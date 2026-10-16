Gdzie biegać w Krakowie? Najlepsze trasy do biegania

Taki początek dnia załatwisz sobie w Krakowie — dziesięć minut od łóżka. I zapewniamy, że to nie wszystko! To samo miasto ma łąkę, na której mieści się cały parkrun, jezioro w dawnej kopalni wapienia, cztery kopce do wbiegania i

. Zapisz sobie trasę, wybierz tę, która pasuje do twojego dnia, i wychodź.