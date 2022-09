Okres transferowy za nami. Zmian w składach drużyn CS:GO nie brakowało

Niekoniecznie jest to transfer sam w sobie, a na pewno nie taki, który został przeprowadzony podczas przerwy. Viktor "sdy" Orudzhev to ukraiński gracz, który trzy miesiące temu po raz pierwszy spróbował swoich sił w NaVi. Od tego momentu utrzymuje on miejsce w składzie, ale wciąż jest zawodnikiem testowanym. Wraz z nim organizacji tej udało się wygrać BLAST Premier Spring Groups. Jeżeli zespół okaże się najlepszy na nadchodzącym majorze, 25-latek zapewne będzie mógł liczyć na stały kontrakt. Ten jednak najprawdopodobniej nie zostanie mu zaoferowany dopiero przed następnym rokiem.

Po spędzonym roku w cieniu Natus Vincere doszło do zmian, które jednak okazały się fiaskiem, jeżeli chodzi o szafkę z trofeami. Organizacja więc zdecydowała się na kolejne roszady. Zespół opuścił ostatni francuski gracz - Audric "JACKZ" Jug, a także ściągnięty przed obecnym sezonem In Game Leader - Aleksi "Aleksib" Virolainen. Ich miejsce zajęli Rasmus "HooXi" Nielsen oraz Justin "jks" Savage. Drugi z wymienionych podczas minionego IEM Katowice wystąpił jako stand-in w FaZe i razem z tym zespołem osiągnął swój największy sukces w karierze. Dlatego też spodziewano się, że wzbudzi on zainteresowanie dużych marek.

Dzieje się również w organizacji Wiktora "TaZ'a" Wojtasa i Filipa "NEO" Kubskiego. Do drużyny dołączyli Dawid "SaMey" Stańczak oraz Kamil "Sobol" Sobolewski, którzy od razu wskoczyli do składu. Obecnie HONORIS dysponuje sześcioma graczami, jednakże młodszy z właścicieli pełni rolę rezerwowego.

Mimo swojej roli, "NEO" w ostatnim czasie nie reprezentuje barw HONORIS. Występuje bardziej jako stand-in w przypadkach, gdy któryś z graczy nie może rozegrać meczu. Mogliśmy również usłyszeć, że obecnie skupia się on bardziej na pomocy trenerowi. Być może to właśnie będzie jego przyszłość? Czas pokaże.

Liquid nie najlepiej rozpoczęło obecny sezon, jednak wejście do zespołu Mareksa "YEKINDAR'a" Galinskisa odmieniło ich grę. Dzięki świetnej dyspozycji Łotysza drużyna bardzo dobrze zaprezentowała się podczas IEM w Kolonii. Oficjalnie jednak młody gracz wciąż nie zasilił szeregów ekipy z Ameryki Północnej, a wszystko z powodu obecnych w USA sankcji. Te jednak w obecnym momencie tworzą dużą szansę na oficjalne zakontraktowanie 22-latka. W każdym razie ta ekipa rozegra wspólnie kolejny turniej i zapewne do końca roku podjęta zostanie decyzja w sprawie zawodnika.

Próżno szukać sukcesów w BIG oprócz zwycięstwa w Roobet Cup 2022. Przez większość czasu niewiele zmieniało się w niemieckiej ekipie, która czasami potrafiła zaskoczyć, ale nie włączała się do walki o tytuły. Po beznadziejnym występie na IEM w Kolonii kosztem Tiziana "tiziaN'a" Feldbuscha do zespołu powrócił Nils "k1to" Gruhne. Trudno jednak oczekiwać, że wcześniej odsunięty gracz tym razem będzie w stanie odmienić losy drużyny. Jednak kto wie, może formacja z Niemiec w drugiej części sezonu ponownie zaskoczy świat.

Movistar Riders w roku 2022 zaskoczyło bardzo pozytywnie. Obecnie zespół ten plasuje się na piątej pozycji w rankingu HLTV. Jednym z głównych ojców tego sukcesu był "SunPayus", który zdecydował się przejść do ENCE. W miejsce gwiazdy zakontraktowany został Antonio "Martinez" Martinez - całkowity nowicjusz, który nie rozegrał zbyt wielu map w oficjalnej rywalizacji. Piekielnie trudno będzie tej drużynie utrzymać miejsce w czołówce, ale na pewno nie można jej lekceważyć, co już udowodniła.

Do trzech zmian doszło w zespole Apeks. Od początku 2022 roku skład wyglądał obiecująco, bowiem byli w nim Martin "STYKO" Styk, Tim "nawwk" Jonasson oraz Joakim "jkaem" Myrbostad. Niezadowalające wyniki spowodowały, że do tej trójki dokoptowani zostali młody talent z Litwy - Justinas "jL" Lekavicius, a także Richard "shox" Papillon. Ponadto drużynę poprowadzi Jakub "kuben" Gurczyński, który ostatnio zajmował się projektem MAD Lions. Skład wygląda bardzo obiecująco i być może będzie on w stanie zwojować dużo więcej niż poprzednia formacja.

Mające bogatą historię szwedzkie fnatic w ostatnim czasie zawodzi coraz bardziej. Zespół tym razem sięgnął po Holendra - Diona "FASHR'a" Derksena, który powinien być kluczowym graczem jeżeli chodzi o zdobywanie zabójstw. Bez tego zespół ten nie będzie miał nic do powiedzenia w starciu z najlepszymi ekipami. Za nimi już rywalizacja z m.in Vitality czy Natus Vincere. Oba mecze zakończyły się porażką, ale każdy wynikiem 1:2. To dobry prognostyk na przyszłość.

