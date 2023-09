Twój własny rowerowy spot treningowy krok po kroku

Jak mówi słynne rowerowe porzekadło: “Żeby jeździć, trzeba jeździć!” Warto jednak zaznaczyć, że ciągłe katowanie tych samych tras, przeszkód i skoczni zazwyczaj nie rozwija nas tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli. Do zrobienia prawdziwego progresu niezbędne jest zastanowienie się nad tym co i dlaczego chcemy poprawić oraz dokąd powinny nas doprowadzić nasze sesje treningowe. Wykonanie jednego kroku wstecz, przemyślenie planu rozwoju i zrozumienie istoty problemu to świetny wstęp do optymalnych i efektywnych treningów, w których pomoże Ci Twoja “ wymarzona miejscówka ”. Zacznijmy jednak od samego początku. Jeśli chcesz przygotować własny spot treningowy i zaliczyć życiowy progres na rowerze, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

01 Rachunek sumienia. Jakie umiejętności chcę wytrenować?

Gleby © Dominik Svoboda

Odpowiedź zazwyczaj brzmi “wszystkie”, ale zdradzimy Ci sekret. To niemożliwe, a przynajmniej nie tak efektywne, jak skupianie się na pojedynczych umiejętnościach, takich jak skakanie, skręcanie, trawersowanie, czy zjeżdżanie stromych ścianek. Oczywiście, możemy założyć, że jeżdżąc po bike parkach pracujemy nad wszystkimi umiejętnościami jednocześnie, ale trzeba pamiętać, że praca ta nie jest tak wydajna, jak dobrze zaplanowany i precyzyjny trening skupiony na jednym skillu.

Bike park to miejsce w którym 80% czasu spędzamy na czerpaniu frajdy z jazdy, a nie treningu. Zależy nam na tym, by jeździć szybciej z każdym kolejnym okrążeniem, a nie by wyróżnić się perfekcyjną techniką i przybić sobie piątkę po odpowiednim przejechaniu zakrętu. Zadaj sobie pytanie. Nad jaką umiejętnością chcę pracować? Chcesz lepiej skakać? To oczywiście da się wypracować! Masz problem ze stopniami, belkami i technicznymi kamieniami? Na to też mamy rozwiązanie. Wystarczy, przygotować odpowiednią miejscówkę wyposażoną w konkretne przeszkody i można skupić się na progresowaniu.

02 Pełen legal - załatw pozwolenie

Remy Morton © Graeme Murray

Pierwszy etap masz już za sobą? Teraz możesz skupić się na załatwianiu miejscówki, na której powstanie Twój idealny spot treningowy. Czasem nie musisz chodzić po dziewiczych lasach w poszukiwaniu idealnego terenu. Wystarczy, że dołączysz do grupy lokalnych diggerów i dopytasz o kawałek przestrzeni, która ich zdaniem nadaje się do przygotowania skoczni, tras lub przeszkód, które pomogą Ci w rozwijaniu swoich umiejętności. Jeśli w Twoim otoczeniu nikt nie buduje oficjalnych lub “półoficjalnych” tras rowerowych, musisz wziąć sprawy we własne ręce. Możesz zacząć od sprawdzenia terenu i poziomic w mapach google, a następnie zweryfikować swoje ustalenia w realnym świecie.

Pamiętaj o tym by nigdy, przenigdy, nie rozpoczynać budowy bez oficjalnego pozwolenia właścicieli terenu. Oczywiście, może się zdarzyć tak, że nikt nie dowie się o Twojej inicjatywie, jednak prędzej czy później jakiś leśniczy lub właściciel terenu prawdopodobnie natknie się na ziemne i drewniane przeszkody wybudowane w lesie. Po co masz się martwić tym, że dziesiątki godzin spędzonych na łopacie poszły na marne lub co gorsza, do Twoich drzwi zapuka ktoś z mandatem w ręce. Jeśli naprawdę będzie Ci zależeć na znalezieniu właściciela danego terenu, na pewno znajdziesz na to jakiś sposób. Zapytaj sąsiadów mieszkających na okolicznych działkach, sprawdź w urzędzie lub poszukaj informacji na facebookowych grupach.

03 Rozpocznij budowę

Budowanie tras może być tak samo przyjemne, jak jazda! © Fred Murray/Red Bull Content Pool

Po załatwieniu oficjalnego lub pół oficjalnego pozwolenia na budowę nowej miejscówki treningowej możesz łapać za narzędzia i rozpoczynać proces budowy. Pamiętaj jednak, by mierzyć siły na zamiary i przede wszystkim skupić się na dopasowaniu spotu treningowego do własnych potrzeb. Jeśli chcesz budować trasy typu flow, nie ma problemu. Ktoś zawsze chętnie na nich pośmiga, ale jeśli rzeczywiście zależy Ci na zrobieniu progresu, postaw na przeszkody, które umożliwią Ci rozwój rowerowych umiejętności:

