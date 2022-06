Tymek vs Otsochodzi: rozmowa, do której nigdy nie doszło

. Co się tam wydarzy, przekonamy się na własnej skórze na żywo. Ale z pewnością ani Tymek, ani Otsochodzi nie zechce tego starcia odpuścić. W swoich numerach niejednokrotnie wymieniali swoje atuty i podkreślali mocną pozycję na scenie. W formie rozgrzewki, i oczywiście dla zabawy, ułożyliśmy z wersów jednego i drugiego taką „rozmowę na argumenty”, do której... nigdy nie doszło. Aż do teraz. Wszystkie cytaty pochodzą z utworów artystów.

Tymek: Zabawmy się dziś w Boga, niech mówią, że to my. Kąpiele w tych obłokach, przeszywający świt.

Otsochodzi: Nie wiesz, co mam w planach. Nikt nie wie, co mam w planach...

Tymek: Jestem jak Stevie Wonder, ej. Mam ten styl, no popatrz, ej. Jakbym grał na kodach, ej. W GTA na blokach, bang.

Otsochodzi: Jak do siebie wchodzę tu do jubilera: „Jaka cena?”.

Tymek: Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą nonstop.

Otsochodzi: Widzą we mnie przyszłość, mmm... to nie wszystko.

Tymek: Wchodzę do klubu gdzie będzie rzeźnia. Gorąco, jakbym wchodził do piekła.

