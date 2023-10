Jak poprawić 4 główne filary rowerowej formy?

Jak często zdarzyło Ci się powiedzieć znajomemu, że dobrze idzie ci w pewnym aspekcie jazdy na rowerze , ale kiepsko czujesz się w innym? Być może jesteś świetnym sprinterem lub sprinterką, ale na wzniesieniach Ci nie idzie? Chociaż istnieje silny genetyczny wkład w nasz kolarski potencjał, nic nie jest z góry określone i stałe. Większość stałych elementów jazdy na rowerze, można bardzo łatwo poprawić dzięki ukierunkowanemu treningowi . Najczęściej okazuje się, że dana osoba jest dobra po porostu w tym, co lubi robić, ponieważ to robi najczęściej.

Kolarstwo (zarówno górskie, jak i szosowe) jest wielowymiarowe. Osoba jeżdżąca na rowerze wykorzystuje różne systemy energetyczne w zależności od czasu trwania i rodzaju wysiłku. Wszechstronny rowerzysta jest w stanie połączyć moc w sprincie, zdolność sięgania do rezerw na trudnych podjazdach i da radę przetrwać każdą długą, wielogodzinną jazdę. Wszystko to dzięki silnej bazie - tlenowej i beztlenowej.

Pierwsza z nich jest zwykle wykorzystywana podczas długodystansowych, mniej intensywnych aktywności. Dobra baza pozwala organizmowi zmaksymalizować ilość tlenu, jaką może dostarczyć do mięśni, nieznacznie zwiększając częstość oddechów i tętno. Ta druga jest wykorzystywana do wysiłku o wysokiej intensywności, kiedy tlen nie może dostać się do mięśni wystarczająco szybko.

Ale jak zbudować tak wszechstronną formę, poprawić swoje słabe obszary i nadal maksymalizować swoje mocne strony na rowerze? Alan Milway , trener m.in. Rachel Atherton , Martina Maesa i Grega Minnaara omawia każdy obszar sprawności i sposób jego poprawy. Daje też przykłady jednostek treningowych, które pomogą Ci przekształcić się w bezkonkurencyjnego, wszechstronnego kolarza.

1. Sprint

Umiejętności sprinterskie mogą zrobić różnicę w dniu wyścigu © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Prawdziwy sprint to maksymalny wysiłek, który trwa zaledwie kilka sekund. Ma na celu wygenerowanie jak największej liczby watów poprzez połączenie jak największej siły z jaką naciskamy na pedały z jak największą kadencją. Istnieje zależność między przełożeniem a maksymalną dostępną mocą, dlatego zbyt łatwy bieg doprowadzi do niewystarczającej siły na pedałach, podczas gdy zbyt twarde przełożenie będzie oznaczać dużą siłę, ale nie wystarczająco wysoką liczbę obrotów korbą. (Częstym błędem jest jazda na zbyt twardym biegu).

Aby to wytrenować, ważne jest nie tylko znalezienie odpowiedniego przełożenia, ale także odpowiedniego odcinka drogi lub leśnej ścieżki i próba takiego pełnego wysiłku przez zaledwie pięć do sześciu sekund. Prawdziwy sprint będzie wyzwaniem dla systemu energetycznego fosfokreatyny (PCr) (sposób organizmu na tworzenie krótkich, ostrych impulsów energii z cząsteczki adenozynotrifosforanu znajdującej się we wszystkich komórkach), aby dostarczyć energię w wystarczająco szybkim tempie. Jeśli jedziesz na granicy możliwości, zapasy PCr wyczerpią się w ciągu kilku sekund, zmniejszając podaż energii, a wraz z nią maksymalną moc.

Zbyt często zdarza się, że odpoczynek między każdym wysiłkiem jest niewystarczający, więc moc spada z powodu zmęczenia Alan Milway

Aby poprawić sprinty, musimy w pełni zregenerować ten system energetyczny przed ponownym wysiłkiem - aby moc była jak najwyższa. Gwarantuje to, że nie jesteśmy tylko sprinterami spalającymi nogi, ale za każdym razem atakujemy z dużą mocą!

Warto pamiętać, żeby dążyć do trzyminutowej lub dłuższej przerwy między każdym sprintem - zbyt często zdarza się, że odpoczynek między każdym wysiłkiem jest niewystarczający. Moc spada z powodu zmęczenia, a sesja zamienia się w sesję powtarzania sprintu, co może nie odpowiadać celom treningowym.

Trening sprintu:

Finisz © Sven Martin

15-20 minut rozgrzewki; stopniowo zwiększaj tętno, aby przygotować się do kilku szybkich powtórzeń.

