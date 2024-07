8 mentalnych sztuczek, dzięki którym lepiej pójdzie ci na treningu

"Nie motywuj się karą, na przykład tym, co wczoraj zjadłaś lub zjadłeś. Chodzenie na siłownię lub bieganie powinno być celebracją tego, co możesz osiągnąć".

"Nie motywuj się karą, na przykład tym, co wczoraj zjadłaś lub zjadłeś. Chodzenie na siłownię lub bieganie powinno być celebracją tego, co możesz osiągnąć".

"Nie motywuj się karą, na przykład tym, co wczoraj zjadłaś lub zjadłeś. Chodzenie na siłownię lub bieganie powinno być celebracją tego, co możesz osiągnąć".

"Musisz uważać to za przywilej, że jesteś sprawną, zdrową osobą i możesz chodzić na siłownię. Traktuj to jako nagrodę. W końcu inwestujesz swój czas, emocje i pieniądze. Stanie się silniejszą i sprawniejszą osobą jest Twoją nagrodą".

"Musisz uważać to za przywilej, że jesteś sprawną, zdrową osobą i możesz chodzić na siłownię. Traktuj to jako nagrodę. W końcu inwestujesz swój czas, emocje i pieniądze. Stanie się silniejszą i sprawniejszą osobą jest Twoją nagrodą".

"Musisz uważać to za przywilej, że jesteś sprawną, zdrową osobą i możesz chodzić na siłownię. Traktuj to jako nagrodę. W końcu inwestujesz swój czas, emocje i pieniądze. Stanie się silniejszą i sprawniejszą osobą jest Twoją nagrodą".

"Powinny to być utwory, które sprawiają, że chcesz wstać i iść trenować, niezależnie od tego, czy jest to jazz, czy hard rock. Odkop swoje stare ulubione utwory i potraktuj to jako czas na powrót do nich".

"Powinny to być utwory, które sprawiają, że chcesz wstać i iść trenować, niezależnie od tego, czy jest to jazz, czy hard rock. Odkop swoje stare ulubione utwory i potraktuj to jako czas na powrót do nich".

"Powinny to być utwory, które sprawiają, że chcesz wstać i iść trenować, niezależnie od tego, czy jest to jazz, czy hard rock. Odkop swoje stare ulubione utwory i potraktuj to jako czas na powrót do nich".

"Możesz mieć gorszy dzień i myśleć, że nie poszło ci dobrze, a potem spojrzeć na to i zobaczyć, że poszło ci lepiej niż ostatnio. Mając przed sobą punkty odniesienia - wiedząc, że zrobiłeś dwa powtórzenia więcej - to świetny punkt odniesienia i motywator".

"Możesz mieć gorszy dzień i myśleć, że nie poszło ci dobrze, a potem spojrzeć na to i zobaczyć, że poszło ci lepiej niż ostatnio. Mając przed sobą punkty odniesienia - wiedząc, że zrobiłeś dwa powtórzenia więcej - to świetny punkt odniesienia i motywator".

"Możesz mieć gorszy dzień i myśleć, że nie poszło ci dobrze, a potem spojrzeć na to i zobaczyć, że poszło ci lepiej niż ostatnio. Mając przed sobą punkty odniesienia - wiedząc, że zrobiłeś dwa powtórzenia więcej - to świetny punkt odniesienia i motywator".

"Nie nabieraj nawyku myślenia, że nie możesz trenować określonego obszaru, jeśli ciągle czujesz efekty poprzedniego dnia. Jest to raczej odczuwany ból niż rzeczywisty, a jeśli trenujesz sport, który wykorzystuje jeden obszar bardziej niż inne, musisz przyzwyczaić się do odczuwania bólu".

"Nie nabieraj nawyku myślenia, że nie możesz trenować określonego obszaru, jeśli ciągle czujesz efekty poprzedniego dnia. Jest to raczej odczuwany ból niż rzeczywisty, a jeśli trenujesz sport, który wykorzystuje jeden obszar bardziej niż inne, musisz przyzwyczaić się do odczuwania bólu".

"Nie nabieraj nawyku myślenia, że nie możesz trenować określonego obszaru, jeśli ciągle czujesz efekty poprzedniego dnia. Jest to raczej odczuwany ból niż rzeczywisty, a jeśli trenujesz sport, który wykorzystuje jeden obszar bardziej niż inne, musisz przyzwyczaić się do odczuwania bólu".