Tymek vs Otsochodzi: analityczne starcie przed Red Bull SoundClash

Tymek w teledysku do kawałka „Podążaj” postawił nogę przed siebie zaledwie 10 razy. Mógłby nawet pokusić się o zwycięstwo, gdyby nie to, że przez większość klipu… stał w miejscu!

Kolejne statystyczne porównanie obrazujące popularność piosenek twórców. Wysoki wynik muzyka z Opola to przede wszystkim zasługa kilku mega głośnych hitów, które zna praktycznie każdy (m.in. „Język Ciała” i „RAINMAN”, które odpowiadają się dokładnie 30,8% całości wyświetleń Tymka). Mimo wszystko Otso również może pochwalić się kilkoma głośnymi utworami, bowiem jego „Nie, nie” zbliża się wielkimi krokami do 100 milionów na YouTube.

Tymek od niemalże kilku lat stale znajduje się w gronie najpopularniejszych polskich twórców muzycznych pod względem liczby miesięcznych słuchaczy na Spotify. Zauważyliśmy jednak, że posiada on w miarę stała grupę odbiorców, ponieważ nie notuje ani drastycznych skoków, ani drastycznych spadków. Inaczej jest w przypadku Otso, któremu w ostatnim czasie udało się nieco artystycznie odbudować, co przełożyło się na spory wzrost słuchaczy.

Wydawać by się mogło, że z racji na większą liczbę wydawnictw, przewagę w tym pojedynku powinien zyskać opolski raper, ale kolejne punkty na swoim koncie notuje Młody Jan z Warszawy (swoją drogą stosunek liczby wydanych projektów to 17 do 7 dla Tymka). Tymek swój wynik w szczególności zawdzięcza dwóm albumom, zaś Otso – jednemu, ale o tym zaraz…

Tak jak wspominaliśmy przed chwilą: wynik Tymka to przede wszystkim zasługa ogromnego sukcesu „Klubowych” z 2019 roku oraz „FITu” z 2020, bowiem oba krążki wyprzedały się nakładach przekraczających lekko 30 000 sztuk. Tym samym pochwalić może się również Otsochodzi, którego „Nowy Kolor” zanotował identyczny wynik, jednakże na losy starcia w tej kategorii przechylił on za pomocą albumu powstałego we współpracy z Young Igim oraz Okim, który pokrył się podwójną platyną dzięki zanotowaniu 60 000 sprzedanych kopii.

W zasadzie to zestawienie trochę łączy się pośrednio z podpunktem czwartym, lecz postanowiliśmy je wyodrębnić oraz uczynić samodzielnym. Nie będziemy się tutaj za dużo rozwodzić, ponieważ ze statystykami nie można się kłócić, a wszystko wskazuje na to, że kolejne punkty na swoim koncie zanotuje Tymek. Znaczącą dominację w tym starciu zawdzięcza m.in. krążkowi „Klubowe”, z którego praktycznie wszystkie piosenki przebiły barierę miliona wyświetleń.

