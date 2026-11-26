Wędrówka na szczyt zamiast jazdy kolejką, rozłożenie skrzydła na górze i szybowanie z powrotem do doliny z widokiem na jezioro Lago Maggiore – właśnie to sprawia, że uprawianie paralotniarstwa w formule Hike&Fly jest bardzo atrakcyjne. W okolicach Ascony i Locarno startowiska leżą na wysokości od 1500 do ponad 2000 metrów, a podejścia trwają od jednej do pięciu godzin. Szwajcarski paralotniarz znany

uczestnik

, Patrick von Känel wybrał dla was dziesięć tras: od łatwej, dla początkujących po grzbiet, gdzie trzeba korzystać z łańcuchów. Można też zrobić powietrzną wycieczkę nad górskie jeziora z możliwością noclegu na alpejskiej hali. Jak zawsze, przed startem sprawdź pogodę i wiatr – północny fen w Ticino pojawia się czasem szybciej, niż byśmy tego chcieli.