PGE Ekstraliga: Transfer Madsena uruchomi lawinę?

poinformował Karol Bierzyński w serwisie “X”, który już kilkanaście razy potwierdził znakomitą znajomość rynku transferowego PGE Ekstraligi. Przejście Duńczyka do klubu z Zielonej Góry zmieni zapewne rozkład sił w lidze. W tym sezonie Falubaz jako beniaminek walczył o utrzymanie, zaś z Madsenem będą mieć aspiracje medalowe. Nic dziwnego, ponieważ 35-latek jest jak na razie drugi w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ligi - wykręcił on średnią biegową 2,416 i ustępuje w tej statystyce jedynie Bartoszowi Zmarzlikowi.

Słyszymy, że młodszy z nich - Piotr otrzymał już zaproszenie do rozmów z Grudziądza i Częstochowy. Na ewentualnym przejściu Piotra Pawlickiego do ZOOleszcz GKM-u mógłaby zyskać… Texom Stal Rzeszów z Metalkas 2. Ekstraligi, która bardzo chciałaby z kolei pozyskać

Transfer Madsena spowodował niezłą lawinę na rynku, bowiem prawdopodobnie Falubaz zrezygnuje z braci Pawlickich . Słyszymy, że młodszy z nich - Piotr otrzymał już zaproszenie do rozmów z Grudziądza i Częstochowy. Na ewentualnym przejściu Piotra Pawlickiego do ZOOleszcz GKM-u mógłaby zyskać… Texom Stal Rzeszów z Metalkas 2. Ekstraligi, która bardzo chciałaby z kolei pozyskać Jaimona Lidseya , który straciłby miejsce w składzie GKM-u w momencie transferu Pawlickiego. Australijczyk chciałby jednak pozostać w PGE Ekstralidze, więc nie wykluczamy, że tu do akcji włączy się jeszcze ewentualny beniaminek.

Wróćmy jeszcze na chwilę do PGE Ekstraligi, gdzie może dojść do ciekawej rywalizacji o zawodników na pozycję U-24. Włókniarz musi pozyskać nowego żużlowca, zaś GKM chętnie wymieniłby Kacpra Pludrę na jakiegoś zagranicznego rajdera (w przypadku, gdy uda im się sprowadzić Pawlickiego). Tutaj usłyszeliśmy, że jednym z kandydatów jest Francis Gusts . Zmiana w tej formacji nastąpi też w KS Apatorze Toruń, która zamieni Wiktora Lamparta na Jana Kvecha .

