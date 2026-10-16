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Bieganie
Gdzie biegać w Krakowie? Najlepsze trasy do biegania
Szósta rano, mgła nad Wisłą, bulwary prawie puste, a nad głową Wawel w porannym świetle... Czego chcieć więcej?
Taki początek dnia załatwisz sobie w Krakowie — dziesięć minut od łóżka. I zapewniamy, że to nie wszystko! To samo miasto ma łąkę, na której mieści się cały parkrun, jezioro w dawnej kopalni wapienia, cztery kopce do wbiegania i las. Zapisz sobie trasę, wybierz tę, która pasuje do twojego dnia, i wychodź.
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01
Błonia
Jeśli zapytasz mieszkańców Krakowa, gdzie biegać, w większości przypadków usłyszysz: na Błoniach. Wokół wielkiej łąki biegnie pętla o długości ok. 3,5–3,6 km po asfaltowej ścieżce, płaska jak stół, osłonięta od wiatru i bez ruchu samochodowego.
Trudność: łatwa. Pasuje wszystkim: początkującym, którzy chcą zrobić pierwsze kilometry bez stresu, i zaawansowanym, którzy wpadają na kilka okrążeń na rozbieganie.
Zawsze ktoś tu biega, więc nigdy nie czujesz się sam. Dwie, trzy, pięć pętli i masz solidne wybieganie bez planowania trasy. Start najwygodniej przy al. 3 Maja, przy pętli tramwajowej „Cichy Kącik". W soboty o 9:00 odbywa się tu parkrun, więc jeśli lubisz biegać w grupie, masz gotową okazję. Raz w roku Wings for Life World Run - największy App Run w Polsce.
Segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/15712270
02
Bulwary Wiślane
Płaska, asfaltowa ścieżka nad Wisłą, dobrze oświetlona większa część trasy, z widokiem na Wawel. Jeśli lubisz biegać po zmroku albo tuż po pracy, bulwary to jedno z najwygodniejszych miejsc w mieście. Od Wawelu w stronę Tyńca da się ułożyć ok. 10 km, więc zmieścisz tu zarówno krótki trening, jak i solidne długie wybieganie.
Trudność: łatwa, a to, jak mocno pocisz się na końcu, zależy od tego, ile kilometrów dołożysz. Dobry punkt startowy to okolice Mostu Dębnickiego. Latem robi się tłoczno, więc jeśli zależy ci na tempie, wybierz wczesny poranek albo późny wieczór.
Widokowy segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/9163038
03
Park Lotników Polskich
Między Tauron Areną a AWF leży park, w którym ktoś pomyślał o biegaczach. Znajdziesz tu dobrze oznaczone pętle: krótszą o długości 1 km i dłuższą na 3,5 km. Płasko, zielono, z możliwością dokładnego pomiaru tempa. To miejsce na interwały po pętli, rozbieganie i trening dla wszystkich, którzy lubią wiedzieć, ile dokładnie przebiegli.
Trudność: łatwa.
Sprawdź ten park na Stravie: https://www.strava.com/segments/14583969
04
Planty
Okrągły park wokół Starego Miasta daje cień, zieleń i widok na zabytki bez wychodzenia z centrum. To dobre miejsce na krótki, spokojny bieg albo rozruch w dzień, kiedy nie masz czasu na wyjazd gdziekolwiek dalej. Nawierzchnia jest twarda, teren płaski, trudność niska.
Uwaga: Planty kochają turyści, więc w ciągu dnia robi się tłoczno. Najlepiej biegać tu wcześnie rano albo po zmroku, kiedy ścieżki są dobrze oświetlone, a spacerowiczów mniej.
Pętla Planty, segment: https://www.strava.com/segments/18989364
05
Zakrzówek
Po dawnej kopalni wapienia zostało jezioro o kolorze, który trudno uwierzyć, że jest w mieście. Dziś to jedno z najlepszych miejsc do biegania w Krakowie: nowe ścieżki z białego kamienia wapiennego, odcinki gruntowe, fragmenty przez zieleń i kilka solidnych, technicznych podbiegów. Pętle możesz ułożyć od ok. 3 do nawet 7 km, bo tras nie oznaczono kilometrowo i wszystko zależy od tego, jak połączysz boczne ścieżki.
