Kim jest Tymek Andrzejewski? Talent, który nie zna słowa "niemożliwe"

Od pit bike’ów do światowej elity motocrossu w 2 sezony! Tymek Andrzejewski ma 11 lat i takie tempo rozwoju, że w jego marzenie o tytule Mistrza Świata MXGP uwierzyła cała Polska!
Rok 2025 okazał się tak obfity w sukcesy polskich młodych motocyklistów w najwyższych seriach wyścigowych na całym świecie, że aż ciężko je wszystkie zliczyć! Milan Pawelec z tytułem Mistrza Europy Moto2, Witek Kupczyński oraz Janek Babiarz z tytułami Mistrzów Świata FIM MiniMoto to tylko te najgłośniejsze z asfaltowych wyczynów pitbike'owych wychowanków. Nie można jednak zapomnieć o protegowanym offroadowej sekcji minimotocykli, który stał się prawdziwym fenomenem światowej sceny brudnych wyścigów.
Tymek Andrzejewski to jeden z najbardziej obiecujących młodych zawodników nie tylko w polskim motocrossie, ale całym motorsporcie. Choć ma zaledwie 11 lat, jego kariera w tym sezonie wręcz wybuchła stając się historią, którą pokochali offroadowi fani na całym świecie i docenili międzynarodowi łowcy talentów!
Tymek Andrzejewski po zwycięstwie klasy YZ65 podczas europejskiego finału pucharu Yamaha bLU cRU rozegranego podczas motocrossowych Mistrzostw Świata MXGP w Szwecji na torze Uddevalla.

Tymek Andrzejewski po zwycięstwie finału bLU cRU

Poznajcie chłopaka, którego wysokie ambicje, niezłomny charakter i ogromna wiara w dwa lata doprowadziły od jazdy w Polsce na pitbike'u do walki o zwycięstwo podczas największych motocrossowych zawodów na świecie rozgrywanych w USA! Jednak to dopiero początek kariery Tymka i jego walki o marzenia...

Mistrzowski debiut i dominacja w pitbike'ach

Zanim jeszcze pojawiły się pierwsze poważne tytuły, Tymek przez ponad dwa sezony szlifował formę biorąc udział w niemal wszystkich odsłonach jazd pokazowych organizowanych podczas krajowych zawodów Pit Bike. To tam oswajał się z bezpośrednią rywalizacją, rozwijał prędkość i nabierał apetytu na sukcesy.
Nie trzeba było na nie długo czekać, bo gdy tylko skończył 8 lat i mógł przystąpić do egzaminu na licencję - zdał go wręcz celująco! Podczas swojego debiutu w sezonie 2022 zdobył tytuł Mistrza Polski Pitbike Offroad w klasie Stock 90. Rok później tylko potwierdził swoją dominację — obronił tytuł mistrzowski i potwierdził, że jest jednym z tych wyjątkowych talentów, które warto szlifować. Realizacja planów o starcie w motocrossie była przede wszystkim ogromnym wyzwaniem finansowym dla jego rodziców. Oni jednak widząc potencjał i zaangażowanie Tymka postanowili stanąć na głowie, aby z pomocą sponsorów umożliwić mu walkę o marzenia.

Motocross: zero kompleksów i wielkie ambicje

Technika i charakter wyniesiony z pit bike’ów okazała się bezcenna, gdy Tymek postawił wszystko na motocross. W swoim debiutanckim sezonie MX potwierdził, że nie boi się starszych i bardziej doświadczonych rywali. Praktycznie otarł się o tytuł mistrza, kończąc sezon na 3. miejscu w Mistrzostwach Polski MX, dorzucając do tego zwycięstwo w polskiej edycji Pucharu Yamaha bLU cRU YZ65.
To jednak tylko pobudziło jego ambicje i Tymek coraz śmielej patrzył w kierunku spełniania kolejnych, coraz większych marzeń. Na celowniku pojawiły się nie tylko krajowe, ale również międzynarodowe rozgrywki...

Sezon 2025: Sięgając po marzenia

2025 rok okazał się przełomowy. Mimo skromnego budżetu i ogromu wyzwań, Tymek nie bał się marzyć z rozmachem i celować wysoko. W każdy trening, w każdy wyścig i w każde zawody wkładał całe swoje serce udowadniając za każdym razem kiedy siadał na motocyklu, że dla niego pojęcie niemożliwe - nie istnieje!
Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie pokazał to podczas błotnistej eliminacji Mistrzostw Europy EMX65 w Lidzbarku Warmińskim, gdzie kompletnie zdominował oba wyścigi i wygrał całą imprezę. Następnie nie dał się złamać podczas pechowego finału ME w Czechach. Porażkę i problemy przekuł w paliwo, które napędzało go podczas europejskiego finału Pucharu Yamaha bLU cRU rozgrywanego w trakcie rundy Mistrzostw Świata MXGP w Szwecji. Tam zaliczył jeden z najbardziej spektakularnych wyścigów sezonu pokazując całemu światu swój nieustępliwy charakter.
Pomimo słabego startu przebił się na prowadzenie, aby chwilę później je stracić po upadku. Tymek szybko się pozbierał i w imponującym tempie odzyskał pozycję lidera. Wyciągając wnioski i mądrze kontrolując wyścg dowiózł prowadzenie do mety wygrywając przepustkę na światowy finał Pucharu Yamaha bLU cRU. Tym razem rozgrywanym podczas największych motocrossowych zawodów w sezonie - MXoN w USA!
Tymek Andrzejewski podczas testów Yamaha bLU cRU Masterclass został wybrany najlepszym zawodnikiem YZ65 w Europie!

Tymek Andrzejewski wybrany najlepszym zawodnikiem YZ65 w Europie!

Na amerykańskim torze Ironman Raceway nasz rodak również pokazał klasę! Po wykręceniu trzeciego czasu w kwalifikacjach, Tymek wiedział, że może walczyć o zwycięstwo. Udowodnił to w finałowym wyścigu, szybko przebijając się na drugie miejsce. Wtedy jednak usterka motocykla odebrała mu szansę na podium...
Ustarka motocykla przekreśliła szanse na podium Tymka Andrzejewskiego podczas światowego finału Pucharu Yamaha bLU cRU rozgrywanego podczas MXON 2025 w USA.

Porażki tylko wzmacniają Tymka Andrzejewskiego!

Dzika karta, Francja i… wsparcie Yamahy na sezon 2026

Jego talent i charakter nie mogły pozostać niezauważone. Po występie w USA, Yamaha przyznała mu „dziką kartę” na elitarne zgrupowanie najlepszych juniorów we Francji. Podczas dwóch dni Yamaha Masterclass prowadzonych przez topowych trenerów i emerytowanych zawodników Mistrzostw Świata MXGP, Tymek zrobił piorunujące wrażenie. Jako pierwszy Polak w historii został wybrany najlepszym zawodnikiem YZ65 i objęty oficjalnym programem wspierającym w sezonie 2026!
Tymek Andrzejewski został wybrany zwycięzcą Yamaha bLU cRU Masterclass jako najlepszy zawodnik na YZ65 i objęty wsparciem na sezon 2026!

Tymek Andrzejewski zwycięzcą Yamaha bLU cRU Masterclass!

To z pewnością dopiero początek niezwykłej historii Tymka Andrzejewskiego, który na każdym kroku udowadnia w jak niesamowite miejsca może doprowadzić ciężka praca poparta wielkim talentem i jeszcze większą wiarą. W końcu marzenia są po to, aby walczyć o ich spełanianie!
