Ponad dwa lata trwała podróż, która zabrała Toma Pagesa od Gulfu w Arabii nad Ocean Indyjski, z najwyższego mostu świata na szczyt przerażających klifów Avoraiz we francuskich Alpach - gdzie pracował z największymi legendami B.A.S.E. Jumpingu.

Niektórzy ludzie adrenaliny szukają na motocrossie, inni w B.A.S.E. jumpingu, ale niewielu uprawia obie. Jeszcze mniej osób łączy te dwa ekstremalne sporty w jednej kombinacji. Dlatego właśnie nazywają Toma Pagesa "Wynalazcą".

Tom Pagès: FMX i BASE jumping © Antoine Truchet

Jeden z najlepszych zawodników FMX na świecie postanowił zbudować skocznię dla motocykli w samym sercu ośrodka narciarskiego w Portes du Soleil we francuskich Alpach nad wielkim klifem. Właśnie tam postanowił wykonać swój ostatni popisowy numer, który Mistrz Red Bull X-Fightersów sam określił "projektem życia".

"Pomysł powstał w 2019 roku we współpracy z Vincem Reffetem - świętej pamięci legendarnym pilotem plecaka odrzutowego. "To był szalony pomysł", mówi Pages. "Widzieliśmy już połączenie motocykli i skoków B.A.S.E., ale nikt jeszcze nie wykonywał przy tym tricków, więc to było najtrudniejsze w tym projekcie".

Jedyna droga w dół © Antoine Truchet

Pierwsze skoki w Dubaju

"Na początku tego projektu wykonałem około 200 skoków ze spadochronem, ale Vince chciał żebym zaliczył co najmniej 300 zanim w ogle spróbuję B.A.S.E. jumpingu", wspomina Pages. "Więc na początku 2020 roku poleciałem do Dubaju, żeby wziąć udział w obozie treningowym dla Jetman'ów razem z Soul Flyers. W ten sposób mogłem uczyć się skakać pod nadzorem Vince'a".

Nie muszę startować, żeby być szczęśliwym. Chcę robić nowe projekty, jak właśnie ten. Tom Pagès

Fred Fugen z Soul Flyers uczył Toma Pagesa © Olivier Godbold

Podstawy B.A.S.E. jumpingu na wyspie Réunion

"Po Dubaju, poleciałem na wyspę Reunion, żeby spotkać się z Loic'em Jean-Albertem - jednym z założycieli Soul Flyers. To właśnie on nauczył wszystkiego Vince'a I Freda Fugen. Spędziłem 10 dni na wyspie szlifując swoją technikę i zaliczając swoje pierwsze skoki B.A.S.E.

Tom Pagès świętuje udany skok © Oliver Godbold

"Jeżeli chodzi o skoki B.A.S.E., najlepszym miejscem jest most, ponieważ nie ma ścian, o które można uderzyć, szczególnie gdy wpadnie się w korkociąg po otworzeniu spadochronu. Nauczyłem się również składać swój spadochron, żeby być jak najbardziej niezależnym podczas treningów. Chciałem jak najlepiej opanować tą dyscyplinę, ponieważ wiedziałem, że nie mogę zrobić testowego skoku na motocyklu".

Tom Pages: Tryb Samolotowy © Antoine Truchet Shooting star: Tom Pagès flies across the sky during Flight Mode © Olivier Godbold Tom Pages: Tryb Samolotowy © Antoine Truchet Tom Pages: Tryb Samolotowy © Antoine Truchet

Skok z największego mostu na świecie

"Później zacząłem treningi z Brasem Noirem - jednym z pionierów B.A.S.E. jumpingu we Francji. Wielokrotnie skakał z Fredem, który ciągle pilnował ogólnego planu treningowego. Kolejnym etapem był skok z najwyższego mostu na świecie - Wiaduktu Millau w Południowej Francji".

To jest skok! © Antoine Truchet Najpierw musiałem opanować skoki B.A.S.E., bo nie mogłem wykonać testowego skoku na motocyklu Tom Pagès

"To były dopiero podstawy. Nadal nie byłem gotowy. Musiałem podciągnąć swoje umiejętności skacząc z różnych miejscówek, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, gdzie wykonam ostateczny skok i gdzie będę lądował".

"W odróżnieniu do skydivinvu, gdzie ląduje się na dużych, płaskich polach, w skokach B.A.S.E. zazwyczaj trzeba lądować w trudnych miejscach. Musiałem więc trenować w jak najróżniejszych sytuacjach w jak najkrótszym czasie. I właśnie to robiłem!"

