Rok 2025 okazał się tak obfity w sukcesy polskich młodych motocyklistów w najwyższych seriach wyścigowych na całym świecie, że aż ciężko je wszystkie zliczyć! Milan Pawelec z tytułem Mistrza Europy Moto2 , Witek Kupczyński oraz Janek Babiarz z tytułami Mistrzów Świata FIM MiniMoto to tylko te najgłośniejsze z asfaltowych wyczynów pitbike'owych wychowanków . Nie można jednak zapomnieć o protegowanym offroadowej sekcji minimotocykli, który stał się prawdziwym fenomenem światowej sceny brudnych wyścigów.

Tymek Andrzejewski to jeden z najbardziej obiecujących młodych zawodników nie tylko w polskim motocrossie, ale całym motorsporcie. Choć ma zaledwie 11 lat, jego kariera w tym sezonie wręcz wybuchła stając się historią, którą pokochali offroadowi fani na całym świecie i docenili międzynarodowi łowcy talentów!

Tymek Andrzejewski po zwycięstwie finału bLU cRU © Yamaha Racing

Poznajcie chłopaka, którego wysokie ambicje, niezłomny charakter i ogromna wiara w dwa lata doprowadziły od jazdy w Polsce na pitbike'u do walki o zwycięstwo podczas największych motocrossowych zawodów na świecie rozgrywanych w USA! Jednak to dopiero początek kariery Tymka i jego walki o marzenia...

Mistrzowski debiut i dominacja w pitbike'ach

Zanim jeszcze pojawiły się pierwsze poważne tytuły, Tymek przez ponad dwa sezony szlifował formę biorąc udział w niemal wszystkich odsłonach jazd pokazowych organizowanych podczas krajowych zawodów Pit Bike . To tam oswajał się z bezpośrednią rywalizacją, rozwijał prędkość i nabierał apetytu na sukcesy.

Nie trzeba było na nie długo czekać, bo gdy tylko skończył 8 lat i mógł przystąpić do egzaminu na licencję - zdał go wręcz celująco! Podczas swojego debiutu w sezonie 2022 zdobył tytuł Mistrza Polski Pitbike Offroad w klasie Stock 90 . Rok później tylko potwierdził swoją dominację — obronił tytuł mistrzowski i potwierdził, że jest jednym z tych wyjątkowych talentów, które warto szlifować. Realizacja planów o starcie w motocrossie była przede wszystkim ogromnym wyzwaniem finansowym dla jego rodziców. Oni jednak widząc potencjał i zaangażowanie Tymka postanowili stanąć na głowie, aby z pomocą sponsorów umożliwić mu walkę o marzenia.

Motocross: zero kompleksów i wielkie ambicje

Technika i charakter wyniesiony z pit bike’ów okazała się bezcenna, gdy Tymek postawił wszystko na motocross. W swoim debiutanckim sezonie MX potwierdził, że nie boi się starszych i bardziej doświadczonych rywali. Praktycznie otarł się o tytuł mistrza, kończąc sezon na 3. miejscu w Mistrzostwach Polski MX , dorzucając do tego zwycięstwo w polskiej edycji Pucharu Yamaha bLU cRU YZ65.

To jednak tylko pobudziło jego ambicje i Tymek coraz śmielej patrzył w kierunku spełniania kolejnych, coraz większych marzeń. Na celowniku pojawiły się nie tylko krajowe, ale również międzynarodowe rozgrywki...

Sezon 2025: Sięgając po marzenia

2025 rok okazał się przełomowy. Mimo skromnego budżetu i ogromu wyzwań, Tymek nie bał się marzyć z rozmachem i celować wysoko. W każdy trening, w każdy wyścig i w każde zawody wkładał całe swoje serce udowadniając za każdym razem kiedy siadał na motocyklu, że dla niego pojęcie niemożliwe - nie istnieje!

Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie pokazał to podczas błotnistej eliminacji Mistrzostw Europy EMX65 w Lidzbarku Warmińskim , gdzie kompletnie zdominował oba wyścigi i wygrał całą imprezę. Następnie nie dał się złamać podczas pechowego finału ME w Czechach . Porażkę i problemy przekuł w paliwo, które napędzało go podczas europejskiego finału Pucharu Yamaha bLU cRU rozgrywanego w trakcie rundy Mistrzostw Świata MXGP w Szwecji . Tam zaliczył jeden z najbardziej spektakularnych wyścigów sezonu pokazując całemu światu swój nieustępliwy charakter.

Pomimo słabego startu przebił się na prowadzenie, aby chwilę później je stracić po upadku. Tymek szybko się pozbierał i w imponującym tempie odzyskał pozycję lidera. Wyciągając wnioski i mądrze kontrolując wyścg dowiózł prowadzenie do mety wygrywając przepustkę na światowy finał Pucharu Yamaha bLU cRU . Tym razem rozgrywanym podczas największych motocrossowych zawodów w sezonie - MXoN w USA!

Tymek Andrzejewski wybrany najlepszym zawodnikiem YZ65 w Europie! © Yamaha Racing

Na amerykańskim torze Ironman Raceway nasz rodak również pokazał klasę! Po wykręceniu trzeciego czasu w kwalifikacjach, Tymek wiedział, że może walczyć o zwycięstwo. Udowodnił to w finałowym wyścigu, szybko przebijając się na drugie miejsce. Wtedy jednak usterka motocykla odebrała mu szansę na podium...

Porażki tylko wzmacniają Tymka Andrzejewskiego! © fb Magda Andrzejewska

Dzika karta, Francja i… wsparcie Yamahy na sezon 2026

Jego talent i charakter nie mogły pozostać niezauważone. Po występie w USA, Yamaha przyznała mu „dziką kartę” na elitarne zgrupowanie najlepszych juniorów we Francji. Podczas dwóch dni Yamaha Masterclass prowadzonych przez topowych trenerów i emerytowanych zawodników Mistrzostw Świata MXGP, Tymek zrobił piorunujące wrażenie. Jako pierwszy Polak w historii został wybrany najlepszym zawodnikiem YZ65 i objęty oficjalnym programem wspierającym w sezonie 2026!

Tymek Andrzejewski zwycięzcą Yamaha bLU cRU Masterclass! © Yamaha Racing

To z pewnością dopiero początek niezwykłej historii Tymka Andrzejewskiego, który na każdym kroku udowadnia w jak niesamowite miejsca może doprowadzić ciężka praca poparta wielkim talentem i jeszcze większą wiarą. W końcu marzenia są po to, aby walczyć o ich spełanianie!