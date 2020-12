Bartek Bukowski: Gdyby ktoś pół roku temu powiedział Ci, że po tragicznym splicie w SK Prime [w wiosennym splicie niemieckiej ligi SK Prime zajęło ostatnie, 10. miejsce z bilansem 4-14, przyp. red.], dzisiaj będziesz mistrzem EU Masters , a także członkiem zespołu LEC - uwierzyłbyś w taki scenariusz?

Adrian “Trymbi” Trybus, support Rogue: Prawdopodobnie wyśmiałbym taką osobę, stwierdziłbym, że ze mnie kpi. Trudno było sobie wyobrazić, że to wszystko tak się potoczy. Nawet mimo tego, że wiedziałem, że AGO jako drużyna była już wówczas całkiem niezła. W taki scenariusz ciężko było uwierzyć.

Jak wówczas odbierałeś powrót do Polski? Byłeś w akademii G2, w akademii SK, a tu powrót na rodzime podwórko. Co prawda także do akademii, ale jednak ligi w Niemczech czy Hiszpanii cieszą się nieco większą renomą.

Dla mnie była to pewna próba, szansa na odzyskanie pewności siebie, którą straciłem podczas grania w SK. To był dla mnie osobiście niezwykle ciężki okres. Po epizodzie w SK Prime trudno było wrócić do dawnego “Trymbiego”, który dawał sobie nieźle radę, czy to w G2 Heretics, czy to w PRIDE.

Z AGO osiągnąłeś historyczny dla polskiej sceny wynik, jakim była wygrana w EU Masters. Co było kluczem do sukcesu zespołu?

Na końcowy sukces złożyło się bardzo dużo czynników. Na pewno jednym z nich był fakt, że byłem jedyną zmianą w składzie w porównaniu do wiosennego splitu. Reszta drużyny się już doskonale rozumiała, tylko ja musiałem się zaadaptować. Uważam jednak, że jestem osobą, która jest w stanie dać zespołowi to, czego aktualnie w nim brakuje, uzupełnić luki.

Pomocny był również fakt, że miałem już wcześniej okazję współpracować z “Sharkzem”. To super trener, a dzięki temu, że się znaliśmy, lepiej wiedział jak do mnie podejść, łatwiej mu było pomóc innym zrozumieć jak patrzę na grę, jak działam.

Ważnym czynnikiem była też atmosfera - to, jakimi jesteśmy osobami. Każdy był otwarty na to, co mówiła druga osoba. Każdy spór, każdy trudny temat, był rozwiązywany dość łatwo, a przynajmniej rozumieliśmy, że nie ma sensu ciągnąć tego typu rzeczy. Rozumieliśmy, że każdy chce sobie pomóc. Nie wiem jakim cudem to się stało, ale każdy po prostu pasował do tej drużyny.

Pod kątem atmosfery była to najlepsza drużyna w jakiej byłeś?

Trudno to tak naprawdę ocenić, ponieważ na co dzień ta drużyna składała się z trzech osób. Ani “Zanzaraha”, “Szygendy”, ani “Sharkza” nie było z nami. Dwóch pierwszych nie było mi dane poznać na żywo. To na pewno utrudnia tę ocenę.

Oczywiście atmosfera była super. Trzech Polaków pozwalało na to, że mogliśmy rozmawiać w tym samym języku. Wówczas łatwiej się podchodzi do niektórych spraw, żarty też są, że to tak ujmę, na tym samym poziomie językowym. Nadal jednak wciąż trudno mi to porównać chociażby do G2 Heretics, gdzie każdy był w gaming housie i byłem w stanie poznać wszystkich graczy, miałem możliwość z nimi dużo rozmawiać. Nie dam rady tego zestawić, choć oba okresy na pewno były miłe i przyjemne.

W wywiadzie udzielonym “Cybersportowi” po dołączeniu do AGO stwierdziłeś, że możecie wygrać Ultraligę “nie grając na 100 procent swoich możliwości”. Jednak ostatecznie to K1ck okazało się najlepsze. Jak odebraliście tę porażkę?

Szczerze, to aż dziwne, że coś takiego powiedziałem. Nie wiem, co wtedy myślałem. Na pewno jednak ta porażka to był cios. Czułem, że byliśmy wtedy nieco lepszą drużyną, nawet mimo tego, że nie byliśmy doskonali.

Dużo się po tym okresie jednak zmieniło. Nie zagraliśmy w ogóle tego, co chcieliśmy grać. Każdy z zawodników, a także “Sharkz”, mógłby powiedzieć, że to nie było to AGO, to nie było to, co działo się chociażby na scrimach. Złapał nas stres, nikt nie był tym, kim był wcześniej, nerwy wzięły górę. Jako drużyna nie radziliśmy sobie w tamtej serii.