Wyznacz "trasę" od latarni do latarni, od drzewa do drzewa lub wykorzystując inne charakterystyczne punkty. Sprint na tym odcinku powinien trwać około 6 sekund. Wjedź powoli lub zacznij ze startu zatrzymanego, a następnie daj z siebie wszystko - wykonaj maksymalny wysiłek. Odpocznij przez trzy minuty i powtórz

Celuj w cztery do ośmiu sprintów (jeśli czas zbytnio wzrośnie po czterech powtórzeniach, przerwij ponieważ będzie to oznaczać, że zmęczenie jest zbyt duże).

2. Wysiłek 60-sekundowy - minutówki

Wyścigi XC to też krótkie, trudne podjazdy. Regeneracja pomiędzy jest ważna © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Minutówki są jednymi z najtrudniejszych i najbardziej wymagających wyzwań fizycznych na rowerze. Są uważane za "najdłuższy sprint". Zabierają Cię do kwaśnego, bolesnego świata, w którym nogi zwalniają, a do przetrwania każdego interwału, siła woli staje się tak samo potrzebna jak siła fizyczna.

Na bieżni odpowiadają temu 400-metrowe interwały. Dla rowerzystów prawdziwym wyzwaniem jest minutowy pościg. Triathlonistom przyda się takie ćwiczenie w kontekście wyprzedzania. Potrzebujesz nie tylko wysokiej mocy wyjściowej, ale także zdolności do jej utrzymania przy jednoczesnym tolerowaniu rosnącego poziomu mleczanu, który powoduje, że twoje nogi krzyczą, a prędkość spada.

Wiele treningów nie zawiera wystarczającej ilości takiego rodzaju wysiłku w sesji. Alan Milway

Rozwijanie tolerancji i zdolności do buforowania wzrostu mleczanu jest tutaj kluczowe. Wiele treningów nie zawiera wystarczającej ilości takiego rodzaju wysiłku. Wychodzą one bardzo mocno, nogi krzyczą i męczą się, a następnie wymagana jest długa regeneracja przed próbą kolejnego 60-sekundowego sprintu, który często nie jest reprezentatywny dla wysiłku wyścigowego. Na przykład w wyścigu przełajowym mogą występować krótkie, trudne podjazdy do pokonania, a zdolność do regeneracji między nimi jest kluczowa.

Takie sesje mogą stanowić wyzwanie dla sprawności fizycznej. Poniższa propozycja treningu pomaga budować tolerancję na długotrwałe wysiłki o wysokiej intensywności. Jest idealna na trenażer lub może być wykonywana na wzniesieniu.

Sesja 60-sekundowego wysiłku:

Lucy Charles Barclay potrafi wytrzymać długie sprinty © Graeme Murray/ Red Bull Content Pool

15-20 minut rozgrzewki - stopniowo przygotuj się na kilka szybkich odcinków.

Osiem x 30 sekund "ciężkiego" wysiłku / 15 sekund odpoczynku

Trzy do pięciu minut odpoczynku

Powtórz blok dwa lub maksymalnie trzy razy.

Wysiłki 30-sekundowe powinny być wykonywane w tempie, które możesz utrzymać nieco dłużej. Ludzie często zaczynają zbyt mocno, a ich nogi nie są w stanie sprostać wysiłkowi już po czterech powtórzeniach. Trzeba mieć to na uwadze. Celem jest zbudowanie tolerancji na wysiłek o wysokiej intensywności i możliwość jego powtórzenia.

3. Wysiłek pięciominutowy

Powtórzenia na wzniesieniu to idealne ćwiczenie © Christian Haukeli/Red Bull Content Pool

Gdy czas trwania wysiłku wydłuża się do pięciu minut, zwiększa się udział tlenowego (a nie beztlenowego) wkładu w produkcję energii. Pięciominutowy wysiłek to często pokonywanie wzniesień w szybkim tempie, atak w wyścigu lub ukończenie dłuższego wyścigu tak szybko, jak to możliwe. Są one wykonywane w tempie na granicy tego, jakie jesteśmy w stanie wytrzymać przez dłuższy czas, więc znajomość FTP (funkcjonalnej mocy progowej) lub wartości progu beztlenowego (patrz poniżej) jest tutaj bardzo pomocna, ponieważ pomoże to w ustaleniu tempa.

Aby uzyskać efektywną sesję treningową, zaplanuj czas na podjazd pod górę i staraj się być w stanie powtórzyć ten wysiłek od czterech do pięciu razy podczas tej samej sesji Alan Milway

Ponieważ aerobowe systemy energetyczne są zaangażowane w regenerację, a jednocześnie dostarczają energii do wysiłków tego rodzaju, ich poprawa wpłynie również na zdolność regeneracji po takim wysiłku. Dlatego nie skupiaj się tylko na bardzo ciężkich treningach, ale włącz do swojego planu długie, łatwe przejażdżki, które pozytywnie wpłyną również na cięższe jednostki.

