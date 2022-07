Jak trenować triathlon? Porady kolarskie

Chcesz postawić na pogoń za życiówką w triathlonie? Chcesz się dowiedzieć, jak to się robi, żeby wpadając do T2 widzieć jeszcze trochę wolnego miejsca na swój rower? Czytaj dalej.

"Ponieważ etap kolarski jest najdłuższym w triathlonie, poprawa w tej dziedzinie, bez wątpienia, jest najlepszym sposobem, żeby zauważyć duże różnice w swoich wynikach końcowych" - mówi Barry Monaghan , trener triathlonu i kolarstwa z Irlandii. "Jest całe mnóstwo rzeczy, które możesz robić na rowerze w celu poprawy swoich osiągów, a docelowo życiówki".

Monaghan wie co mówi. Jest byłym kolarzem i biegaczem. Jako trener też pracował zawodowo obejmując tak prestiżowe stanowiska, jak bycie dyrektorem irlandzkiej, kolarskiej kadry U23. No i jak to w sportach wytrzymałościowych bywa, od dekad zajmuje się również triathlonem. Jeśli więc szukasz kogoś, kto jest w stanie Ci pomóc, to łap Red Bulla, długopis i notuj!

Typowy trening Kristiana © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Pamiętaj tylko, żeby kolarstwo nie odciągnęło Cię za bardzo od treningów pływackich i biegowych.

01 Zafunduj sobie dobry bike fitting

“Zanim zaczniesz robić cokolwiek, upewnij się, że twój rower ci pasuje i ma odpowiednią geometrię. Dziś ludzie są bardziej świadomi, ale mimo to wielu początkujących triathlonistów wciąż ma pozycję na rowerze, od której włos jeży się na głowie, a która powoduje, że ich wszystkie starania w treningu są skazane na porażkę. Jeśli przy nodze w dolnym położeniu kolano zgięte jest za bardzo, musisz podnieść siodełko. Czy to profesjonalny, czy przeprowadzony przez kogoś, kto po prostu się na tym zna, bike fit jest priorytetem"

02 Wypracuj swoje tempo na rowerze

“Wydolność jest kluczowa w sportach wytrzymałościowych. Uważaj. Trening o wysokiej intensywności to prosta droga do kryzysu, zwłaszcza jeśli nie jesteś w formie. Zamiast tego skup się na zróżnicowaniu pracy na treningach tak, aby móc je powtarzać co drugi dzień bez większego zmęczenia. 3x10 minut wysiłku, który jest ciężki, ale komfortowy lub na poziomie 85-90% progu mleczanowego, będzie idealny. To nie jest wysiłek o wysokiej intensywności, jest komfortowo trudny, zrównoważony. To kontrolowane powtórzenia poniżej progu. Niezbyt wyczerpujące, ale wciąż na tyle intensywne, aby dawały wystarczający bodziec treningowy".

Lucy Charles podczas treningu © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

03 Popróbuj z czasem regeneracji

“Nie do końca chodzi o poprawę twojej wydolności i mocy, co o przyspieszenie regeneracji. Jeśli wykonujesz 10 minut jazdy w celu odpoczynku pomiędzy intensywniejszymi powtórzeniami, staraj się stopniowo skracać czas tej aktywnej regeneracji. Niezależnie od tego, czy trenujesz 3-4 godzin tygodniowo, jak początkujący, czy 15 godzin jak bardziej zaawansowani, musisz trenować swój system krążeniowo-oddechowy najlepiej jak możesz w czasie, którym dysponujesz. Możesz trenować w przerwie na lunch, a i tak mieć świetne rezultaty. Dla sportowca, który ma mało czasu, trenażer jest naprawdę dobry na początek".

Kontroluj się i naucz nadawać sobie tempo. Wielu zawodników zwalnia na biegu, ponieważ za bardzo napierali w początkowej fazie etapu kolarskiego Barry Monaghan, trener triathlonu i kolarstwa

04 Trenuj w wymagających warunkach

“Nie spędzaj całego czasu na siłowni. Wielu najlepszych kolarzy jest dzisiaj super wysportowanych, ale kiepskich techniczne. Nie nabędziesz wszystkich umiejętności na trenażerze. Fizycznie możesz być coraz lepszym zawodnikiem, ale techniki jazdy możesz się nauczyć tylko wychodząc na zewnątrz. Wiatr boczny, czołowy, z tyłu - wielu triathlonistów na co dzień nie styka się z tak dynamicznymi zmianami warunków. Musisz się przyzwyczaić do jazdy po mokrym, radzenia sobie ze zmianami kierunku wiatru i wszystkim innym co natura może ci zafundować na trasie".

05 Odrób pracę domową i sprawdź, jak radzić sobie z trasą triathlonowych zawodów

"Jeśli istnieje szansa, żeby przejechać fragment trasy, albo całość, przed zawodami, zrób to. Jeśli na przykład trasa jest pagórkowata, średnia prędkość nie będzie tak ważna, jak odpowiednia jazda na rowerze i kontrolowanie wysiłku. Tylko na płaskiej trasie, gdzie masz krótki dystans do pokonania, możesz sobie powiedzieć, że chcesz ją pokonać ze średnią 30 km/h czy inną. Wtedy to może być dobry punkt wyjścia".

Lucy Charles-Barclay w Londynie © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

06 Nabądź odrobinę elastyczności ćwicząc dolne partie pleców

“Częstą przypadłością w kolarstwie są bóle dolnej partii pleców. Dzieje się tak, ponieważ anatomicznie, nie jest to idealna pozycja, żeby w niej długo przebywać. Ci, którzy spędzają cały dzień przed komputerem, mają bardzo ograniczoną mobilność w tym zakresie, tym bardziej wcześniej muszą zacząć wykonywać ćwiczenia, aby tego uniknąć".

