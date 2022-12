Trasa pierwsza klasa. Pusta Ćwiartka i wydmy wielkości Pałacu Kultury!

Kuba Przygoński Jakub Przygoński niezwykle utalentowany zawodnik ORLEN Teamu, który po wielu sukcesach na motocyklu, przesiadł się do samochodu i przedarł sie do panteonu najlepszych kierowców.

Nigdy do końca nie wiadomo, co czeka na bezdrożach najtrudniejszego terenowego rajdu świata. Dla obserwatorów, to cały urok tej imprezy, a dla kierowców wielkie wyzwanie. Znamy regiony, przez które będziemy przejeżdżać i to właściwie wszystko. Oczywiście, jest kilka znanych już faktów i one bardzo elektryzują. Rajd będzie dłuższy o dwa dni, a długość odcinków specjalnych największa od kilku lat. 15 dni ścigania robi wrażenie. Na pewno będzie to potężna próba dla zawodników, zespołów i sprzętu.