Aby trening był efektywny zaplanuj podjazd pod wzniesienie i staraj się powtórzyć ten wysiłek cztery do pięciu razy podczas tej samej sesji. Ważne jest, aby nie próbować jechać z najwyższym możliwym tempem. Dopiero gdy możesz wykonać pięć powtórzeń w tym samym tempie, ustaw szybszy cel, a następnie spróbuj wykonać powtórzenia w tym nowym tempie. Powtarzające się sesje w trakcie bloku treningowego są tutaj kluczowe.

Przygotowanie do wysiłku trwającego około 5 minut:

Dużo zależy również od terenu, po którym będziesz jeździć © Duncan Philpott/Tweed Valley Guides

15-20 minut rozgrzewki - stopniowo zwiększaj tętno, aby się przygotować.

Znajdź odpowiednie wzniesienie, które możesz pokonać. Jedź w mocnym, ale jednostajnym tempie i mierz czas wysiłku. Zjedź w dół (najlepiej inną trasą), a następnie odpocznij przez co najmniej taki czas, jak ten potrzebny na pokonanie wzniesienia. Powtórz podjazd i postaraj się osiągnąć ten sam czas

Wykonaj od czterech do pięciu powtórzeń lub przerwij, gdy czas wyraźnie wzrośnie.

Zregeneruj siły wykonując rozjazd.

4. Funkcjonalna moc progowa

Test FTP to zasadniczo 20-minutowa próba czasowa sprawdzająca potencjał © James Mitchell / Red Bull Content Pool

Funkcjonalna moc progowa (FTP) stała się modna wśród trenujących rowerzystów, ponieważ pozwala kolarzom porównać się z innymi. Zasadniczo jest to przybliżony wskaźnik progu beztlenowego, który sam w sobie jest wartością pokazującą moc, jaką kolarz może utrzymać, zanim nastąpi duży wzrost akumulacji mleczanu i związany z tym wzrost zmęczenia i spadek wydajności.

Prawdziwe badanie progu beztlenowego wymaga pobierania krwi i testów w środowisku laboratoryjnym, ale FTP może dać nam pewne przybliżenie podczas zwykłej jazdy z użyciem miernika mocy. Test FTP to zazwyczaj 20-minutowy wysiłek, w którym 95 procent średniej mocy daje twój FTP. Oryginalny test trwał 60 minut, lecz został uznany za trudny do wykonania fizycznie i psychicznie - stąd 20-minutowy test. Niektórzy krytycy twierdzą, że ten krótszy czas trwania zawyża FTP.

Poprawa FTP będzie wynikać z ukierunkowania treningu na konkretne mocne i słabe strony twojej ogólnej kondycji. Alan Milway

Kiedy znasz swoje FTP, możesz zaplanować trening bardziej szczegółowo, a także przewidzieć zmęczenie i to, jak długo możesz wytrwać podczas danej intensywności wysiłku. Jest to bardzo przydatne przy ustalaniu tempa jazdy, ponieważ moce poniżej FTP mogą być utrzymywane przez długi czas, a gdy je przekraczasz od razu wiesz, że tempo nie będzie łatwe do utrzymania przez dłuższy czas.

Poprawa FTP będzie wynikać z ukierunkowania treningu na konkretne mocne i słabe strony ogólnej sprawności. Osoby, które są dobre w jeździe beztlenowej (przy krótszych wysiłkach o wysokiej intensywności), osiągną dobry FTP w ciągu 20 minut, jeśli przyzwyczają się do dłuższej jazdy z takim wysiłkiem. Ci, którzy są przyzwyczajeni do wielogodzinnej jazdy na rowerze przy łatwej intensywności, mogą po prostu nie być przyzwyczajeni do takiego poziomu wysiłku i mieć trudności z utrzymaniem go przez dłuższy czas.

Sesja testowa FTP:

Rachel Atherton knows the value of training hard © Red Bull

15-20 minut rozgrzewki

Pięciominutowy wysiłek - wyobraź sobie, że bierzesz udział w próbie czasowej trwającej około 10 minut. Jedź mocno i utrzymuj wysokie tempo

Pięć minut odpoczynku - spokojnie pokręć i przygotuj się do głównego zadania.

20 minut jazdy na czas przy maksymalnym wysiłku - znajdź spokojną pętlę lub drogę tam i z powrotem, która jest stosunkowo płaska. Idealnie byłoby mieć możliwość rejestrowania mocy wyjściowej, ale jeśli nie, użyj czujnika tętna, aby przynajmniej zarejestrować maksymalne i średnie tętno podczas testu. Tempo jest kluczowe, ponieważ 20 minut to dłużej niż myślisz. Dlatego zacznij zachowawczo i zwiększaj tempo. Twoim celem jest utrzymanie maksymalnej mocy przez cały czas.

Po zakończeniu i przeklęciu tego, kto zasugerował wykonanie tego testu, zrób sobie dobrą, spokojną przejażdżkę do domu i przeanalizuj dane, które będą pomocne w budowaniu ogólnego obrazu Twojej kondycji.