Będąc jednak szczerym - gdybyśmy wygrali tę serię to nie wiem, czy byśmy wygrali EU Masters. To naprawdę mocno nam pomogło pójść do przodu, zrozumieliśmy, że nie jesteśmy najlepszą drużyną, mimo tego, że uważaliśmy siebie za całkiem niezłych. Zrozumieliśmy, że trzeba jeszcze popracować. Taka porażka bardzo pomaga w dalszej pracy, bo skoro przegrałeś, to nie jesteś najlepszą drużyną, trzeba jeszcze doskoczyć do tego najwyższego poziomu. A żeby to zrobić, trzeba włożyć jeszcze więcej wysiłku.

Stwierdziłeś wówczas także, że aby dostać się do LEC, by móc rywalizować z występującymi tam wspierającymi, musiałbyś zagrać niemal perfekcyjnie na EU Masters. Dziś to się udało. EU Masters rzeczywiście było bliskie perfekcji w Twoim wykonaniu?

Trudno tak naprawdę powiedzieć, co to jest “perfekcja”. Nikt nie jest perfekcyjny, zawsze w gameplay’u będą luki, które da się polepszyć. Staram się patrzeć w ten sposób. Dlatego nie uważam, że zagrałem perfekcyjnie. Mogę jednak powiedzieć, że zagrałem całkiem niezły turniej mimo kilku słabszych zagrywek, które jednak były mało znaczące.

Uważam jednak, że w dołączeniu do Rogue istotny był również fakt, że osoby odpowiedzialne za mój angaż w LEC były w stanie zobaczyć, jak nam idzie na scrimach, jak się komunikujemy. Normalnie ciężko dostrzec, co się dzieje, jeżeli chodzi o aspekt komunikacji. Gdy jesteś zwykłym widzem, to tak naprawdę nic nie wyciągniesz. Jeżeli jednak chodzi o samo EU Masters, uważam, że zagrałem prawdopodobnie najlepszy turniej w mojej karierze.

“Czekolad” otwarcie mówił, że nie za bardzo wyobraża sobie spędzenie kolejnego sezonu poza LEC. Jak Ty podchodziłeś do sprawy ewentualnego awansu na tę największą scenę?

Cieszę się, że dostałem się do LEC, ale na pewno się tego nie spodziewałem. Myślałem, że będę musiał spędzić jeszcze przynajmniej pół roku bądź rok w ligach regionalnych, aby pokazać się tak samo dobrze lub nawet lepiej. Wydawało mi się, że nawet pomimo tego, że zagrałem niezły turniej na EU Masters, to moja przygoda z SK Prime może zniechęcać, choć nie uważam, że grałem tam jakoś tragicznie.

Spodziewaliście się, że niemal cały wasz skład dostanie się do LEC? Że zostaniecie aż tak docenieni?

Nie wiem, czy każdy wyobrażał sobie taki scenariusz, że aż czterech z nas zagra w LEC. Szkoda, że nie pięciu, ale czasami jest jak jest. Ja na pewno się tego nie spodziewałem. Wierzyłem, że każdy z nas jest w stanie się dostać do LEC, jednak nie myślałem, że każdy z nas faktycznie się tam znajdzie. To coś niesamowitego.

To zaczęło do nas docierać z czasem. Od razu po wygraniu EU Masters wątpię, by każdy wierzył, że dostanie się do LEC. Z czasem jednak, gdy dotarło do nas, że zagraliśmy naprawdę niesamowity turniej jako drużyna, to takie myślenie czysto teoretyczne stało się oczywistością. Zwłaszcza po tym, jak fajnie społeczność przyjęła fakt, że wygraliśmy wszystko w takim stylu.

Na pojedynek z którym z dawnych kolegów z AGO Rogue czekasz najbardziej?

Szczerze, chciałbym spotkać każdego, każdy w tej drużynie był wyjątkowy. Sam fakt, że będę mógł zagrać na teammate’a ze swojej byłej drużyny jest czymś niesamowitym. Samo to, że trzy inne drużyny będą zasilane zawodnikami, z którym miałem przyjemność grać w poprzednim splicie jest czymś, czego bym sobie nie wyobrażał.

Dużo emocji zagwarantuje na pewno starcie na Excel i “Czekolada”. Dużo razem rozmawialiśmy, mieszkaliśmy w dwójkę w jednym apartamencie, bo “Woolite” mieszkał w swoim. Szczerze mówiąc mieliśmy też trochę sporów, na pewno były czasy, gdy niechętnie ze sobą rozmawialiśmy, ale aktualnie powiedziałbym, że jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. To będzie wyjątkowa rywalizacja, dużo bardziej osobista, aniżeli gdyby łączył nas tylko sam fakt, że graliśmy w jednym teamie.

W Rogue zastępujesz “Vandera”. Nie będę Cię pytał o porównanie waszego poziomu, jednak gdybyś miał powiedzieć, czym się różnicie jako gracze, zestawić wasz styl gry?

