Poznaj historię założycieli esportowych gigantów

Obecnie organizacja esportowa to ogromne przedsiębiorstwo, którego brand rozpoznawany jest przez rzesze fanów. Nie wszystkie formacje były jednak tworzone z nastawieniem na światową sławę. Część z nich, ta najstarsza, była efektem pasji kilku zapaleńców. Niektóre jednak od początku miały w planach podbój światowego rynku.

Kto zatem stoi za największymi z zespołów? Zapraszamy na przegląd krótkich historii osób, które są odpowiedzialne za stworzenie dzisiejszych gigantów.

Carlos "Ocelote" Rodriguez - G2 Esports

Carlos "Ocelote" Rodriguez G2 Esports © Max Menning/Red Bull Content Pool

Nie można nie zacząć od najbardziej rozpoznawalnego w Europie właściciela organizacji esportowej jakim jest Carlos "Ocelote" Rodriguez.

Hiszpan swoją markę w świecie esportu zbudował jeszcze jako gracz, przez kilka lat będąc czołowym midlanerem na Starym Kontynencie. Już wówczas wyróżniał się nie tylko swoją grą, ale i... charakterystycznym szalem. Choć dziś już mało kto o tym pamięta, to właśnie szale były pierwszym hitem sprzedażowym jeżeli chodzi o markę "Ocelote'a". Wówczas jednak nosiła ona jeszcze nazwę "oceloteWorld".

Z czasem jednak Hiszpan postanowił pójść krok dalej. Stworzyć własną drużynę. Początkowo Gamers2, bo tak na starcie nazywało się G2, ukierunkowane było przede wszystkim na rynek hiszpański i tam poszukiwało odbiorców. Dziś, po niemal 8 latach funkcjonowania, to globalny gigant, a Forbes wycenia jego wartość na 175 milionów dolarów.

Sukcesu G2 nie byłoby jednak, gdyby nie niepowtarzalna osobowość "Ocelote'a". 2014 rok to nie były czasy, gdy lokalne gildie przeradzały się w potężne organizacje. Wówczas przebicie się na rynku było już wiele trudniejszym zadaniem, a Rodriguez nie tylko się przebił, ale i całkowicie zdominował konkurencję .

Więcej o samym "Ocelocie" dowiedzieć możecie się z najnowszego odcinka serii RedBull Unfold:

Carlos "Ocelote" Rodriguez

Sam Mathews - Fnatic

- Pomyślałem czemu by nie stworzyć wszystkiego od podstaw. Z najlepszymi graczami, których jestem w stanie zebrać i przekonać do przyłączenia się. Tak powstało Fnatic. Już w 2004 roku wiedziałem, że to będzie wielka rzecz. Nie myślałem jednak w tamtym momencie, że będę prowadzić ten zespół przez kolejne 15 lat mojego życia. Miałem jedynie 18 lat i chciałem po prostu stworzyć drużynę - tak początki Fnatic w jednym z wywiadów wspominał twórca formacji, Sam Mathews.

Początki jednak nie były łatwe. Zwłaszcza 15 lat temu. By móc jakkolwiek rozkręcić "biznes", Mathews zdecydował się nawet sprzedać swój samochód, wszystkie uzyskane w ten sposób pieniądze inwestując w Fnatic.

To jednak była wciąż kropla w morzu potrzeb. Wszystko nabrało odpowiedniego rozpędu, gdy o pomyśle syna dowiedziała się pani Mathews. Matka naszego bohatera dołożyła do interesu kilkadziesiąt tysięcy dolarów i tak wszystko ruszyło na dobre.

Dziś Fnatic to globalny gigant, który zrzesza pod swoim skrzydłami ponad 50 graczy w najróżniejszych tytułach. "Pomarańczowi" byli największą marką w Europie do czasu, aż wyzwanie rzuciło im G2.

Jack Etienne - Cloud9

Jack Etienne © Lolesports Flickr

W zasadzie Jack i Paullie Etienne, bowiem żona naszego bohatera angażuje się w rozwój drużyny niemniej niż on sam.

To jedna z najbardziej niezwykłych historii w tym zestawieniu. Małżeństwo Etienne zrezygnowało bowiem z pracy w dziale sprzedaży kserokopiarek, by zainwestować kilkanaście tysięcy dolarów w zespół esportowy i poświęcić się swojej pasji.

To jednak nie było szaleństwo pod wpływem chwili. Jack od lat był zapalonym miłośnikiem World of Warcraft, w którego zagrywał się nocami i rekrutował kolejnych graczy do swojej gildii. To stanowiło podwaliny pod późniejsze funkcjonowanie w roli CEO Cloud9.

Zanim jednak wziął się za swój projekt, pierwsze szlify w środowisku zbierał pomagając przy rozwoju TSM. W pewnym momencie jednak jego szef kazał mu porzucić esport i skupić się na "tradycyjnej" pracy. Etienne posłuchał, ale wytrzymał w takim stanie zaledwie kilka miesięcy.

