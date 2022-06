W tym roku już czwórka Polaków dokonała trawersu Grenlandii

Wyprawa Moniki wyruszyła bardzo wcześnie, bo 14 kwietnia. „Choć było o wiele chłodniej, z temperaturami do minus 40 stopni Celsjusza w nocy, nie mieliśmy problemów ze szczelinami lodowymi i pokrywą śnieżną. To gwarantowało nam dobry dzienny postęp” – mówiła. „Trasa przez lodowiec od strony Kangerlussuaq była dość skomplikowana, ale dzięki wcześniejszemu doświadczeniu chłopaków byliśmy w stanie ją pokonać w ciągu dwóch i pół dnia. Niestety, w tym samym czasie, jeden z członków doznał kontuzji pleców i w piątym dniu podjął decyzję o ewakuacji”.

Wyprawa Moniki wyruszyła bardzo wcześnie, bo 14 kwietnia. „Choć było o wiele chłodniej, z temperaturami do minus 40 stopni Celsjusza w nocy, nie mieliśmy problemów ze szczelinami lodowymi i pokrywą śnieżną. To gwarantowało nam dobry dzienny postęp” – mówiła. „Trasa przez lodowiec od strony Kangerlussuaq była dość skomplikowana, ale dzięki wcześniejszemu doświadczeniu chłopaków byliśmy w stanie ją pokonać w ciągu dwóch i pół dnia. Niestety, w tym samym czasie, jeden z członków doznał kontuzji pleców i w piątym dniu podjął decyzję o ewakuacji”.

Wyprawa Moniki wyruszyła bardzo wcześnie, bo 14 kwietnia. „Choć było o wiele chłodniej, z temperaturami do minus 40 stopni Celsjusza w nocy, nie mieliśmy problemów ze szczelinami lodowymi i pokrywą śnieżną. To gwarantowało nam dobry dzienny postęp” – mówiła. „Trasa przez lodowiec od strony Kangerlussuaq była dość skomplikowana, ale dzięki wcześniejszemu doświadczeniu chłopaków byliśmy w stanie ją pokonać w ciągu dwóch i pół dnia. Niestety, w tym samym czasie, jeden z członków doznał kontuzji pleców i w piątym dniu podjął decyzję o ewakuacji”.