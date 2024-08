W Chorzowie Mondo Duplantis ponownie pobił rekord świata w skoku o tyczce!

Armand "Mondo" Duplantis szturmem podbił świat, przyciągając do skoku o tyczce nowych fanów sportu. W wieku zaledwie 24 lat szwedzko-amerykańska supergwiazda już przeszła do historii, bijąc rekord świata dziesięć razy i skacząc sześć metrów lub wyżej częściej niż jakikolwiek sportowiec przed nim. W niedzielę 25 sierpnia, pokonał 6,26 m w Chorzowie, podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej. Zrobił to zaledwie dwa tygodnie po ustanowieniu nowego rekordu świata w Paryżu i zdobyciu olimpijskiego złota. Wygląda na to, że dopiero się rozkręca. Sprawdźmy, gdzie to wszystko się zaczęło?

Droga Mondo Duplantisa do dominacji w skoku o tyczce rozpoczęła się w młodym wieku. Imponujące wyniki osiągał już w wieku siedmiu lat. To nie oznacza jednak, że na tej drodze nigdy nie było wyzwań. W filmie " Born to Fly " możesz poznać jego historię - poprzez wzloty i upadki sportowca obdarzonego niesłabnącą motywacją, która pchnęła go na wyżyny.

1 h 36 min Born to Fly Poznaj niezwykłą drogę Mondo Duplantisa od podwórkowego marzyciela do światowej sensacji w skoku o tyczce.

01 Skok o tyczce u Mondo to sprawa rodzinna

To, że Duplantis osiągnął takie wyżyny w tak młodym wieku, nie powinno być zaskoczeniem dla tych, którzy śledzili jego podróż. Skok o tyczce jest pod wieloma względami częścią jego DNA. Jego ojciec, Amerykanin Greg sam jest utalentowanym tyczkarzem, a jego matka Helena pochodząca ze Szwecji była siedmioboistką. Kiedy ktoś wychowuje się z całym zestawem do skoku o tyczce na co dzień rozłożonym w ogrodzie - w Lafayette w Luizjanie - nic dziwnego, że zaczyna wcześnie. Mondo miał zaledwie trzy lata, kiedy po raz pierwszy spróbował swoich sił.

Nawet w młodym wieku Duplantis był uzależniony od skoku o tyczce © Duplantis Family Większość dzieci miała na podwórku tablice i obręcze do koszykówki. My mieliśmy zestaw do skoku o tyczce. To czyniło nas wyjątkowymi Armand Duplantis

Od początku pała miłością do tego sportu i fascynuje się nim. Do dziś trenuje pod czujnym okiem swojego taty. Wcześnie stało się jasne, że młody tyczkarz posiada naturalny talent. Pomagała też mama, trenującej go w zakresie ogólnej sprawności i siły. Jego kariera stała się sprawą rodzinną. Duplantis ustanowił swój pierwszy rekord świata w grupie wiekowej w wieku siedmiu lat i przez kolejne sześć bił następne rekordy.

Skok o tyczce to niezwykle złożony sport, w którym sportowcy muszą odepchnąć się od ziemi, skręcić i obrócić do góry nogami, aby przelecieć nad poprzeczką, a następnie swobodnie spaść na matę. Jest to technika, której opanowanie zajmuje lata i wymaga odwagi. Młody Duplantis spędzał godziny oglądając nagrania swoich idoli - jego ulubieńcem był Francuz Renaud Lavillenie, pełen gracji tyczkarz, który w latach 2014-2020 był rekordzistą świata.

Zobacz podwórko Mondo na filmie:

4 min Z wizytą u Armanda 'Mondo' Duplantisa Latem 2020 roku odwiedziliśmy z kamerą Armanda Duplantisa w jego domu w Lafayette w Louisianie. Zobaczcie, jak szwedzki skoczek wzwyż trenuje w... swoim ogródku.

02 Reprezentowanie Szwecji

W dzieciństwie lato spędzał wraz z rodziną w Szwecji. To nie powstrzymywało Duplantisa przed kontynuowaniem treningów i rywalizacją. Zdając sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie ma lekkoatletyka w Europie, Mondo zdecydował się reprezentować ten kraj. "W Szwecji stadion lekkoatletyczny jest tak powszechny, jak boisko do piłki nożnej lub baseballu w USA" - mówi.

Jeszcze w szkole średniej, mieszkając w Lafayette, zaczął spędzać więcej czasu w Szwecji. Dołączył do lokalnego klubu lekkoatletycznego Upsala IF i zaczął doskonalić znajomość języka szwedzkiego. Wkrótce zaczął zyskiwać popularność wśród Szwedów.

Chociaż urodził się i wychował w USA, Duplantis reprezentuje Szwecję © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

03 Kariera wskakuje na wyższy poziom

Jest całkiem jasne, że Duplantis nigdy nie był słaby. Na poziomie juniorskim wygrał Młodzieżowe Mistrzostwa Świata 2015, Mistrzostwa Europy Juniorów 2017 i Mistrzostwa Świata Juniorów 2018. Jeszcze zanim przeszedł do elity, wszyscy w świecie skoku o tyczce wiedzieli, kim jest.

