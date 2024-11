Trendy fitness w 2024 i 2025 roku: Jak zmieniamy ruch w styl życia?

Bonus: Co czeka fitness w 2025 roku?

Technologia do noszenia (wearables)

Branża fitness szybko ewoluuje, a rok 2024 na pierwszy plan sprowadził trendy, które łączą technologię, dostępność i różnorodność metod treningowych. Od technologii do noszenia (tzw. wearables), po spersonalizowane treningi dla każdego - fitness staje się czymś więcej niż tylko aktywnością fizyczną. To styl życia promujący zdrowie, coraz częściej postrzegany holistycznie.

Pokażemy niektóre z największych trendów dominujących na scenie fitness w tym roku, a potem krótko spojrzymy w przyszłość - do roku 2025.

Urządzenia takie jak smartwatche, opaski fitness i czujniki biometryczne są coraz bardziej popularne. Nie tylko monitorują kroki, spalone kalorie i tętno, ale także dostarczają złożonych analiz - od jakości snu po poziom stresu. Do 2024 r. nowe generacje zegarków i opasek obejmowały zaawansowane funkcje, takie jak ciągłe monitorowanie tlenu we krwi i wskazówki treningowe w czasie rzeczywistym. Teraz wszystko zaczęło się zmieniać i być bardziej przystępne. Wiele urządzeń w przyszłości zintegruje platformy sztucznej inteligencji, aby zapewnić spersonalizowane rekomendacje, przekształcając je w wirtualnych trenerów dostępnych dla każdego.

© Brian Ching See Wing / Red Bull Content Pool

HIIT pozostaje jedną z najpopularniejszych metod treningowych pozwalających uzyskać szybkie rezultaty. Ten rodzaj treningu przeplata krótkie okresy intensywnych ćwiczeń z przerwami na regenerację, co poprawia metabolizm i wydolność sercowo-naczyniową w krótkim czasie.

W 2024 roku treningi HIIT stały się jeszcze bardziej dostępne dzięki aplikacjom mobilnym i treningom online. Jednocześnie integrują one elementy gier (grywalizacji), aby utrzymać motywację użytkowników w dłuższej perspektywie. Elementy te obejmują:

Poziomy i widoczne postępy - można poruszać się po poziomach trudności podobnych do tych w grach, dając użytkownikom poczucie postępu.

Pandemia przyspieszyła rozwój treningów wykonywanych w domowym zaciszu. Dała możliwość trenowania z innymi lub z własnym trenerem online, a trendy te wciąż rosną. Trenerzy oferują też spersonalizowane plany treningowe dostępne za pośrednictwem platform internetowych, wraz z sesjami wideo na żywo lub nagranymi wcześniej. W 2024 r. coaching online stał się jeszcze bardziej interaktywny dzięki technologii VR (wirtualnej rzeczywistości), która pozwala użytkownikom uczestniczyć w treningach "na żywo" we wciągających środowiskach wirtualnych. Elastyczność i coraz niższe koszty sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla zapracowanych osób.

Wraz z rosnącą długowiecznością i świadomością znaczenia ruchu, fitness dla seniorów zyskuje szczególną uwagę. Programy mają na celu poprawę mobilności, równowagi i siły, zapobiegając urazom i chorobom przewlekłym. Siłownie wprowadzają sprzęt i treningi dostosowane specjalnie do tej grupy wiekowej, a trenerzy specjalizują się w pracy z seniorami. Ciekawe jest również to, że sami seniorzy stają się bardziej technologiczni i wspomagane online'owo formy ruchu są dla nich coraz bardziej dostępne.

HYROX to nowa dyscyplina łącząca bieganie z ćwiczeniami siłowymi i wytrzymałościowymi. Zawody HYROX stają się coraz bardziej popularne na całym świecie, oferując uczestnikom intensywne i wyjątkowe doświadczenie. Każdy wyścig obejmuje 8 km biegu, przeplatanego ośmioma ćwiczeniami funkcjonalnymi, takimi jak spacer farmera, pchanie i ciągnięcie sanek, czy podrzucanie piłki lekarskiej. Sport ten przemawia do tych, którzy chcą złożonego wyzwania i rywalizacji, a w 2024 roku wiele siłowni zaczęło oferować dedykowane treningi poświęcone temu formatowi.

