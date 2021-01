Jak trenuje kierowca WRC?

to bułka z masłem – są w błędzie. Już samo siedzenie w fotelu kubełkowym przez wiele godzin, nawet bez jazdy po nierównym terenie i skomplikowanych trasach – jest po prostu niewygodne. Do tego trzeba dodać konieczność nieustannego skupienia na tym, co wydarzy się na kolejnych kilometrach trasy, słuchanie pilota. Przygotowanie mentalne jest więc równie ważne, co fizyczne.

Wicemistrz świata z sezonu 2020 Elfyn Evans, który ma na koncie trzy wygrane rajdy i wielokrotne finisze na podium, doskonale wie, jak wymagający jest to sport. Tym razem Walijczyk postanowił podzielić się swoim doświadczeniem i opowiedzieć, jak przygotowuje się do rywalizacji w

Jak wygląda program treningowy kierowcy WRC? Na czym musisz się skupić?

Jak wygląda codzienna rutyna kierowcy rajdowego?