną tego rodzaju zakończoną sukcesem wyprawą zimą, była wspinaczka Johna Roskelley’a i Jefa Lowe na Tawoche (6 495 m n.p.m.) w lutym 1989 roku, w Nepalu. Rzeczywiście, w zimie udało im się zrealizować techniczną wspinaczkę na celu, powiedzmy, porównywalnym do Trango. Natomiast w Karakorum, na tej górze nigdy nie było takiej wspinaczki.

Maciek Kimel © Michał Król/Trango Tower 2022

Michał: Był to cel, który siedział w mojej głowie od dłuższego czasu. To było wyzwanie. Oprócz tego, że to się nazywa Trango i przyciąga nazwą, to naprawdę wierzyłem, że jestem w stanie to zrobić i każdy z nas wierzył. Nie jedzie się na wyprawę nie wierząc w jej powodzenie. I wierzyliśmy w to do ostatniego dnia. Już rozkminialiśmy kolejny biwak. Wszystko na bieżąco analizowaliśmy i przykre to było. Ale mimo, że tej ściany nie zdobyliśmy, uważam, że nasza próba była naprawdę super sukcesem. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Mam nadzieję, że chłopaki też uważają, że zrobiliśmy kawał super roboty. Mimo, że nie zdobyliśmy szczytu, nasza próba na pewno gdzieś tam się zapisze. A czy wrócimy? Pewnie będziemy rozmawiać o tym w przyszłości. Na pewno była to udana „nieudana wyprawa”. Dla mnie mega doświadczenie, fajnie spędzony czas z chłopakami w górach i przede wszystkim świetna zimowa wyprawa.

Zobacz też:

4 min David Lama na Trango Tower David Lama wspina się drogą Eternal Flame na mierzącą 6239 m n.p.m. Trango (Nameless) Tower w Karakorum w Pakistanie. Film z wyprawy z 2012 roku.

No i to było moje ostatnie pytanie, na które po części odpowiedziałeś. Mówiłeś o wierze, o pewnego rodzaju zawodzie, który was spotkał, a ciebie drugi raz. No i tutaj miałem cię pytać o to, czy wrócisz tam trzeci raz, ale rozumiem, że zrobisz dużo, aby tę wyprawę powtórzyć.

Michał: Nawet nie myślę w kategoriach, czy wrócić, czy nie, tylko kiedy. Na pewno chciałbym wrócić. Może w innym stylu? Może w stylu poręczy, bez tylu worów. Nie mówię, że nie zrobiliśmy drogi, bo mieliśmy ciężko. Nie zdobyliśmy szczytu, bo nie mieliśmy warunków. Ale po każdej wyprawie człowiek jest mądrzejszy i wyciąga wnioski. Na pewno na spokojnie pasowałoby teraz usiąść, spisać co było dobre, a co złe, co moglibyśmy zrobić lepiej, a czego na przykład nie brać i lepiej rozplanować logistycznie, żeby było lżej. Uważam, że wszystko jest do zrobienia. Pewnie Janusz też uważa, że Trango zimą jest do zrobienia. Nam naprawdę niewiele brakło. Potrzebowaliśmy czterech, pięciu dni żebyśmy tę górę zdobyli, więc na pewno wrócę. Chłopaki będą się musieli określić, ale myślę, że pewnie też.

Zobacz również:

47 min DOO SAR: A Karakoram Ski Expedition Film Andrzej Bargiel i Jędrek Baranowski wędrują po Karakorum w poszukiwaniu nowych linii tworząc historię na swoich zasadach.