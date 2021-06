Trent Alexander-Arnold – nic nie przysłoni mu wolnego pola

Odwaga? Powołanie? Intuicja? Film pokazuje jak to, co uczyniło go bohaterem młodzieżówki klubu, a potem ligi, wciela w życie podczas pracy nad percepcją wzrokową, w bez wątpienia jednym z najcięższych okresów w jego piłkarskiej karierze. Bez zbędnego owijania w bawełnę, przechodzimy do tego, czego dowiedzieliśmy się oglądając prawdopodobnie jeden z najlepszych filmów sportowych tego roku.

Laby opiera swoje testy wokół piramidy treningu wzroku. U jej podstawy leżą tradycyjne badania wzroku, jakie można wykonać u dowolnego okulisty. Trzeba je zrobić - tak samo, jak Alexander-Arnold musiał nauczyć się chodzić, zanim zaczął biegać za piłką. „Dolna część tej piramidy mówi, co każde oko potrafi indywidualnie” – tłumaczy dr Laby. „Jak ostro widzi? Jak dobrze wykrywa kontrasty? I jak szybko potrafi przetworzyć informację wizualną? Starałem się dostać do głowy Trenta, aby dowiedzieć się do czego zdolny jest jego system wzroku, co potrafi system motoryki i jakie są jego zdolności decyzyjne”.

