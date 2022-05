5 gościnnych występów Tymka. Kto zaskoczy i wystąpi u niego?

25 czerwca 2022 roku przyjdzie mu się sprawdzić w jeszcze innej konfiguracji.

to koncertowy pojedynek dwóch artystów, którzy walczą ze sobą na piosenki własne, ale też covery, nietypowe wykonania oraz – gości specjalnych. W jednej z rund pojedynku, The Wildcard, tak Tymek, jak i Otsochodzi może zaprosić na scenę kogo tylko chcą, byle ci tylko pomogli im wygrać całe starcie. Kto to będzie – pozostanie zagadką nie tyle nawet do dnia SoundClasha, co do samej rundy Wildcard, kiedy goście na scenie w końcu się pojawią. Możemy już zacząć typować, przypominając pięć gościnnych występów Tymka, do których przed Red Bull SoundClash rozgrzewamy się najchętniej.