Gdzie biegać w Poznaniu? Najlepsze trasy do biegania

Są tu jeziora do okrążania, Warta, wzdłuż której polecisz kilometrami bez ani jednego światła, fortyfikacje Cytadeli, które same proszą się o podbiegi, leśne ścieżki na skraju miasta i jeden szczyt na północy, z którego ktoś kiedyś zrobił rezerwat. Czyli wszystko, czego potrzebuje ktoś, kto chce biegać więcej niż raz w tygodniu! Wrzuć mapę do telefonu, zawiąż buty i wybierz swoją trasę.
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01
Jezioro Maltańskie
Jeśli w Poznaniu ktoś mówi „idę pobiegać", w dziewięciu przypadkach na dziesięć kończy się to nad „Maltą". Ok. 5,4 km płaskiego asfaltu, dobrze oświetlonego i zawsze pełnego ludzi w butach do biegania. Dwie pętle dają ok. 11 km na spokojne wybieganie, a trzy to już solidny długi bieg! Dla początkujących i dla tych, którzy wpadli na szybki trening po pracy.
Wokół jeziora są toalety i punkty gastronomiczne. Najlepiej biegnie się wieczorem, kiedy lampy odbijają się w wodzie, a tłum z popołudnia już się rozszedł. W słoneczny weekend o 11:00 bywa za to dość ciasno, więc jeśli zależy ci na tempie, wstań wcześniej.
Segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/6293428
02
Wartostrada
Prawie 14 km wzdłuż Warty, po obu brzegach, głównie po asfalcie i na płaskim. Dla biegacza, który nie lubi stać na przejściach dla pieszych, to coś jak autostrada: mało skrzyżowań, więc tempo możesz trzymać tak długo, jak masz ochotę. Trudność: łatwa do umiarkowanej, bo o tym, jak ciężko będzie, decyduje głównie to, ile kilometrów dołożysz. Chcesz ciszy? Jedź na północ, w stronę Owińsk.
Przykładowa trasa wzdłuż Warty: https://www.strava.com/segments/40580998
03
Park Cytadela
Największy park w mieście, zbudowany na terenie dawnej twierdzy, i jedno z najbardziej uniwersalnych miejsc do biegania w Poznaniu. Pagórki, dawne fosy i gąszcz alejek sprawiają, że trasę możesz ułożyć sam: od spokojnego rozbiegania po interwały z podbiegami. Start najlepiej spod pomnika Bohaterów Cytadeli. Trudność: łatwa do umiarkowanej. W soboty o 9:00 odbywa się tu parkrun, a w ciągu roku imprezy takie jak Cytadela by Night, więc trasa jest świetnie znana lokalnym biegaczom. A jeśli lubisz biegać wśród historii, masz ją tu na wyciągnięcie ręki!
Trasa parkrun Poznań, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/41610381
04
Lasek Marceliński
To jedno z miejsc najczęściej wybieranych przez poznańskich biegaczy. Standardowa pętla ma ok. 5 km, ale sieć dróżek jest na tyle gęsta, że łatwo wyciągnąć 10 km i więcej... Podłoże to ubita ziemia i leśne ścieżki, a różnice wysokości są niewielkie, więc to trasa łatwa do umiarkowanej, dobra zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy chcą spokojnie rozbiegać nogi między mocniejszymi treningami.
Po drodze miniesz polany, staw, górkę saneczkową, siłownię plenerową i ścieżkę zdrowia z drewnianymi przeszkodami, więc można tu zrobić bieg z elementami treningu funkcjonalnego. Po deszczu możesz natrafić na błoto, liście i kałuże, więc załóż buty, których nie szkoda. Latem las daje cień, który w upał robi naprawdę dużą różnicę. W soboty o 9:00 odbywa się tu parkrun, więc jeśli lubisz biegać w towarzystwie lub potrzebujesz dodatkowej motywacji do wcześniejszego wstawania, masz gotową okazję!
Przykładowa trasa w Lasku Marcelińskim: https://www.strava.com/segments/33583551
05
Rusałka i Park Sołacki
Rusałka to miejsce dla tych, którzy lubią, kiedy dookoła jest więcej drzew niż samochodów. Wokół Rusałki biegnie przystępna pętla na ok. 4 km. W lesie obok czeka oznaczona żółtymi słupkami trasa na 5 km: miękkie leśne podłoże i dwa podbiegi, jeśli chcesz coś więcej niż asfalt. Sąsiedni Park Sołacki to wyasfaltowane alejki, dobre na szybszy bieg. Z Rusałki możesz też pociągnąć w stronę Jeziora Strzeszyńskiego i złożyć kilkanaście kilometrów. Dla każdego, kto lubi zieleń.
Pętla, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/10990270
06
Góra Moraska
Poznań jest raczej płaski, ale ma swój szczyt. Najwyższy punkt Poznania: 154 m n.p.m., w rezerwacie Meteoryt Morasko, czyli wśród kraterów po upadku meteorytu. Podbieg od południa ma ok. 70 m, teren jest zalesiony i nierówny. Jak na Wielkopolskę to prawdziwy trening siły. To miejsce dla średniozaawansowanych i dla tych, którzy chcą wrzucić do planu trening na wzniesieniu. Najprostszy plan to kilka powtórzeń podbiegu z truchtem w dół. Jeśli wolisz dłuższy bieg, możesz ruszyć żółtym szlakiem na pętlę ok. 12 km przez las. Dojazd poza centrum, więc to wypad na pół dnia, ale jeśli masz dość płaskiego Poznania, polecamy go zrobić choć raz, żeby zobaczyć, jak to jest :)
Podbieg na Górę Moraską, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/23611015
07
Trasa podmiejska: Wielkopolski Park Narodowy
Chcesz uciec z miasta? Żaden problem! Na południe od Poznania czeka Wielkopolski Park Narodowym w nim sieć leśnych ścieżek o różnej długości, lekko pofałdowany teren, żadnego asfaltu i prawie żadnego ruchu. Dobre na długie wybieganie, kiedy chcesz wyłączyć głowę. Dla średnio i bardziej zaawansowanych. Po drugiej stronie miasta masz jeszcze Puszczę Zielonka, jeśli akurat tam masz bliżej.
Przykładowa trasa: https://www.strava.com/segments/28172567
08
Biegaj z innymi
Wings for Life World Run. To właśnie Poznań jest gospodarzem polskiego Biegu Flagowego. Zasada jest prosta: nie ma mety. Pół godziny po starcie rusza Samochód Pościgowy i goni biegaczy, a kto zostanie wyprzedzony, kończy bieg. Za kierownicą tradycyjnie siedzi Adam Małysz, a 100% wpłat startowych idzie na badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego.
Start jest z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich, tuż przy dworcu. W 2026 roku na starcie stanęło 8 tysięcy osób, a pakiety rozeszły się w nieco ponad godzinę. Nie ma cię w Poznaniu? Nic straconego. W Polsce oficjalnych lokalizacji Światowego Biegu jest kilkadziesiąt, a aplikacja Wings for Life World Runpozwoli ci biec własną trasą gdziekolwiek jesteś.
parkrun. W Poznaniu masz trzy lokalizacje, zawsze w soboty o 9:00: Cytadela (najstarsza, start przy pomniku Bohaterów Cytadeli), Las Dębiński i Lasek Marceliński. 5 km, za darmo, wystarczy jedna rejestracja na parkrun.pl.