Adam Probosz i Cesare Benedetti o programie Red Bull Junior Brothers

to szansa dla kolarzy z roczników 2006-2007 na pierwszy zawodowy kontrakt z juniorskim zespołem BORA Hansgrohe – Team Auto Eder. To możliwość zrobienia bardzo dużego kroku na drodze kolarskiej kariery w kierunku jazdy w zawodowym peletonie. Nie umknęło to uwadze dziennikarza sportowego Adama Probosza, który do swojego programu TurDeTur zaprosił kolarza BORY Cesare Benedettiego. Porozmawiali o międzynarodowym programie, którego celem jest wyłonienie kolejnej generacji uczestników i triumfatorów wielkich tourów.

„W tym roku śledziłem juniorów i bardzo dobrze radzili sobie w Pucharze Świata. Czas zgłoszeń do programu był do końca maja. Mam nadzieję, że ktoś z Polaków trafi do naszego teamu, i że coś z tego wyjdzie” – mówił mieszkający w Polsce włoski kolarz. „Tu nie chodzi tylko o waty. Widziałem wielu kolarzy z wielkim potencjałem, którzy potem nie chcieli słuchać. Tymczasem samo trafienie do drużyny nie sprawia, że od razu wszystko umiemy. Trzeba jeszcze chcieć się uczyć” – kontynuował Czarek, który jest najstarszy w ekipie.