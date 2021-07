Trenuj jak mistrz: Wymarzony spot kitesurfingowy Deury'ego Corniela

21 letni Daury Corniel z Dominikany jest po uszy zakochany w kitesurfingu. Zawodnik wie, że gdy tylko wejdzie do wody, cały otaczający go świat staje się nieistotny i po prostu znika. Liczy się tylko tu i teraz.