W 2013 roku wykupił kontrakty piątki graczy League of Legends z którą stworzył nową organizację - Cloud9.

„Jestem jedynym właścicielem zespołu, który chodzi na każdy mecz i codziennie siedzi ze swoim zespołem, ponieważ… to uwielbiam” - mówił w rozmowie z Los Angeles Times.

Victor "Nazgul" Goossens - Team Liquid

Victor "Nazgul" Goossens © Rich Stanway / TeamLiquid.net

Podobnie jak "Ocelote", tak i "Nazgul" ma swoje korzenie jako profesjonalny zawodnik. W przeciwieństwie do twórcy G2, Holender wywodzi się jednak ze sceny Starcrafta, w którego zaczął grać już w... 1998 roku. Jak sam twierdzi, był wówczas jednym z najlepszych graczy poza Koreą.

Jego przygoda z Teamem Liquid rozpoczęła się od stworzenia strony internetowej, która była fandomem poświęconym Starcraftowi. Nastolatek nigdy nie myślał, że będzie to projekt, który w 2020 roku zostanie wyceniony przez Forbes na 310 milionów dolarów.

"Nie było intencji, aby to kiedykolwiek stało się biznesem" - mówił w rozmowie z CNBC. "Ta witryna społecznościowa, w latach 2002-2010, była właściwie sposobem, w jaki wypromowała się i rosła nazwa Team Liquid"

Motorem napędowym dla przerodzenia się strony w prężnie działającą organizację była premiera StarCrafta II. Goossens, który w międzyczasie porzucił profesjonalną grę esportową na rzecz pokera, miał dzięki tej decyzji wystarczająco funduszy na kontraktowanie graczy. Jak zresztą przyznawał, po kilku latach gry, był już wypalony jako pokerzysta. Jego miłość do esportu jednak nigdy nie osłabła.

Z czasem Holender zrozumiał, że by zbudować naprawdę wielką organizację, musi wyjść poza ramy ukochanego tytułu, przez co z roku na rok nawiązywano współpracę z graczami nowych tytułów. Punktem zwrotnym było połączenie się Teamu Liquid z Team Curse, dzięki czemu do organizacji dołączyli m.in. gracze League of Legends. Dlatego też dziś oficjalnie zespół ma dwóch właścicieli - Victora Goosensa oraz Steve'a Arhanceta. To jednak ten pierwszy tworzył od podstaw markę TL.

Andy "Reginald" Dinh - TSM

Andy "Reginald" Dinh © Riot Games

TSM, podobnie jak Team Liquid, zaczynał jako strona społeczności poświęcona League of Legends. Początkowo w tworzenie projektu wraz z Dinhem zaangażowany był inny bohater zestawienia - Jack Etienne.

Gdy w 2011 fandom zaczął wystawiać swoją drużynę League of Legedns, to jednym z grających w niej zawodników był właśnie Dinh, zaś wszystkim niezmiennie zarządzał Etienne. To właśnie późniejszy rywal "Reginalda" na scenie esportowej był katalizatorem, który sprowadzał do Teamu SoloMid kolejnych sponsorów.

Co ciekawe, być może zespół TSM nigdy by nie powstał, gdyby nie... konflikt z bratem. Początkowo bowiem Andy i Dan tworzyli zespół All or Nothing, a Team SoloMid było oddzielnie rozwijającym się projektem. Gdy jednak doszło do sprzeczki, AoN zostało rozwiązane, a Reginald wystartował z własnym zespołem sygnowanym właśnie marką TSM.

Kevin Chou - Gen.G

Podobnie jak pozostali bohaterowie zestawienia, tak i Chou już jako dziecko rozwijał swoją miłość do gier. W jego przypadku były to jednak 8-bitowe gry na dyskietkach, w które grał na komputerze IBM XT swojego ojca, tajwańskiego imigranta, który osiedlił się na przedmieściach Los Angeles.

"Nie miałem przyjaciół. Miałem gry wideo” – przyznał po latach w jednym z wywiadów.

Jego wejście w świat esportu jest jednak wyjątkowo mało romantyczne. W 2017 roku po prostu kupił on za 20 milionów dolarów drużynę esportową, której nadał nową tożsamość.

Dużo ciekawsza jest historia samego Chou i tego jak dorobił się majątku. Nie miał bowiem łatwo. Najpierw, gdy był w liceum, jego ojca zwolniono z pracy, co było przyczynkiem do rozwodu rodziców. Później, gdy wszystko zaczęło się układać, a on robił spektakularną karierę jako bankier, nadeszła recesja i także został zwolniony. Następnie próbował stworzyć konkurencyjny dla LinkedIna portal internetowy - co także zakończyło się fiaskiem.

Fortuny dorobił się dopiero na tworzeniu gier - początkowo skierowanych do użytkowników Facebooka, a następnie także na smartfony.