Skakanie

Jeśli mówimy o tej najbardziej podstawowej wersji, to najlepszym rozwiązaniem będzie rytmiczna sekcja niewielkich 1-2 metrowych stolików, na których popracujesz nad dobrym timingiem i powtarzalnością. Skocznie powinny być na tyle duże, aby bez problemu oderwać się od ziemi, ale na tyle małe, by nie wzbudzać niepotrzebnego stresu. To ważne, by dziura między wybiciem, a lądowaniem została zasypana. Oba elementy powinny zostać połączone ziemnym (lub drewnianym) “stolikiem”, który umożliwia przeskoczenie lub przejechanie po przeszkodzie na różne sposoby. Możesz śmiało kombinować z przejeżdżaniem przez przeszkodę na manualu oraz eksperymentować z różnym ułożeniem ciała i roweru w locie. Pracuj nad świadomością własnej pozycji i z czasem przeskakuj na coraz większe skocznie. Połączenie kilku skoczni w linię sprawi, że podświadomie zaczniesz pracować nad płynną i rytmiczną jazdą oraz czystym lądowaniem.

Triki

Chcesz wykonać swoje pierwsze triki, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Zbuduj treningowy step-up. W przypadku takiej skoczni, próg wybicia znajduje się poniżej lądowania, przez co rowerzysta ma więcej czasu na “zawiśnięcie” w powietrzu. Dobrym pomysłem jest rozkopanie lądowania, tak by nie było twarde i zbite. Przy pierwszych próbach na pewno kilka razy “wysiądziesz” z roweru w locie, więc przewracanie się na miękką nawierzchnię będzie mniej bolesne, niż dachowanie na zbitej jak beton ziemi. Innym sposobem, na zapewnienie sobie dodatkowego komfortu jest wyspanie lądowania korą. Pamiętaj, by budując step-up wybrać miejsce z dobrym najazdem. Jeśli prędkości jest trochę za dużo, to bardzo dobrze, wystarczy odrobinę dohamować lub rozpędzać się z nieco niższego miejsca. Dodatkowo, prawie zawsze możesz powiększyć swoje lądowanie i odsunąć od niego wybicie. Gdy prędkości będzie za mało, a Ty zamiast na pozycji, będziesz skupiać się na pedałowaniu w zawrotnym tempie, cóż… Nic z tego nie będzie.

Zakręty

Geoff Gulevich w akcji! © BC Bike Race

Co ciekawe, jeśli chodzi o trening skręcania, to budowanie wysokich, idealnych zakrętów wcale nie jest sposobem na poprawę umiejętności. Nad techniką skręcania tak naprawdę pracuje się na otwartych zakrętach. Wystarczy rozstawić kilka pachołków na terenie o określonym nachyleniu i razem z kumplami jeździć tak długo, aż trawa i ściółka zamienią się w naturalną ziemną “rynnę”. Im stromiej tym trudniej. Z czasem można dokładać do takiej “trasy” dodatkowe urozmaicenia w postaci niewielkich wybić na wyjściach z zakrętów lub progów utrudniających płynne wskoczenie w winkiel. Zabawa na całego gwarantowana, zwłaszcza jeśli chodzi o jesienną jazdę w błocie.

Ścianki

Stroooomo! © Hanna Jonsson

To element, którego tak naprawdę nie da się zbudować. Na całe szczęście, bo przygotowanie pionowych, kamienistych ścian, zajęłaby budowniczym całe wieki. Jedyny problem polega na znalezieniu odpowiednio nachylonego terenu, a następnie wyposażenie się w grabię lub motykę. Po znalezieniu miejscówki charakteryzującej się idealnym profilem wystarczy przejść obraną linią, przegarnąć luźne kamienie i liście, przygotować awaryjną linię odjazdu i gotowe. Można próbować!

Techniczne sekcje z kamieniami, korzeniami i innymi bajerami.

2 min Video: Richie Rude - sound of speed Video - Richie Rude - sound of speed

Masz problem z korzeniami, kamieniami i półkami zbudowanymi z desek? Odpowiedzią na Twój problem jest wyjeżdżenie. Im więcej czasu spędzisz na trasach trudniejszych , od tych, które spotykasz w bike parku, tym lepiej odnajdziesz się później na lokalnych trasach. Wiele zależy od terenu, na którym powstaje twój spot treningowy. Jeśli jest to typowo ziemna miejscówka, na której ciężko znaleźć kamienie, spróbuj pokombinować z budową stopni z drewna i ziemi, które podobnie jak kamienie będą wybijać Cię z rytmu. Im trudniejszy przejazd i im więcej aktywnej pracy będzie od Ciebie wymagać, tym lepiej. Dzięki temu bez problemu odnajdziesz się w Polskich bike parkach.

No i to wszystko. A jeśli szukasz pomysłu na trasę idealną, połącz wszystkie wymienione wyżej elementy w całość i daj nam znać, jak Ci poszło!

