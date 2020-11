Dakar 2021. Znamy szczegóły największego rajdu świata!

Na początku grudnia sprzęt wszystkich załóg wypłynie z portu w Marsylii. Na odbiór pojazdów w Dżuddzie zawodnicy będą mieli dwa ostatni dni roku i, po odbiorze technicznym, przystąpią do rywalizacji. Kolejny Dakar otworzy 10 – kilometrowy, rozegrany na twardej nawierzchni, prolog, który ustali kolejność startową do pierwszego odcinka specjalnego. Jak zaznacza dyrektor rajdu, David Castera, już sam fakt, że 43. edycja dojdzie do skutku, jest wielkim sukcesem.

„Wszyscy wiemy, jaką mamy sytuację na świecie. Naprawdę mnóstwo ludzi pracowało w pocie czoła przez wiele miesięcy, by umożliwić zawodnikom rywalizację. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Oczywiście, będą obowiązywać szczególne środki ostrożności, ale wierzę, że przygotowana trasa zrekompensuje wszelkie niedogodności. Ta edycja zapowiada się fantastycznie ” – powiedział Castera na środowej konferencji prasowej.

Zawodnicy pokonają w sumie 7646 kilometrów, z czego 4767 będą stanowić odcinki specjalne. Pierwszy, na który ruszą 3 stycznia, zaprowadzi ich do Biszy. Trasa prowadzi w odwrotnym kierunku w stosunku do ubiegłorocznej edycji. Przewidziane są dwie pętle – wokół biwaków w Wadi Ad – Dawasir i Neom, oraz etap maratoński tuż po dniu odpoczynku w Ha’il. Rajd zahaczy o stolicę, Rijad i powstające dopiero, supernowoczesne miasto przyszłości Neom, a najpiękniej położony biwak rozstawi się przedostatniego dnia w Yanbu, na wybrzeżu Morza Czerwonego. Do udziału zgłosiło się 321 pojazdów: 124 samochody oraz pojazdy SSV, 108 motocykli, 21 quadów i 42 ciężarówki.

„ Zaprezentowana trasa wygląda naprawdę interesująco . Zmierzymy się z różnymi rodzajami terenu. Będzie sporo skał, kanionów, ale też mnóstwo wydm - 6. etap na przykład w stu procentach wiedzie przez piach, więc należy spodziewać się bardzo wyczerpujących wyzwań. Odcinki, z tego co wiem, mają być bardziej techniczne, nieco wolniejsze i więcej będzie zależeć od dobrej nawigacji. Niezależnie od ewentualnych zmian, Dakar to zawsze Dakar. Z pewnością będzie ciężko, ale i ekscytująco” – mówi Kuba Przygoński.

W styczniu, pierwszy raz w historii, załogi będą odbierać roadbooki tuż przed startem. To nie jedyna nowość, a na największe zmiany muszą przygotować się motocykliści, których bezpieczeństwo jest priorytetem organizatorów. Każdy z nich będzie używał dmuchanych kamizelek ochronnych typu airbag – takich, w jakich jeżdżą zawodnicy MotoGP. Ograniczona zostanie także liczba opon do dyspozycji bajkerów – cały rajd będą musieli przejechać na sześciu kompletach. Dodatkowo, elektroniczne czujniki będą informowały ich o szczególnie niebezpiecznych miejscach na trasie, ale także o ew. przekroczeniu prędkości.