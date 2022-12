Jak mieć silną psychikę? Poradnik dla piłkarzy

Trent’s Vision Trent Alexander-Arnold to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Czy trening percepcji wzrokowej może uczynić go jeszcze lepszym?

wykorzystał coś, co nabył trenując sport walki. “Powiedziałbym, że to aspekt mentalny. Gdy uprawiasz zapasy jesteś tylko ty i ta druga osoba. Poza sobą nie masz nikogo, kogo mógłbyś winić za cokolwiek co się wydarzy. Przeniosłem to na boisko. Kiedy gram jestem dla siebie bardzo surowy" - powiedział.

© Photo by Jannik Skorna on Unsplash

Jedną z najtrudniejszych do zaakceptowania przez piłkarza myśli jest to, że grając będzie popełniał błędy - niezależnie od tego ile będzie trenował. Z tego powodu eksperci zalecają im pracę nad własną uwagą selektywną. Idealnie gdy takie informacje jak pogoda, czy doping kibiców na trybunach trafiają do pamięci krótkotrwałej. Mniej ważne informacje, takie jak pomyłki, czy faule, które mogły nie mieć miejsca, powinny być ignorowane. Każdy ma w głowie negatywne myśli, ale piłkarze posiadający krótką pamięć szybko otrzepują się po błędzie, co chroni ich przed powątpiewaniem w siebie.

Eksperci sugerują fizyczny przerywnik, czy sygnał. To może być wzięcie głębokiego oddechu, szybkie potupanie stopami, albo nawet powiedzenie do siebie czegoś w rodzaju: "Teraz reset".

New York Red Bulls vs D.C. United na Red Bull Arena w 2012

Nie bez powodu piłkarze noszą ochraniacze na piszczele. Chronią golenie przed urazami. Tak samo jak o nogi, muszą dbać o swoje emocje. Odbijać od siebie przygadywanie, czy krzywe teksty - brać je na chłodno, żeby nie zarobić kartki. Ale jak sobie z tym radzić w sytuacji stresowej? Tutaj ponownie, niektórzy z piłkarzy stosują wybiórcze słuchanie. Po prostu trenują umiejętność niesłuchania gdy inny gracz atakuje ich słownie. Można spróbować śpiewać, albo mówić coś innego, by zbić z tropu agresora. Inna technika to wykorzystywanie krytyki jako paliwa. Zamiast się złościć, można wykorzystać negatywną energię, żeby grać z jeszcze większym poświęceniem.