Trudno jednoznacznie to określić. Z reguły jednak grę supporta najlepiej możesz ocenić po tym, jak się komunikuje i czego szuka podczas gry. Uważam, że “Vander” jest naprawdę dobrym graczem, dużo wnosił do drużyny. Chociażby pod kątem samej pewności siebie, mając na uwadze jego doświadczenie. Jest osobą, która ma dużo wiary w siebie i potrafi tym zarazić innych.

Czy jest coś, co ja wnosiłbym lepiej? Uważam, że jestem dość kreatywną osobą, tylko czy “Vander” taki nie był? Według mnie był, więc trudno tutaj wskazać coś konkretnego. To, że zmieniam “Vandera” to duże wyzwanie. To topowy wspierający i trudnym zadaniem będzie mu dorównać. To jednak nie jest mój cel. Chcę po prostu grać swoje. Dostałem szansę, by pokazać się w LEC i chcę zagrać jak typowy “Trymbi”. Chcę pokazać siebie, a nie dopasowywać się do tego, co robił “Vander”. Mam nadzieję, że uda mi się być sobą.

Mieliście już okazję potrenować nowym składem?

Zagraliśmy kilka gier. Trudno jednak z nich cokolwiek wnioskować. To było bardziej zobaczenie czego brakuje, co się zmieniło, sprawdzenie siebie. To jest offseason, nie każdy teraz gra cały czas, nie każdy skupia się na tym, by być aktualnie w jak najlepszej formie.

A jakie masz pierwsze wrażenia dotyczące “Hans Samy”?

To świetny ADC, jeden z najlepszych w Europie, przyjemnie mi się z nim gra. Na pewno jego styl jest niezwykle agresywny, lubi zdominować linię jeżeli tylko jest w stanie. Dopasowanie się do tego to jednak dla mnie wyzwanie. Choć wydaje mi się, że jestem agresywnym supportem, to wcześniej, choćby w AGO Rogue, musiałem się skupiać też na innych aspektach niż tylko granie linii.

Myślę, że to może być początkowo dla mnie trudne, nawet pomimo tego, że jestem wielkim fanem dominowania bota. To jednak agresja typowo z LEC, czyli na naprawdę wysokim poziomie, z którym rzadko miałem przyjemność mieć do czynienia. Zrobię jednak co w mojej mocy, by temu podołać.

Jest jakiś mecz w LEC, na który czekasz szczególnie? Jakiś bot, na tle którego chciałbyś się sprawdzić?

Aktualnie prawie każdy botlane jest dość mocny i na pewno będzie sporym wyzwaniem. Jednak takie linie jak “Rekkles” + “Mikyx”, czy “Hylissang” + “Upset”, to są dwa boty, gdzie każdy jest legendą. Ja natomiast jestem kimś całkowicie nowym, może ktoś mnie kojarzy, może nie. Na pewno możliwość zmierzenia się z nimi będzie dużym wyzwaniem.

Myślisz, że ktokolwiek będzie w stanie zatrzymać G2 po transferze “Rekklesa”?

Nie mówiłbym, że są nie do zatrzymania. Na pewno posiadają niezwykle mocny skład, do którego dołączył “Rekkles”, który uchodzi za najlepszego ADC w Europie. Jednak podczas sezonu wszystko się może zmienić. Mogą wystąpić czynniki, których nikt nie zauważył.

Nie wydaje mi się, że G2 wejdzie w sezon zasadniczy na tyle mocno, że wygra wszystkie gry i będzie nie do zatrzymania. Na pewno będą drużyny, które będą w stanie się postawić, przynajmniej w best of 1. W best of 5 i w play-offach gra na G2 będzie jednak czymś niesamowicie trudnym. Jestem jednak pewien, że nie będzie to tak, że zdominują wszystko i nikomu nie będzie się chciało na nich grać. Sam fakt gry na G2 to dodatkowa motywacja, by pokazać się z dobrej strony właśnie przeciwko nim.

Jakie są Twoje cele na najbliższy split?

Wciąż ciężko mi o tym mówić, bowiem ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić, że jednak jestem w LEC. Nawet mimo tego, że już trochę czasu minęło, odkąd dowiedziałem się, że dostaję tę szansę.

Aktualnie moim celem jest zagranie dobrego splitu i sprawdzenie się na poziomie LEC. Jeżeli natomiast chodzi o miejsce, to naprawdę trudno mi powiedzieć. Oczywiście chciałbym być na podium, zająć jak najwyższą pozycję, w końcu Rogue to drużyna, która dopiero co była na Worldsach. Jednak ja jako gracz, jako rookie, chciałbym po prostu zagrać bardzo dobry split i sprawdzić siebie. Chcę zrobić jak największy improve, by w kolejnym splicie być już dużo pewniejszym siebie, by grać coraz lepiej, stawać się jak najlepszą wersją siebie.