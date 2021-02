Nigdy nie mów Travisowi Pastranie: "Tego nie da się zrobić"!

Nadchodząca seria Nitro Rallycross 2021 rozpocznie nowy rozdział w już bardzo różnorodnej (i jednocześnie spektakularnej) karierze Travisa Pastrany . Kiedy Amerykanin otworzył bramę swojej posiadłości Pastranaland , postanowiliśmy wykorzystać okazję i dowiedzieć się, co sprawiło, że został off-rondową legendą.

Travis wita w Pastranaland © Monte Isom/Red Bull Content Pool

Ostatnio wpuściłeś nasze kamery do swojego Pastranaland , który robi wrażenie na każdym gościu. Skąd wziąłeś inspirację na swoje podwórko?

Dzięki! Taki był plan, żeby było "jedyne w swoim rodzaju" Guy Cooper miał Cooperland z go-kartami, kiedy dorastałem, więc myślę, że po prostu nigdy nie dorosłem.

Zawsze chciałem pójść w motocross, ale mój tata i wujek ścigali się samochodami

Wygląda na to, że Pastranaland ciągle się rozbudowuje. Co macie dalej w planach?

W zasadzie to nie ma tutaj tak dużo miejsca. Podwórko ciągle się zmienia, w zależności od tego, co potrzebujemy i co wybudujemy. Sprawę ułatwia to, że mój tata robi w budowlance. Pastranaland to w zasadzie tylko trochę ziemi i garstka nas - wieśniaków z pomysłami.

Masz bardzo szerokie pole działania. Jak definiujesz sam siebie?

Bez cienia wątpliwości dużo się dzieje u mnie. Zawsze chciałem pójść w motocross, ale mój tata i wujek ścigali się samochodami. Jeden uprawiał drag racing, więc zawsze mieliśmy takie maszyny jak bobcaty, czy koparki - tak było od kiedy skończyłem 3 lata. Kopaliśmy więc sobie sami skoki na rowery i jeździliśmy gokartami. Chciałem po prostu spróbować wszystkiego i tak chyba zostało do dzisiaj.

Travis Pastrana i jego zabawki © Monte Isom/Red Bull Content Pool

Wiele osób znanych jest tylko z jednej branży, ale Tobie udało się wyróżnić na wielu frontach. Dlaczego wziąłeś się za tak dużo różnych rzeczy?

Mój wujek był rozgrywającym dla Denver Broncos w 1969 i 1970, ale przez kontuzje musiał wrócić do pracy w budowlance i nauki lacrosse oraz footballu amerykańskiego na lokalnym collage'u, gdzie pracuje do dzisiaj. Tata mówił, że wujek był najlepszym sportowcem nie tylko w mieście, ale i całym stanie, a mimo to nie zdołał zamienić swojego hobby w porządną karierę. Dlatego kiedy się za coś zabierasz, bądź pewny, że to kochasz, bo jeżeli nie, to nie jest to warte kontuzji.

Dorastanie z takim podejściem było niesamowite, bo nigdy nie robiłem niczego dla pieniędzy. Robiłem coś, bo to kochałem. Na początku nie mieliśmy dużo - moi wujkowie płacili za paliwo, a lokalny dealer dał nam motocykl. Moi rodzice sprzedali łódź, Harley'a i wzięli dwie hipoteki na dom, więc zdaję sobie sprawę, że mimo wszystko pieniądze miały ogromne znaczenie.

Za co byś chciał być najbardziej zapamiętany?

Chciałbym po prostu być tym gościem, który dał z siebie wszystko i zawsze szedł na całość. Chcę dawać dobrą zabawę, a poza tym czuję, że jestem największym gentlemanem wśród kierowców. No dobra, może walczę o ten tytuł z Kenem Blockiem. Obaj robimy show i umiemy się ścigać. Pokazujemy, że można to połączyć i w dobry dzień wygrywać z najlepszymi. Nie jesteśmy takimi dobrymi kierowcami, jak Sebastien Loeb, czy kierowcy Formuły 1, ale dobrze się bawimy i możemy żyć dokładnie tak, jak chcemy.

Twoim najnowszym projektem jest Nitro Rallycross. O co w tym chodzi?

Byliśmy już gotowi, żeby z tym startować, ale wtedy przyszła pandemia i musieliśmy się wstrzymać. Dzięki temu mieliśmy więcej czasu, żeby przygotować więcej torów. W pierwszym roku będziemy ścigać się po pięciu, specjalnie przygotowanych torach, które sam zbuduję, albo przynajmniej pomogę przygotować.

Celem jest zapewnienie emocji nie tylko fanom, ale również kierowcom. Na różnych torach dominują różni zawodnicy, więc postaramy się, żeby było różnorodnie i nieprzewidywalnie. Kierowcy już są bardzo podekscytowani, ale będą się bać kiedy dotrą na miejsce.

