10 rzeczy, których być może nie wiesz o Turnieju Czterech Skoczni

Siedem dekad rywalizacji i historii. Wielu bohaterów – pozytywnych, nieco negatywnych i szalonych. Wyczyny, które przechodziły do annałów i przejść mogły. A do tego anegdoty, zabawne zdarzenia i nietypowe wyczyny.

na zawsze zapisał się w historii Turnieju Czterech Skoczni. Został pierwszym Polakiem, który triumfował w tej prestiżowej imprezie, i dokonał tego w nieziemskim stylu. Wygrał kwalifikacje do wszystkich czterech konkursów, pobił rekordy skoczni w Oberstdorfie (w tym samych zawodach jeszcze dalej poleciał Martin Schmitt), Garmisch-Partenkirchen oraz Innsbrucku, a na Bergisel pokonał Janne Ahonena o 44,9 punktu. To największa przewaga w historii turniejowych zawodów. Co więcej, Małysz jako pierwszy w dziejach przekroczył barierę 1000 punktów w klasyfikacji generalnej, a wspomnianego Ahonena wyprzedził o przeszło 100 punktów.

Małysz przywrócił blask polskim skokom, ale nie był pierwszym Polakiem, który do ostatniej próby walczył o triumf w Turnieju Czterech Skoczni. W sezonie 1963/64 wyśmienicie spisywał się Józef Przybyła. W Oberstdorfie zajął szóste miejsce, w Garmisch-Partenkirchen trzecie, w Innsbrucku również trzecie i to z rekordem skoczni, a na półmetku zmagań w Bischofshofen prowadził w całym turnieju. Co więcej, otrzymał odznakę "stumetrowca", bo jako pierwszy uzyskał na tym obiekcie 100 metrów. Niestety, w drugiej serii upadł i marzenia o triumfie prysły. Skończył jako siódmy w "generalce".

Małysz przywrócił blask polskim skokom, ale nie był pierwszym Polakiem, który do ostatniej próby walczył o triumf w Turnieju Czterech Skoczni. W sezonie 1963/64 wyśmienicie spisywał się Józef Przybyła. W Oberstdorfie zajął szóste miejsce, w Garmisch-Partenkirchen trzecie, w Innsbrucku również trzecie i to z rekordem skoczni, a na półmetku zmagań w Bischofshofen prowadził w całym turnieju. Co więcej, otrzymał odznakę "stumetrowca", bo jako pierwszy uzyskał na tym obiekcie 100 metrów. Niestety, w drugiej serii upadł i marzenia o triumfie prysły. Skończył jako siódmy w "generalce".

Małysz przywrócił blask polskim skokom, ale nie był pierwszym Polakiem, który do ostatniej próby walczył o triumf w Turnieju Czterech Skoczni. W sezonie 1963/64 wyśmienicie spisywał się Józef Przybyła. W Oberstdorfie zajął szóste miejsce, w Garmisch-Partenkirchen trzecie, w Innsbrucku również trzecie i to z rekordem skoczni, a na półmetku zmagań w Bischofshofen prowadził w całym turnieju. Co więcej, otrzymał odznakę "stumetrowca", bo jako pierwszy uzyskał na tym obiekcie 100 metrów. Niestety, w drugiej serii upadł i marzenia o triumfie prysły. Skończył jako siódmy w "generalce".

Sven Hannawald uświetnił jubileuszową, 50. edycję Turnieju Czterech Skoczni epokowym wyczynem. Niemiec jako pierwszy wygrał wszystkie cztery konkursy. Niewiele brakło, by już 20 lat wcześniej takim osiągnięciem mógł się pochwalić Yukio Kasaya. Japończyk zwyciężył w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku, po czym... wrócił do ojczyzny. Miał wziąć udział w zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Sapporo.

Sven Hannawald uświetnił jubileuszową, 50. edycję Turnieju Czterech Skoczni epokowym wyczynem. Niemiec jako pierwszy wygrał wszystkie cztery konkursy. Niewiele brakło, by już 20 lat wcześniej takim osiągnięciem mógł się pochwalić Yukio Kasaya. Japończyk zwyciężył w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku, po czym... wrócił do ojczyzny. Miał wziąć udział w zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Sapporo.

Sven Hannawald uświetnił jubileuszową, 50. edycję Turnieju Czterech Skoczni epokowym wyczynem. Niemiec jako pierwszy wygrał wszystkie cztery konkursy. Niewiele brakło, by już 20 lat wcześniej takim osiągnięciem mógł się pochwalić Yukio Kasaya. Japończyk zwyciężył w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku, po czym... wrócił do ojczyzny. Miał wziąć udział w zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Sapporo.