Czego, w kwestii własnego treningu, możemy nauczyć się od bramkarza?

Okres noworoczny sprzyja rozpoczynaniu ćwiczeń i wracaniu do dbania o kondycję fizyczną. Szybko pojawia się też uczucie, że jeśli udało nam się zrobić jeden, czy dwa treningi, to już coś zrobiliśmy i nie musimy się więcej starać. Tak naprawdę jest wprost przeciwnie. To właśnie jest ten moment, kiedy trzeba zacisnąć zęby i dać z siebie jeszcze więcej. Skąd czerpać motywację? Zewsząd. Może to być na przykład wyznanie bramkarza reprezentacji Indii, który tak mówi o swoim treningu.

Każdy ma takie momenty, kiedy nie czuje chęci do treningu. Staram się wtedy jeszcze bardziej, ponieważ trenowanie w tych okresach jest tym, co sprawia, że staję się lepszą wersją siebie. Gurpreet Singh Sandhu

Jeśli trenujesz, dołącz do klubu Red Bull Polska na Stravie. No i czytaj dalej, żeby dowiedzieć się więcej o bramkarskim treningu i tym, co możesz z niego wynieść dla siebie.

"Dla mnie, jako bramkarza kadry, najważniejsze są ręce. To nimi zarabiam na chleb. Jestem jedynym zawodnikiem w mojej drużynie, który może ich używać, dlatego mocne nadgarstki i przedramiona są dla mnie o wiele ważniejsze niż dla moich kolegów" - mówi Gurpreet Singh Sandhu o tym, co wyróżnia go spośród wszystkich piłkarzy.

Tak samo, jak i nam, trening pomaga Gurpreetowi poprawić pewność siebie. "To bardzo ważne dla bramkarza. Jeśli masz silne ręce, masz możliwości i pewność siebie, pozwalające stawić czoła piłce nadciągającej z zawrotną prędkością. Tylko, jeśli masz dobre, mocne ręce, możesz powstrzymać piłkę zmierzającą w kierunku twojej bramki" - tłumaczy.

Gurpreet i jego narzędzie pracy - ręce © Ali Bharmal | Red Bull Content Pool

Ale to nie wszystko. Trening bramkarski musi być wszechstronny. "Myślę, że mobilność i elastyczność są równie istotne. Wykonuję dużo ćwiczeń siłowych, zwłaszcza na siłowni. Wzmacniam ważniejsze części moich rąk, jak ramiona, nadgarstki, a nawet palce. Kiedy stoisz na ostatniej linii obrony swojej drużyny, nigdy nie wiesz, w jaki sposób będziesz musiał złapać piłkę, dlatego najlepiej jest być przygotowanym na wszystko - mięśnie musza być na to gotowe. Kiedy piłka leci w kierunku twojej bramki, nawet najmniejsze jej muśnięcie może stanowić o tym, czy padnie gol, czy nie" - mówi.

Również w treningu amatorskim trzeba zadbać o wszystkie aspekty dyscypliny, którą uprawiamy, jak również stosować trening uzupełniający. "Nasi trenerzy dają nam określone ćwiczenia, które musimy wykonywać na treningach zespołowych. Dzięki nim zachowujemy aktywność i możemy mieć pewność, że wszystkie nasze mięśnie są trenowane efektywnie. Ale ja lubię też wykonywać różne inne ćwiczenia samemu, żeby poprawiać swoją kondycję i być lepszym w innych obszarach, na których mi zależy. Staram się poprawiać pracę nóg, szybkość i czas reakcji. Wszystko to razem pomaga mi pozostać w dobrej kondycji i zachować refleks" - wyznaje.

Ale co robić w chwilach zwątpienia, bądź znużenia? "Każdy ma takie momenty, kiedy nie czuje chęci do treningu, albo wątpi w siebie podczas meczu. Ja staram się to przezwyciężać, nawet jeśli nie czuję się na 100% dobrze. Myślę, że staram się wtedy jeszcze bardziej, ponieważ trenowanie w tych okresach jest tym, co sprawia, że staję się lepszą wersją siebie. Daję z siebie wszystko, ponieważ ta dodatkowa porcja ćwiczeń może stanowić różnicę pomiędzy mną, a innymi" - dodaje.

Gurpreet łapie piłkę © Ali Bharmal | Red Bull Content Pool

Motywacji można szukać również w innych aspektach. Gurpreet opowiadając o tym, co robi na co dzień, widzi wiele sytuacji, które sprawiają, że trening po prostu mu się przydaje. Nie wystarczy, że jest szczupły, albo wysoki. Musi wiedzieć, jak w najlepszy sposób wykorzystać swoje ciało w grze i być pewnym, że może na nim polegać. "Fizyczność bramkarza jest równie ważna. Jako duży, wysoki bramkarz, samym sobą mogę pokazać przeciwnikom, że się ich nie boję i inspirować moich kolegów do tego, żeby byli bardziej pewni siebie. Taką sytuacją, kiedy przychodzi mi z tego korzystać jest ta, w której przeciwnik stwarza groźną sytuację w pobliżu mojego pola karnego. To może być rzut rożny, wolny, albo rozpoczęcie gry po wstrzymaniu jej".

"Często w takiej sytuacji piłka przylatuje z góry , a przeciwnicy starają się skierować ją głową w kierunku bramki. To właśnie wtedy muszę zarządzać sytuacją. Muszę przebić się przez tłum innych piłkarzy - zarówno przeciwników, jak i tych z mojej drużyny - aby spróbować przejąć nadchodzącą piłkę. Jeśli mogę ją złapać, to świetnie. Ale jeśli nie mogę, muszę się dobrze ustawić i wybić ją najdalej jak to możliwe. To pokazuje rywalom, że w bramce stoi facet, który jest silny i potrafi przejąć kontrolę nad sytuacją. To mocny argument. I jednocześnie kolejny powód, dla którego muszę mieć pewność, że moje ręce i nadgarstki są naprawdę silne" - tłumaczy.

Gurpreet ma prawie 196 cm wzrostu © Ali Bharmal | Red Bull Content Pool

"Kolejną ważną rzeczą jest dla mnie zdolność do dalekiego wyrzucenia piłki" - mówi o kolejnym elemencie, który musi trenować. "Myślę, że bycie zawodnikiem kompletnym nie przychodzi łatwo i musisz pracować nad każdym aspektem swojej gry, czyli również dalekim wybiciem piłki. Po tym, jak ją przejmę, w określonym czasie muszę ją posłać na spory dystans. To także element, którym mogę zaskoczyć przeciwników".

Przy tym trzeba pamiętać, żeby robić wszystko, aby unikać kontuzji. O tym także myśli indyjski bramkarz. Oprócz wszystkich rzeczy, któe normalnie robi w tym celu każdy sportowiec - takich jak unikanie przetrenowania, odpowiednie żywienie i korzystanie z opieki profesjonalistów oraz wiedzy - on trenuje też technikę unikania urazów. "Również rzucanie się jest jedną z ważniejszych umiejętności każdego bramkarza i powodem, dla którego muszą pracować nad swoją formą. Tutaj chodzi przede wszystkim o technikę. To, czy ją posiadasz, czy nie, może stanowić o nabywaniu większej, bądź mniejszej ilości kontuzji przy takich okazjach. Upadając, musisz mieć pewność, że lądujesz na właściwych częściach ciała - najsilniejszych, najmocniejszych. To pomaga znieść kontakt z murawą najłagodniej, jak to możliwe".

Zobacz też:

Trent’s Vision