Gdzie biegać w Poznaniu? Najlepsze trasy do biegania

Jeśli w Poznaniu ktoś mówi „idę pobiegać", w dziewięciu przypadkach na dziesięć kończy się to nad „Maltą". Ok. 5,4 km płaskiego asfaltu, dobrze oświetlonego i zawsze pełnego ludzi

. Dwie pętle dają ok. 11 km na spokojne wybieganie, a trzy to już solidny długi bieg! Dla początkujących i dla tych, którzy wpadli na szybki trening po pracy.