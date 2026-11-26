Wędrówka na szczyt zamiast jazdy kolejką, rozłożenie skrzydła na górze i szybowanie z powrotem do doliny z widokiem na jezioro Lago Maggiore – właśnie to sprawia, że uprawianie paralotniarstwa w formule Hike&Fly jest bardzo atrakcyjne. W okolicach Ascony i Locarno startowiska leżą na wysokości od 1500 do ponad 2000 metrów, a podejścia trwają od jednej do pięciu godzin. Szwajcarski paralotniarz znany z przelotu przez tunel, uczestnik Red Bull X-Alps, Patrick von Känel wybrał dla was dziesięć tras: od łatwej, dla początkujących po grzbiet, gdzie trzeba korzystać z łańcuchów. Można też zrobić powietrzną wycieczkę nad górskie jeziora z możliwością noclegu na alpejskiej hali. Jak zawsze, przed startem sprawdź pogodę i wiatr – północny fen w Ticino pojawia się czasem szybciej, niż byśmy tego chcieli.
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01
Monte Gambarogno
Z Alpe di Neggia (gdzie dojeżdża autobus pocztowy), prosto w górę łąką albo przyjemną ścieżką do miejsca startu (1630 m n.p.m.). Panorama i lot nad jeziorem Lago Maggiore to prawdziwa uczta dla oczu! Nie lataj przy północnym fenie. Podejście: 70 minut, lądowisko: delta Maggia (194 m n.p.m.)
02
Poncione d’Alnasca
Hike&Fly dla wtajemniczonych. Punkt startowy: Brione, Alnasca. Wysoka trawa przed lasem liściastym kryje kleszcze! Zabezpieczony łańcuchami grzbiet szczytowy (T3), wznoszący się na wysokość 2301 m, wymaga alpejskiego doświadczenia. Czas podejścia: cztery godziny. Miejsce startu znajduje się po północnej stronie, poniżej szczytu. Lądowisko: łąka po drugiej stronie drogi, naprzeciwko Locanda Verzasca.
03
Alp da Pizzitt
Bardzo łatwa trasa typu „hike&fly”, idealna dla początkujących. Po prostu idziesz przez około dwie godziny serpentynową ścieżką z Gordevio przez Riale Chiegg w kierunku północno-wschodnim. Miejsce startu: przy dużym krzyżu szczytowym na Alp da Pizzitt. Jako miejsce lądowania polecam łąkę naprzeciwko restauracji Grotto ai Ronchini przy Via Vallemaggia.
04
Cardada Cimetta
Piękny szlak turystyczny prowadzi od stacji górskiej Cardada na szczyt Cimetta (1672 m), wysoko nad Locarno. Stamtąd doświadczeni piloci mogą też wykonywać loty cross country. Podejście trwa około 60 minut. Najbliższe miejsce lądowania: Delta Maggia lub stare lotnisko w Asconie.
05
Alpe Spluga
To też łatwa trasa w dzikim, pięknym krajobrazie. Punktem wyjścia jest Giumaglio. Możesz przenocować (28 łóżek z wełnianymi kocami) w nieobsługiwanej chatce alpejskiej na wysokości 1838 m. Wcześniej sprawdź na stronie info@alpespluga.ch, bo schronisko jest zamknięte zimą i w niektóre dni poza sezonem. Podejście: dobre cztery godziny. Miejsce lądowania: wyszukaj Alp da Pizzitt.
06
Laghetto Masnee
Z punktu startowego w Maggia kieruj się na północ, mijając wodospad Salto w stronę Alpe Masnee. Podejście: około pięciu godzin. Nie zapomnij o kąpielówkach: cudownie czyste górskie jezioro Laghetto Masnee zachęca do kąpieli. Następnie idź w kierunku północno-zachodnim, aż do miejsca startu na trawiastym wzgórzu (2068 m). Punktem wyjścia i lądowania jest łąka przy restauracji Grotto ai Ronchini przy Via Vallemaggia.
07
Pizzo Leone
Ta trasa o stopniu trudności T3, prowadząca przez lasy bukowe na szczyt o wysokości 1643 m, wymaga dobrej kondycji fizycznej. Z parkingu (Gruppaldo) pokonasz około 1250 metrów różnicy wysokości. Przy wietrze południowym loty są długie. Najlepiej trzymać się grzbietu. Podejście: niecałe cztery godziny, lądowisko: delta Maggia lub mała łąka przy San Materno (200 m)
08
Piano delle Creste
Punktem początkowym tej łagodnej trasy Hike&Fly jest San Carlo. Podejście jest łatwe, a okolica z jeziorami (Laghi della Crosa) robi wrażenie, ale uważaj przy starcie: północny wiatr czasami pojawia się zaskakująco szybko. Najlepiej startować z łąki na północny wschód od schroniska. Jako miejsce lądowania nadaje się łąka przy Via Sonlerto nad Bavoną (górską rzeką).
09
Monte Salmone
Fajna, mało znana trasa. Autobusem do Cavigliano, a potem około 4,5–5 godzin (ok. 1 200 m przewyższenia) wędrówki pod górę na północ. Alternatywnie możesz pojechać autobusem do Loco i stamtąd dotrzeć na Monte Salmone w około 3 godziny pieszo. Miejsce startowe pod szczytem (1 560 m), z wystawą na wschód, jest dość małe i coraz bardziej zarośnięte krzakami i zaroślami, co utrudnia rozbieg podczas startu. Najbliższym miejscem do lądowania jest długa łąka na północnym brzegu rzeki Melezza.
10
Cima della Trosa
Kolejna trasa, dzięki której lepiej poznasz uroki Hike&Fly oraz oszałamiająco piękne okolice Locarno. Punkt startowy: Mergoscia (760 m). Podejście: trzy godziny. Alternatywnie: krótka wędrówka ze stacji górskiej Cardada. Trawiaste startowisko na wysokości 1843 m jest wystawione w kierunku południowo-zachodnim. Czeka cię długi lot z pięknym widokiem na jezioro: lądowisko w Asconie leży aż o 1647 metrów niżej.