Idealna miejscówka

"Skok od początku miał się odbyć we Francji i z i tak krótkiej listy pozostały dwie lokalizacje: Millau i Avoriaz. Wybraliśmy drugą miejscówkę, nie tylko dlatego, że jest niesamowicie piękna, ale również dlatego, że to legendarne miejsce, w którym skakał kaskader Alain Prieur w latach 80-tych. Zespół przywitał nas na miejscu bardzo ciepło i dał zielone światło do wykonania skoku".

Tom Pagès sprawdza rampę przed skokiem © Antoine Truchet

"Przed nami stało jednak jeszcze kilka przeszkód. Po pierwszy mieliśmy tylko 130 metrów klifu czy też przepaści zamiast 150, jak zakładaliśmy na początku i lądowanie też było bardzo techniczne. Potrzebowaliśmy wielkiej rampy - takiej która wybije mnie wysoko w powietrze, żebym miał dużo czasu na wykonanie sztuczki. Zazwyczaj pracujemy na trzymetrowych rampach, ale do tego projektu zbudowaliśmy siedmiometrowe wybicie, więc przewóz jej również potrzebował dobrej logistyki".

"Zazwyczaj wiem, jak zachowa się motocykl, ale wcześniej nie skakałem jeszcze z tak dużą prędkością z tak wysokiej rampy. Z tylko jedną próbą nie było miejsca na błąd, więc jeżeli coś by się nie udało - mogłoby się to zakończyć fatalnie".

Ostateczne przygotowania

"Włożyłem bardzo dużo pracy na swoim prywatnym torze, szczególnie skacząc do basenu z gąbkami i przygotowując się do wielkiego numeru. Ten element nadal pozostawał największą niewiadomą w tym projekcie. Przede wszystkim nie wiedzieliśmy, jak zachowa się motocykl. Stephane Zunino, kolejny z założycieli Soul Flyers, zamontował rezerwową paralotnię - czyli kwadratowy spadochron na kanapie. Musiałem go pociągnąć w trakcie wyskakiwania z motocykla, żeby otworzyć panel na rzep i wypuścić spadochron. Musieliśmy również dopasować wszystkie paski, żeby dobrze wybalansować motocykl do opadania ze spadochronem, ale nawet wtedy nie wiedzieliśmy, jak szybko będzie spadał".

"Nie wiedziałem, czy potrzebuję prostego skoku bez żadnego tricku, żeby wyregulować prędkość. Z początku planowałem zrobić Frontlip (pojedynczego) Double Grab, podczas którego złapał bym za kanapę i był gotowy do pociągnięcia linki, ale oczywiście kiedy dotarliśmy do Avoriaz, nic nie poszło jak zakładaliśmy".

Wielki dzień

"Wyprodukowanie tego projektu było wielką operacją i prawie 50 osób brało w tym udział. Na miejscu byli ratownicy gotowi mnie ratować nawet z miejsc o bardzo trudnym dostępie, zespół odpowiedzialny za wyciągnięcie motocykla, cała ekipa powietrzna z Fredem i Loiciem na czele, filmowcy oraz ludzie z Avoriaz odpowiedzialni za zamontowanie rampy".

"Byłem w stanie skoczyć prosto, ale przy drugim skoku zorientowałem się, że wyskakując przy 80 km/h motocykl obracał się szybciej niż planowałem. Zrobiłem podwójnego Frnt Flipa, który był dosyć trudny, bo byłem w połowie skoku i w połowie wysokości. Musiałem dobrze ocenić moment otworzenia spadochronu podczas obrotu i upewnić się, że nie zrobię tego będąc do góry nogami".

Tryb Samolotowy: Tom Pagès © Oliver Godbold

"Potrzebowaliśmy zrobić jeszcze jeden skok tego dnia, ale wtedy już nie chciałem tego powtarzać, bo szczerze mówiąc po prostu się wystraszyłem. Postanowiłem wykorzystać czas, żeby pomyśleć o skoku, uspokoić się i zaplanować to jak trzeba".

"Następnego dnia wszystko ułożyło się według planu - nawet dla motocykla. Po każdym skoku lądował w jednym kawałku. Szczerze mówiąc to w gorszym stanie kończy każdy dzień jazdy koło mojego domu".

Tom Pages: Tryb Samolotowy © Oliver Godbold

"Jestem strasznie dumny z tego projektu. Uwielbiam wprowadzać innowacje, ale nawet kiedy wymyślałem nowe tricki, miałem wrażenie, że są one takie same. To jest dla mnie coś zupełnie nowego. Odkryłem, że nie muszę startować w zawodach, żeby być szczęśliwym. Mogę robić właśnie takie projekty. Chciałbym podziękować wszystkim, bez których nie udało by się tego dokonać. Red Bull'owi, ekipie Soul Flyers, ludziom z Avoriaz i oczywiście wszystkim innym, którzy dołożyli swoją cegiełkę".