Rowerowy supertransfer: Rodzeństwo Hannah i Sam Reynols w ekipie NS Bikes!

NS Bikes x UR Team - nowi zawodnicy w ekipie

, zamknęło się już dobrych kilka tygodni temu. Trek wyłapał kolejnych riderów, YT rozstało się ze swoimi najmocniejszymi zawodnikami, Adolf Silva został jeźdźcem bez sponsora i tak dalej, i tak dalej. Emocje zdążyły już opaść do normalnego poziomu i nagle ni stąd, ni z owąd, światem rowerowej ekstremy wstrząsnęła informacja o jednym z największych transferów sezonu. Ekipa UR Team postanowiła zakończyć współpracę z Polygonem i zdecydowała się na nowe, polskie rowery! Nie przecierajcie oczu ze zdumienia, to dzieje się naprawdę!