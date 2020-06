Tydzień treningowy Dawida Godźka: rower, firma i motor z narzeczoną

Wszystko zdaje się powoli wracać do normy. Można już trenować na siłowni i zaliczać krótkie tripy. Jesienią mają wystartować pierwsze rowerowe zawody, na których do walki o medale stanie między innymi

Ten sezon będzie nietypowy pod każdym względem, jednak organizatorzy imprez sportowych robią co się da, by stanąć na wysokości zadania. Sprawdźcie nowe informacje na temat serii Crankworx World Tour.

w austriackim Innsbrucku. To właśnie na tym torze Dawid wywalczył swój pierwszy medal i z całą pewnością w tym roku będzie chciał dołożyć do swojej kolekcji kolejny krążek.

Zobacz niezwykły przejad Dawida Godźka na zawodach Crankworx Innsbruck w 2019 roku

