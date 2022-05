Tymek vs Otsochodzi: kto wygra pojedynek Red Bull SoundClash?

to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego nie tylko masz okazję oglądać znakomitych artystów, rywalizujących ze sobą na utwory własne, covery i gości specjalnych, ale też decydować, kto podczas tej imprezy wypadnie najlepiej. Całość podzielona jest na kilka rund, a w każdej na artystów czekają inne zadania. Kto zdaniem widowni wykona je najlepiej – wygrywa. I zabiera tytuł mistrza Red Bull SoundClash do domu. Najbliższa taka okazja już 25 czerwca na COS Torwar, gdzie

, i Otsochodzi mają ich pod dostatkiem, wybierać jest z czego, pytanie tylko, które numery wybiorą na koncertową rozgrzewkę i też którymi – bo przecież o to w tym pojedynku chodzi – zaczną zjednywać sobie publiczność. Umówmy się, Red Bull SoundClash to muzyczne starcie dwóch artystów i ich zespołów, z dwiema scenami, pod którymi zbierają się fani jednego i drugiego, ale… nikt nie powiedział, że w trakcie występów nie można zmieniać barw swego idola. Gra tu się toczy od pierwszej piosenki i o każdego fana, więc lepiej w rundzie The Warm Up zacząć grzać publiczność już na serio.

Po rozgrzewce czas na pierwsze zaskoczenia. W rundzie The Cover każdy z wykonawców gra w swoim stylu przeróbkę wspólnie wybranego utworu. Jaki to będzie? Z czyjego repertuaru? Tego dowiemy się na żywo, 25 czerwca na COS Torwar w Warszawie. Na papierze łatwiej w tej rundzie może mieć Tymek – autor brawurowej, współdzielonej z

Znasz na pewno to z niejednego utworu. Pierwszy raper zaczyna nawijać, robi to w swoim charakterystycznym stylu, ale po chwili numer przejmuje zaproszony do pary drugi MC i zgarnia go pod siebie. Podczas RedBull SoundClash wydarzy się to wręcz dosłownie. Tymek przejmie utwór, który zacznie

W kwestii duetów, gościnnych występów, i Tymek i Otsochodzi mają wiele do zaproponowania. Każdy z nich miał okazję nagrywać z różnymi artystami, tak zapraszając wykonawców na swoje płyty, jak i przyjmując zaproszenia od innych. Podczas rundy The Wildcard będą mieli okazję zaprosić na scenę kogo tylko zapragną, trzymając jednak nazwiska swoich gości specjalnych do ostatniej chwili w tajemnicy. Warto wspomnieć, że poprzednie SoundClashe zawsze mocno w tych rundach zaskakiwały. Podczas starcia