Najlepsze w wyścigach jest pierwsze kilka lat, kiedy naprawdę uczysz się, co działa najlepiej. Naszym celem jest nieustanne mieszanie, a kiedy kierowcy będą myśleli, że już wszystko rozpracowali, trochę pozmieniamy, żeby ich ciągle zaskakiwać.

Lista wykonanych przez ciebie wyczynów jest imponująca: od skoków przez Wielki Kanion do podwójnego backflipa, czy TP Roll. Co myślisz podczas takich wyczynów?

W mniejszym stopniu chodzi o akrobacje, a bardziej o konkurencję, którą jesteś nawet ty sam. Uwielbiam kiedy ktoś mówi, że czegoś nie da się zrobić, bo kocham potem rozpracowywać, jak to wykonać. Weźmy przykład Backflip Supermana - ludzie mówili, że to niemożliwe przy grawitacji, więc zaczęliśmy montować wsporniki na kierownicy do zapierania się rękoma w trakcie rotacji. To pokazuje, jak mały drobiazg potrafi sprawić, że rzeczy z pozoru niemożliwe stają się łatwe.

Uwielbiam kiedy ktoś mówi, że czegoś nie da się zrobić, bo kocham potem rozpracowywać, jak to wykonać

Kiedy myślę o prawdziwym początku twoje kariery, na myśl przychodzi mi pierwsze X-Games, od którego wiele się zmieniło.

Swój pierwszy złoty medal wygrałem, kiedy miałem 15 lat i wtedy zacząłem gonić za nowymi wyzwaniami. Teraz ścigam się łodziami i to też jest super. Miałem szczęście, że większość najlepszych zespołów jest z Europy i nie mieli jak przylecieć do USA w tym roku, więc miałem czas żeby zdobyć trochę doświadczenia zanim zmierzę się z najmocniejszymi.

Jeżeli miałbyś wybierać pomiędzy dwoma, a czterema kołami, na co byś postawił?

W przypadku motocykli fajne jest to, że kupując maszynę prosto z salonu, możesz być konkurencyjny, a w przypadku wyścigów samochodowych jest to praktycznie niemożliwe.

Travis Pastrana GoPro Straight Rhythm 2014

Twoja żona również ma złoty medal z X-Games. Czy przez to jest rywalizacja w domu?

Cały czas! Dzięki Bogu nie pokrywamy się w naszych sportach, ale konkurujemy we wszystkim, co robimy. Lyn-Z [Adams Hawkins] myślała o zakwalifikowaniu się na igrzyska, kiedy deskorolka została do nich włączona, więc wygrała mistrzostwa świata w 2019 roku. Byłem z niej strasznie dumny. Lyn-Z lubi być mamą i nawet na podium żałowała, że ominęły ją dwa tygodnie z dziećmi. Cieszę się, że ktoś w naszej rodzinie w końcu dorósł. Lyn-Z jest niesamowita we wszystkim co robi!

Więc nawet w grach planszowych rywalizujecie?

Tak, chociaż nie jestem w nich zbyt dobry. Lyn-Z jest świetna w karty i w gry planszowe, a to mnie irytuje. Przekonałem się, że są konkurencje, w których nie wygram i staram się ich unikać. Lyn-Z uwielbia wszystkie deski. Od wakeboardu, przez surfing, snowboard do deskorolki. Ja jestem na deskach do kitu. Próbowałem jeździć na snowboardzie, ale przewróciłem się i upadłem na brzuch. Dlatego ja jeżdżę na nartach, a Lyn-Z na snowboardzie.

Travis jeździ wszystkim! © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

A co z dziećmi? Idą w ślady rodziców?

Moja siedmiolatka uwielbia jeździć samochodem, a moja sześciolatka woli jednak motocykle. Obie trochę jeżdżą na desce. Obie skaczą na trampolinie. Nasza starsza córka zaczyna się chichotać, kiedy wszystko idzie nie tak, ale nigdy nie robi sobie krzywdy, chociaż przewraca się codziennie. Młodsza z kolei jest bardziej utalentowana, albo po prostu więcej słucha, mocniej się skupia i ciężej pracuje. Rzadko się przewraca, ale kiedy już tak się dzieje, zazwyczaj kończy się to kontuzją.

Czy będąc rodzicem starasz się ograniczać ryzyko, które podejmujesz?

Nie, bo na koniec dnia chcę, żeby dzieci widziały, co robią ich rodzice, jak dużo ciężkiej pracy wkładają w coś co kochają robić. Wielu moich znajomych wyjeżdża rano do pracy zanim ich dzieci wstają i wracają kiedy już jest ciemno. To coś czego na szczęście nie muszę robić. Często wyjeżdżam, ale kiedy jestem w domu, jestem z dziećmi. Chcę pokazywać im pasję i pracę nad swoimi projektami. Mam nadzieję, że złapią bakcyla. Do czegokolwiek, ważne żeby się temu poświęcali w całości

Jakie jeszcze dajesz rady?