Trudność: umiarkowana. Ścieżki nie są oświetlone, więc po zmroku warto mieć czołówkę. Po deszczu przydadzą się porządne buty. Dla biegaczy, którzy lubią trochę natury, trochę wspinaczki i widok na wodę po drodze.
Trzykilometrowa pętla, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/34835216
06
Lasek Wolski i Kopiec Piłsudskiego
Jeśli szukasz w Krakowie prawdziwego terenu do podbiegów, kierunek na Lasek Wolski. To 419 ha leśnych dróg i ścieżek, ulubione miejsce zaawansowanych biegaczy, pełne krótkich, ostrych podejść. Popularna pętla wokół Kopca Piłsudskiego ma ok. 10 km i prowadzi szutrem oraz leśnymi dróżkami.
Trudność: wysoka, ale nagroda jest solidna: Kopiec Piłsudskiego to największy z krakowskich kopców, a przy dobrej pogodzie widać z niego Tatry :)
Kto lubi zawody, może spróbować Biegu Trzech Kopców: 13 km między kopcami Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego, klasyfikowanego jako bieg górski mimo że biegnie przez środek wielkiego miasta. Weekendami w lesie spotkasz setki biegaczy, więc nie będzie samotnie.
Trasa Biegu Trzech Kopców, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/35513598
07
Stadion do biegania
Gdy w planie masz interwały, 400-ki albo test na czas, potrzebujesz bieżni lekkoatletycznej. W Krakowie jednym z niewielu bezpłatnych miejsc jest Centrum Sportu Parkowa (stadion Korony) przy ul. Parkowej 12a: według biegaczy otwarty całą dobę, z darmowym parkingiem, a indywidualne bieganie nie wymaga zapisu ani przynależności do klubu. Bieżnia była w ostatnich latach odnawiana, ale to wciąż stadion piłkarski, więc w czasie meczów i zawodów dostęp może być czasowo ograniczony.
Jeśli szukasz bieżni klasy światowej, Akademia Kultury Fizycznej ma przy al. Jana Pawła II 78 stadion z 8-torową bieżnią. Przed treningiem zadzwoń lub zerknij na stronę obiektu i potwierdź aktualne godziny oraz zasady wejścia. To rzeczy, które lubią się zmieniać.
Stadion Korony: https://www.strava.com/segments/18555695
08
Trasa podmiejska: Puszcza Niepołomicka
Ok. 25 km od Krakowa leży Puszcza Niepołomicka: płaska, szutrowa i cicha, z dziesiątkami kilometrów dróg, idealna na długie wybieganie. Jest tu wyznaczona 4,5-kilometrowa ścieżka biegowa z startem przy parkingu przy DK75, prowadząca leśnymi duktami (gruntowymi i tłuczniowymi).
Trudność: łatwa do umiarkowanej, bo teren jest płaski, a dystans robi swoje, kiedy dokładasz kolejne pętle...
To dobre miejsce dla każdego, kto potrzebuje ciszy, nie chce asfaltu i lubi biegać bez patrzenia na zegarek. Jeśli po płaskim zrobi ci się za nudno, w drugą stronę, na północ od miasta, czekają Dolinki Krakowskie z dużo większymi przewyższeniami. Weź wodę, telefon z mapą offline i nie licz na kiosk po drodze...
Pętla na długie wybieganie: https://www.strava.com/segments/41519181
09
Biegaj z innymi
Wings for Life World Run. Kiedy otworzą się zapisy na Światowy Bieg, wypatruj lokalizacji App Run Kraków - to największy App Run w Polsce.
Parkrun. W Krakowie parkrun odbywa się na Błoniach co sobotę o 9:00. Pięć kilometrów to jedno pełne okrążenie (ok. 3570 m) plus prosta z nawrotką, czyli ok. 715 m. Trasa jest asfaltowa i płaska, start przy al. 3 Maja, przy pętli „Cichy Kącik".
Jeśli masz ochotę na las, ok. 25 km od miasta działa też parkrun Puszcza Niepołomicka na częściowo utwardzonych ścieżkach leśnych, ale dojazd tam bez samochodu jest utrudniony. Wystarczy jedna rejestracja na parkrun.pl i możesz biegać wszędzie.