Taka reputacja wiąże się z dużą presją. Udział w jego pierwszych w seniorskiej karierze Mistrzostwach Świata w Londynie w 2017 roku był trudną lekcją. Musiał nauczyć się, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Ale nauka akceptacji porażki jest tak samo ważna jak zwycięstwo, więc Duplantis podniósł się i wrócił silniejszy.

Zaczynając od rozbiegu, skok o tyczce jest sportem niezwykle technicznym © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Odwrócenie się sześć metrów nad ziemią wydaje się prawie niemożliwe © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

W kolejnych latach osiągał coraz lepsze wyniki, a także zdobywał cenne doświadczenie. Wygrał Mistrzostwa Europy 2018 skacząc na 6,05 m - zaliczając piąty najwyższy skok w historii.

04 Rekordy

Rok 2020 był tym, w którym Duplantis dopasował ostatnie elementy układanki. Na samym początku sezonu, 8 lutego w Toruniu pokonał niesamowitą wysokość 6,17 m i pobił prawie sześcioletni rekord świata należący do jego idola z dzieciństwa - Lavillenie . Był to wyczyn, na który pracował całe życie.

Jak można opisać to uczucie zwycięstwa? © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool To coś, czego pragnąłem odkąd skończyłem trzy lata Armand Duplantis

Duplantis stał się nie do zatrzymania. Do jego kolejnego wielkiego wyczynu minął zaledwie tydzień. 15 lutego w Glasgow w Szkocji przefrunął na wysokości ponad 6,18 m i pobił swój własny rekord świata. Następnie, we wrześniu w Rzymie, we Włoszech, pobił stadionowy rekord świata legendarnego tyczkarza Siergieja Bubki z 1994 roku wynoszący 6,14 m, skacząc 6,15 m. "Uderzyłem w matę, ale tak naprawdę nie spadłem z powrotem na ziemię", powiedział Duplantis chwilę po skoku.

05 Zdobywca wszystkich tytułów

Od niesamowitego sezonu 2020 Duplantis stał się powszechnie znany nie tylko w Szwecji, ale na całym świecie. W 2022 ugruntował swoje miejsce w historii, po raz kolejny bijąc swój własny rekord świata - nie raz, ale trzy razy. Rozpoczął sezon od pokonania wysokości 6,19 m w Belgradzie w Serbii; tydzień później na Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce osiągnął wysokość 6,20 m; a na Mistrzostwach Świata w Eugene w stanie Oregon w USA pokonał 6,21 m - z zapasem.

Dzięki zwycięstwu na Mistrzostwach Świata w Eugene, Duplantis zdobył wszystkie najważniejsze tytuły. Co więcej, jego rekordowy sezon 2022 przyniósł mu skok na wysokość sześciu metrów lub wyższą aż 22 razy. Oznacza to, że jako 23-latek miał na koncie więcej sześciometrowych skoków niż jakikolwiek inny tyczkarz w historii.

Mondo z jednym ze swoich wielu rekordów świata © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Na początku 2023 roku Mondo poprawił swój własny rekord świata do 6,22 m - podczas halowego mityngu All Star Perche w Clermont-Ferrand we Francji. Następnie zdobył kolejne złoto na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce w 2023 w Budapeszcie na Węgrzech, po czym po raz kolejny poprawił rekord świata pokonując 6,23 m podczas zawodów Diamentowej Ligi w Eugene. Następnie, w 2024 r. dodał kolejny centymetr do tego rekordowego wyniku - w Diamentowej Lidze w Xiamen w Chinach.

Kolejny rekord świata i kolejny centymetr

Na igrzyskach w Paryżu w 2024 r. Mondo zdobył złoty medal po pokonaniu 6 metrów i wszystkich konkurentów. Ale to mu nie wystarczyło. Chciał wznieść się wyżej. Zrobił to skacząc niesamowite 6,25 m i bijąc rekord świata ustanowiony kilka miesięcy wcześniej. W Chorzowie dodał do tego wyniku kolejny centymetr.

Obejrzyj film "Następny centymetr":

26 min Następny centymetr Dowiedz się, czego potrzebuje tyczkarz Armand "Mondo" Duplantis, aby ciągle podnosić poprzeczkę - centymetr po centymetrze.

Za wszystkimi rekordami i tytułami stoi ciężka praca. Sportowiec nadal pozostaje skromny i nigdy nie wydaje się, aby jakiekolwiek zwycięstwo było dla niego pewne. Jeśli chodzi o przyszłość, z pewnością czekają go kolejne rekordy. Jak mówi sam Duplantis: "Po prostu staram się tam wychodzić, staram się skakać wysoko, staram się bić rekordy i staram się poprawiać".