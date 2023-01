Formuła 1 technicznie: Tunel aerodynamiczny Red Bulla

Wichura na zawołanie

Bolidy Formuły 1 jeżdżą z prędkością ponad 300 km/h, ale w zakrętach ta wartość nie jest tak sztywna. W kalendarzu są łuki pokonywane z gazem w podłodze i ponad 200 km/h na liczniku, jak np. Parabolica na Monzy, ale też ciasne nawroty, takie jak najwolniejszy w kalendarzu Fairmont w Monte Carlo, gdzie jedzie się zaledwie 40 km/h. Mamy również takie obiekty jak Marina Bay w Singapurze, gdzie dominują ciasne zakręty, ale jest też kilka szybszych miejsc. Aby samochód uznać za dobry pod względem aerodynamicznym, musi więc radzić sobie w każdych warunkach. Tunel aerodynamiczny pozwala wygenerować każdy rodzaj wiatru - od lekkiej bryzy aż do wichury symulującej najszybsze tory.

Rura z wiatrakiem

Wiatrak - Christian Horner wskazuje główną część tunelu aerodynamicznego © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Pod względem technicznym tunel aerodynamiczny to wielka rura, na której początku obraca się gigantyczny wentylator. Wytwarza on pęd powietrza, który oddziałowuje na umieszczony w wyznaczonym miejscu obiekt - w naszym przypadku bolid F1 (lub częściej jego miniaturę). Wspomniane wyznaczone miejsce może być postumentem, do którego na sztywno mocuje się model badanego obiektu, fragmentem ruchomej sztucznej jezdni pozwalającym wziąć pod uwagę ruch kół albo różnymi kombinacjami powyższych. Wszystko zależy od celu badań, rodzaju sprawdzanej rzeczy oraz możliwości technicznych i finansowych testerów. Jako że zespoły Formuły 1 starają się ograniczać koszty swojej działalności, najczęściej używa się modeli bolidów w różnych skalach. Tunel Red Bulla widział jednak o wiele więcej.

Zimna wojna

Fabryka, w której powstają bolidy "Czerwonych Byków" zlokalizowana jest w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii. Dawniej w sąsiedztwie tych terenów znajdowało się lotnisko RAE Bedford. Skrót RAE oznacza Royal Aircraft Establishment i mówi nam wiele o przeznaczeniu tej infrastruktury. Stanowiła ona bowiem ośrodek badawczy, w którym od 1946 do 1994 r. testowano różnego rodzaju samoloty. Lotnisko to powstało tuż po II wojnie światowej na drodze przeróbki wojennej bazy RAF, czyli brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych. Anglicy chcieli tą metodą zyskać dobre miejsce do badania samolotów wojskowych, których znaczenie rosło tym bardziej, im bardziej poważny był milczący konflikt znany jako zimna wojna. W stworzonym przy lotnisku ośrodku testom poddawano modele takich samolotów jak Hawker Harrier, SEPECAT Jaguar czy Panavia Tornado. Zwłaszcza ten drugi był wyzwaniem dla brytyjskich inżynierów przyzwyczajonych do mierzenia wszystkiego w stopach i calach, ponieważ to właśnie przy jego produkcji po raz pierwszy Anglicy zastosowali system metryczny. Czyniło to próby w tunelu aerodynamicznym tym bardziej istotnymi. W Bedford badano także Concorde'a - jeden z dwóch w historii komercyjnych seryjnych pasażerskich samolotów naddźwiękowych.

Historia najnowsza

Bezpośrednim przodkiem Red Bulla w Formule 1 jest Jaguar. To właśnie na jego bazie przed sezonem 2005 powstała stajnia reprezentująca austriackie przedsiębiorstwo. Jednym z obiektów nabytych przy okazji przejmowania zespołu był tunel aerodynamiczny przygotowany na potrzeby ekipy zaledwie kilka lat wcześniej. Otwarty na początku XXI w. obiekt początkowo pracował przez 16 godzin na dobę 6 dni w tygodniu, jednak już w momencie jego inauguracji padały zapowiedzi szybkiego przestawienia się na pracę 24/7. Co ciekawe, wygłaszał je jeden z głównych inżynierów Jaguara (pełniący potem przez krótki czas podobną rolę w Red Bullu) Günther Steiner - ten sam, który dziś kieruje zespołem Haas. Zarówno Jaguar dawniej, jak i Red Bull współcześnie, używały tunelu aerodynamicznego do tego samego celu. Badanie zachowania modeli bolidów bądź ich pojedynczych części pozwalało i nadal pozwala sprawdzić, czy będą one działać zgodnie z zamierzeniami inżynierów i czy opłaca się produkować je w pełnej wersji. Stanowi to bardzo dużą oszczędność czasu i środków, ponieważ nie trzeba marnować ich na tworzenie z gruntu złych części i testowanie ich na torze.

Fabryka Red Bull Racing w Milton Keynes © Thomas Butler/Red Bull Content Pool

Często słyszy się w F1 o problemie z korelacją danych z toru z tymi z tunelu. Zdanie to wiąże się nierozerwalnie z dużą dodatkową pracą do wykonania w fabryce. Kłopoty te oznaczają niemożność odtworzenia na torze zachowania bolidu, które obliczono na podstawie danych z tunelu. Inny rozkład ciśnień wokół elementów aerodynamicznych, inna praca opon, przednie, boczne lub tylne podmuchy wiatru - to tylko niektóre z czynników, które utrudniają pracę inżynierom. Aby im przeciwdziałać, można zmieniać dane wprowadzane do komputera w taki sposób, aby poprzez manipulację edytowalnymi parametrami równoważyć wpływ tych, których nie da się ręcznie zmieniać lub które są w ogóle niemożliwe do odtworzenia. Zespół, który uzyska zgodność wyników z tunelu z tymi z toru, zdobędzie przewagę nad konkurencją, ponieważ będzie mógł bardziej efektywnie pracować nad rozwojem bolidu. Obecnie jest to tym bardziej istotne, że czas spędzany w tunelu aerodynamicznym jest limitowany i nie zawsze jest możliwość sprawdzenia którejś z kolei poprawki danego elementu.

Opisane powyżej czynniki sprawiają, że dostęp do tunelu aerodynamicznego jest jedną z kluczowych kwestii dla zespołu Formuły 1. Choć obiekt Red Bulla ma już swoje lata, nadal doskonale spełnia stawiane przed nim zadania i umożliwia "Czerwonym Bykom" sprawny rozwój samochodu, a co za tym idzie - wygrywanie kolejnych wyścigów i zdobywanie kolejnych mistrzowskich tytułów. Tego właśnie życzymy w kolejnym sezonie Maxowi Verstappenowi i Sergio Perezowi , a także całej ekipie.

Autor tekstu prowadzi vloga Ze świata F1 na YouTube.