Jak zwiększyć siłę nóg?

W jeździe na rowerze nogi są najważniejsze. To oczywiste, ponieważ to właśnie nimi go napędzasz. Łatwo jest też pomyśleć, że ich siła jest uzależniona od ud. Po ciężkiej jeździe ich ból przypomina nam, że ich używaliśmy.

Jazda na rowerze to więcej niż silne uda

Jednak to całe nogi są istotne. Zwłaszcza część, którą moglibyście nazywać biodrami i wszystkie mięśnie/pośladki, które zginają i prostują nogi w biodrach. Biodra są połączeniem pomiędzy górną a dolną częścią ciała, które w efektywny sposób przenosi moc pomiędzy nimi. Zasadniczo chodzi o mięśnie czworogłowe, grupę tylnych mięśni uda i wreszcie największy mięsień w ciele – pośladki (mięśnie pośladków).

Jeśli mięśnie pośladkowe nie pracują właściwie, traci się mnóstwo mocy, a w dodatku przeciąża uda. Jeśli chcę sprawdzić jak silne są nogi i pośladki sportowca oraz jak je kontroluje, proszę żeby zrobił przysiad na jednej nodze.

Downhillowiec Bernardo Cruz © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Równa siła nóg

W niektórych przypadkach może się okazać, że jedna noga jest silniejsza niż druga, albo wygląda na to że sportowiec ma nad nią większą kontrolę. Może to oznaczać, że faworyzuje jedną nogę podczas pedałowania. Najbardziej oczywistym następstwem jest utrata mocy związana z niewykorzystaniem obu nóg w równy stopniu. Mniej oczywiste jest to, że z czasem nabawią się problemów z plecami, ponieważ ich miednica jest obciążana w nierówny sposób w różnych kierunkach przez nogi, które robią to z różną siłą.

Sposób, żeby to poprawić to właśnie robienie przysiadów na jednej nodze. Im więcej, tym silniejsze będą nogi. Ilość powtórzeń oczywiście jest subiektywna, ale tutaj, w centrum diagnostyczno-treningowym Red Bulla zaczynamy od czterech serii złożonych z takiej ilości powtórzeń, ile sportowcy są w stanie wykonać w sposób jakościowy. Patrzymy na to jako edukowanie każdej nogi z osobna, aby próbowały aktywować właściwe mięśnie. Pracujemy nad tym wykorzystując ćwiczenia na pojedyncze nogi na trenażerze - jest to coś, co robi niewiele osób. Wszyscy myślą, że używają obu nóg na równi, ale nawet w przypadku zawodowców, nie zawsze okazuje się to prawdą.

Ćwiczenia nóg dla Marcelo Gutierreza © Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

Napięte mięśnie z grupy tylnych mięśni ud

Inną przyczyną niewłaściwej pracy pośladków jest to, że grupa mięśni z tyłu ud jest zbyt mocno angażowana, co często bywa odczuwalne jako zbyt duże ich napięcie. To z kolei prowadzi do częstego ich rozciągania aby to napięcie zluzować, a w następstwie do jeszcze większego ich obciążania.

W rezultacie ciągną miednicę w dół, co może prowadzić do bólu w dole pleców. Zbyt duże ich obciążanie może prowadzić też do kontuzji. Wstępnie są już "włączone", dlatego agresywne naciskanie na pedały po prostu każe już napiętym mięśniom wykonywać jeszcze więcej pracy.

Ćwiczenia na jednej nodze pomagają budować ich siłę © Joey Terrill/Red Bull Content Pool

Stopy i kostki

Ostatnim ogniwem łańcucha są stopy i kostki - kolejna zapomniana część ciała w sportach rowerowych. Upewnienie się, że dysponują siłą dynamiczną i mają dobrą stabilizację jest tak samo ważne, jak w przypadku każdej innej części ciała. Przysiad na jednej nodze pomaga także zadbać o siłę i stabilizację stopy i kostki, a jednocześnie pozwala wykonać trochę pracy w zakresie poprawy propriocepcji (świadomości ciała). Już samo stanie na jednej nodze pomaga poprawiać osiągi.

Nie trzeba wiele, żeby się upewnić, czy obie nogi pracują tak jak powinny - od bioder aż po czubki palców. Potem odpowiednio planując i poświęcając kilka minut dziennie, można wyciągnąć z dolnych części ciała to co najlepsze, by móc coraz lepiej napędzać rower.