"Każde ćwiczenie, które działa na dolną część pleców, łydki, ścięgna podkolanowe i pośladki jest ważne. Martwy ciąg, czy jego wariacje są do tego idealne. Yoga też jest świetna dla każdego, kto dużo czasu spędza na rowerze, ponieważ wzmacnia i zwiększa mobilność. To jedna z najmądrzejszych rzeczy, które możesz wpleść w swój trening".

07 Ćwiczenia na mocne nogi na pewno pomogą

“Zobacz jak kręcisz korbą. Kolarz przykłada największą siłę gdy pedał jest między 2:00 a 6:00 godziną. Pod kątem 45 stopni, gdy noga znów zaczyna się zginać, a pedał musi znów znaleźć się na górze, rolę przejmują inne partie. Znajdując ćwiczenia, które mogą poprawić produkcję mocy w tej fazie, będziesz wkładać więcej pracy w jazdę podczas całego obrotu korby. Różnego rodzaju wypady, czy przysiady pomogą".

08 Nauczenie się odpowiedniego tempa na rowerze jest kluczowe

“Wielu triathloistów wychodząc z wody, słysząc dopingujących ich przyjaciół i rodzinę, wsiada na rower i gna ile fabryka dała. To zrozumiałe, ale nawet w sprincie zostaje jeszcze trochę kilometrów do przejechania, dlatego temperowanie swojego entuzjazmu jest naprawdę ważne - zwłaszcza, gdy trasa jest trudna. Zalicz strefę zmian najszybciej jak się da, ale wsiadając na rower dawkuj wkładany w pedałowanie wysiłek. Staraj się robić to samo trenując na długim dystansie. Kontroluj się odrobinę. Wielu zawodników zwalnia na biegu, ponieważ za bardzo napierali w początkowej fazie etapu kolarskiego".

09 Dowiedz się, gdzie jest twój próg

“Trenowanie w celu osiągnięcia osobistego sukcesu oznacza, że musisz sprawdzić, gdzie znajduje się twój próg mleczanowy. Trenerzy mają teraz wiele metod pomiarowych, ale to Ty jesteś jedyną osobą, która naprawdę może to stwierdzić. Zapytaj najlepszych na świecie, takich jak Kristian Blummenfelt , jaki jest poziom odczuwalnego wysiłku w poszczególnych częściach zawodów i powiedzą ci - nie muszą patrzeć na żadne dane. Wiedzą to sami. Prawdopodobnie twój próg znajduje się gdzieś między 6 a 7 w 10-stopniowej skali odczuwalnego wysiłku. Po rowerze wciąż zostaje bieg, dlatego trzeba pamiętać, żeby jechać tak aby było ciężko i komfortowo - można oddychać z lekkim trudem, ale nie zbyt dużym, tak aby jeszcze dało się podtrzymać z kimś rozmowę".

Branie zakrętów to jedna z umiejętności do nauczenia w triathlonie © Garth Milan/Red Bull Content Pool

10 Trenuj wchodzenie w zakręty z dużą prędkością

Jeśli chcesz lepiej brać zakręty, postaraj się w nich bardziej pochylać. Obniżenie środka ciężkości ułatwia sprawę. Czasami może to wymagać trzymania wewnętrznej korby w górze, ale to zależy od zakrętu. Pedałujesz w zakręcie? Puszczasz korbę? Hamujesz? To kolejna rzecz, której nie nauczysz się na trenażerze, tak samo jak najlepszej pozycji podczas podjazdów. Wiemy z badań jaka jest najlepsza pozycja do trzymania rąk na kierownicy, aby było najbardziej aerodynamicznie, ale trzeba jeszcze wyjść na zewnątrz i samemu się przekonać, jak one się na niej układają".

3 częste pytania dotyczące startu, na które odpowiedział nam Monaghan:

(I) Co robić, jeśli na rowerze muszę skorzystać z toalety?

"Jeśli chodzi o zawody triatlonowe, nie możesz dopuścić, aby cokolwiek Cię zatrzymało. Więc jeśli naprawdę musisz, to musisz. To coś, czego kolarze nauczyli się już bardzo dawno. To oczywiście nie łatwe w trisuit'cie, ale na szczęście bardziej dotyka to zawodników startujących na dłuższych dystansach, takich jak Ironman. Przesadzenie z nawodnieniem też jest obecnie jednym z zagrożeń na dużych imprezach, gdzie jest dużo punktów odżywczych, dlatego trzeba uważać".

(II) Co jeść na rowerze podczas triathlonu?

"Sportowcy na najwyższym poziomie konsumują od 90 do 100 gram węglowodanów na godzinę zawodów, a to dużo. Nawet jeśli ładujesz się węglowodanami, ich zapasy szybko się kończą, dlatego dobra strategia uzupełniania paliwa jest tak samo istotna jak sam trening. Batony energetyczne i żele są dobre, ale warto zadbać o różnorodność, żeby nie dostać od nich niestrawności".

Kristian Blummenfelt w przerwie treningu © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

(III) Jaki jest najlepszy sposób na unikanie otarć od siodełka?

“Te od siodełka zazwyczaj powstają u ludzi, którzy mają słaby fitting, albo tanie spodenki. Czasami jedno i drugie. Zainwestuj w parę dobrej jakości spodenek, wetrzyj specjalny krem albo wazelinę po wewnętrznej stronie ud i wszystko będzie dobrze".

